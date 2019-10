Semesterstart an der Uni Hannover: So groß ist die Wohnungsnot

Hannover

Über 30.000 Studierende sollen zum Wintersemester 2019/20 an der Leibniz Universität (LUH) eingeschrieben sein, über 6.000 beginnen davon neu an der LUH. Nicht nur der Studienbeginn beschäftigt die „Erstis“, sondern auch die Suche nach einer Bleibe. Bei vielen klappt das auf Grund des angespannten Wohnungsmarktes in Hannover nur schwer.

„Gute Voraussetzungen für den Arbeitsalltag“

Ein „gutes Studium, das gute Voraussetzungen für den Arbeitsalltag schafft“, wünscht sich Michelle Hegner (19). Die Hamelnerin hat sich mehrere Universität angeschaut und sich schließlich für ein Lehramtsstudium in Mathe und katholischer Theologie an der Leibniz Universität (LUH) entschieden. Sie ist eine von 4.542 Bachelor-Studierenden die zum Wintersemester 2019/20 ihr Studium an der LUH beginnen.

Dabei wird Hegner zwar in Hannover studieren, jedoch bleibt sie in Hameln wohnen. „Ich habe zwar nachgeguckt, aber ich fand alles relativ teuer“, erzählt die 19-Jährige. Besonders zum Semesterstart sei es relativ schwierig, eine Wohnung zu finden.

Studierendenzahl an der Leibniz Universität Zum Wintersemester 2019/20 beginnen, nach Stand Ende September, 6451 Studierende an der Leibniz Universität (LUH). Davon sind 4.542 „Erstis“, also Studierende im ersten Semester, in Bachelor- und Staatsexamen Studiengängen. Einen Master beginnen 1.909 Personen. Insgesamt werden in diesem Semester mehr als 30.000 Studierende an der LUH erwartet, die genauen und endgültigen Zahlen liegen erst Mitte November vor. Damit wären es mehr Studierende als im vergangen Wintersemester. Damals waren 29.781 Personen an der LUH eingeschrieben.

Gehalt spielt eine Rolle

Diese Erfahrung hat auch Marcel Bufi (20) gemacht. Er beginnt sein Bachelor-Studium im Fach Pflanzenwissenschaften, eine Wohnung hat er aber noch nicht gefunden. „Ich suche zum ersten Mal so richtig“, sagt der Einbecker. „Die Form der Besichtigungen, es sind immer viele Leute da, ist schwierig, und schließlich wird die Entscheidung nach dem Gehalt getroffen“, berichtet der 20-Jährige.

Bereits acht Wohnungen hat er angeschaut, weitere Termine sind vereinbart. „Ich suche eigentlich eine eigene Wohnung, aber wenn es bis Ende des Jahres nicht klappt, schaue ich auch nach einer WG“, so der „Ersti“.

Wohnungen und WG-Plätze sind rar

Doch die WG-Suche ist auch nicht leicht. Lisa Thevis (19) kommt aus Aachen und hat nach einem Platz in einer Wohngemeinschaft gesucht. „Es ist alles sehr, sehr teuer“, sagt auch sie. Die 19-Jährige beginnt ihr Lehramtsstudium in den Fächern Mathe und evangelische Religion. Da ihr Freund bereits in Hannover studiert, hat auch sie sich entschieden, hier anzufangen. „Ich bin jetzt auch erstmal bei meinem Freund untergekommen“, erzählt sie.

Die 19-Jährige sucht aber weiter nach einer WG. „Ich hoffe, dass ich im Studium auch Leute für eine WG kennen lerne“, sagt sie.

Wohnheime sind überlastet

Nicht nur die Suche nach WG´s und Wohnungen gestaltet sich schwierig, auch Plätze in Wohnheimen sind rar. „Die Wohnheime sind voll. Die Lage ist sehr angespannt“, so Miriam Riemann vom Studentenwerk. 2.591 Plätze gibt es in den Wohnheimen des Studentenwerks, sie sind alle vergeben. So stünden 2034 Studierende auf der Warteliste für einen Platz. „Die Wartezeit beträgt ein halbes bis ein Jahr“, schätzt Riemann.

Es braucht Glück

Es braucht also auch Glück, um derzeit eine Unterkunft in Hannover zu finden. Ein Beispiel dafür ist Fritz von Gierke (18). Er beginnt sein Bachelorstudium zum Wintersemester 2019/20 in der Landeshauptstadt. „Ich mag Hannover, Teile meiner Familie wohnen auch hier und es hat sich eine Wohnung ergeben“, so der Physik-Student. Passend zu seinem Studienstart sei bei einem Freund ein Zimmer frei geworden, in das er einziehen konnte. Er freut sich jetzt auf seine Zeit an der LUH. „Ich möchte was Neues lernen, Sachen die mir Spaß machen“, so der 18-Jährige.

