Semesterbeitrag steigt – Asta gibt Landesregierung die Schuld

Hannover

Die Studiengebühren von rund 500 Euro im Semester sind schon lange Geschichte – doch Hannovers Studierende zahlen inzwischen fast wieder genauso viel wie vor 2014. Und zwar für den Semesterbeitrag. Er wird ab dem kommenden Wintersemester erneut angehoben – auf das deutschlandweit höchste Niveau. Schuld daran sei die Landesregierung, die nicht genug in die Sanierung studentischen Wohnraums investiert hat, kritisiert die Studierendenvertretung Asta: „Dieses finanzielle Loch muss jetzt mit dem Geld der Studierenden gestopft werden – Geld, das sie nicht haben.“

429 Euro – so viel zahlen Studenten ab dem Wintersemester für ihren Semesterbeitrag. Enthalten sind darin das Semesterticket (221 Euro) sowie weitere Kosten. Aber auch der Beitrag zum Studentenwerk, das sich etwa um die Wohnheime der Studenten kümmert. Er lag bisher bei 95 Euro und wurde am Montag mit dem Beschluss über den neuen Wirtschaftsplan auf 115 Euro erhöht. Bereits im Dezember hatte dieser Plan verabschiedet werden sollen, damals hatten die Studentenvertreter ihre Zustimmung jedoch versagt. „Das war ein Hilferuf aller Studierenden an die Landesregierung“, so Bierbach.

Hilferuf wurde nicht erhört

Die erhoffte finanzielle Hilfe durch das von Minister Björn Thümler versprochene Sonderprogramm für die Sanierung studentischen Wohnraums, blieb jedoch aus. Die Folge: Mit umgerechnet 43,50 Euro ihres Semesterbeitrags finanzieren die Studenten die Baumaßnahmen und Sanierungen selbst. „Und da sich die Regierung seit 2013 kontinuierlich aus ihrer sozialen Verantwortung zieht, sind weitere Kosten in der Zukunft für die Studierenden zu vermuten“, so die Asta.

„Willkommen im teuersten Studienort Deutschlands“, kommentieren Carsten Bierbach und Andreas Bethelt von der Asta. „Nur vier Studentenwerke in Deutschland erheben einen Beitrag von mehr als 100 Euro – drei davon in Niedersachsen. 106 Euro in Ost-Niedersachsen, 107 Euro in Göttingen und ab dem nächsten Wintersemester 115 Euro in Hannover.“

1305 Studierende haben keinen Wohnheimplatz

Gleichzeitig nehme der studentische Wohnraum hier nur 6,2 Prozent ein – auch diese Zahl liege weit unter Landes- und Bundesdurchschnitt, kritisieren sie. In Hannover stünden gerade mal 2600 Wohnheimplätze für 48.000 Studierende zur Verfügung. Auf der aktuellen Warteliste stehen 1305 Studierende, die keinen Platz im Wohnheim erhalten haben.

Die Asta fordert deshalb von der Landesregierung eine sofortige Erhöhung des Landeszuschusses für Studentenwerke um 25 Prozent, die Umsetzung des Ende 2017 von Thümler angekündigten Sanierungsprogramms sowie die Senkung der Beiträge und Entlastung der Studenten.

Landesregierung weist Schuld von sich

„Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ist der Landesregierung sehr bewusst“, heißt es dazu aus dem Wissenschaftsministerium. Probleme bei der Wohnungssuche hätten aber viele Bevölkerungsgruppen, nicht nur Studierende. „Diese treten aber verschärft in Konkurrenz zu anderen Wohnungssuchenden – eine Situation, die die Landesregierung allein nicht lösen kann“, sagt eine Sprecherin. Man verweist auf die Wohnungswirtschaft und die Kommunen, die ebenfalls ihren Beitrag leisten müssten.

Um die Situation für Studierende zu verbessern habe man jedoch bereits 2017 und 2018 neben der Finanzhilfe für die Studentenwerke zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 11,5 Millionen Euro aus dem Etat des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur für die Schaffung von zusätzlichen Wohnheimplätzen in Form von Zuschüssen bereitgestellt. Bauerhaltung und Sanierung der Wohnheime seien originäre Aufgaben der Studentenwerke, für die sie in ihren Mieteinnahmen Rücklagen bilden müssen, spielt man den Ball zurück.

Attraktivität von Hannover leidet

Das Studentenwerk sieht die Kritik der Astra jedoch als berechtigt an: „Das Ministerium zieht sich sehr stark aus der Finanzierung der studentischen Infrastruktur zurück – und das bei stark ansteigenden Studentenzahlen“, sagt Eberhard Hoffmann, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. Hannover verfüge gemeinsam mit Göttingen und Braunschweig über einen besonders großen Bestand an Wohnheimen mit alter Bausubstanz. Diese zu erhalten und auch brandschutztechnisch auf den neuesten Stand zu bringen, sei kostenintensiv. Für die nächsten zehn Jahre sei dies mit der jüngsten Beitragserhöhung halbwegs gesichert – „wenn nichts Unvorhergesehenes dazu kommt“, so Hoffmann mit einem Blick auf die äußerst veraltete Hauptmensa.

Um Hannover als Hochschulstandort attraktiv zu halten reiche dies aber nicht. „Wir sind aus internationaler Sicht nicht in den Top Ten der deutschen Uni-Städte. Investieren wir nicht genug in die Gebäude und wird es für Studenten über den Semesterbeitrag zu teuer, steht Hannover nicht mehr allen offen.“

Mehr zum Thema

Von Simon Polreich