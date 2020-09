Hannover

Silke Dannenbring-Lühmann ist 51 Jahre alt. Das ist schon deshalb etwas Besonderes, weil ein Arzt der Isernhagenerin mal prophezeit hatte, sie würde bei weitem nicht so alt werden. Silke Dannenbring-Lühmann hat das Ehlers-Danlos-Syndrom, unter dessen Namen eine Gruppe von Krankheiten mit 13 Subtypen zusammengefasst wird.

Das EDS, wie es abgekürzt heißt, kennt kaum einer. Auch viele Ärzte nicht. Und das ist kein Wunder, denn das Syndrom zählt zu den sogenannten seltenen Krankheiten. In Europa fallen alle Krankheiten darunter, die höchstens fünf unter 10.000 Menschen betreffen. Schätzungen zu Folge soll es in Deutschland 4000 bis 6000 Betroffene geben. Der Landesvertretung Niedersachsen des Selbsthilfevereins Ehlers-Danlos-Initiative gehören 32 Mitglieder an.

Anzeige

Die Diagnose

Silke Dannenbring-Lühmann war 28 Jahre alt, als ein Arzt ihr zum ersten Mal die Diagnose EDS stellte. Bis dahin war sie zwar häufig krank gewesen, aber so richtig hatte niemand einzuordnen gewusst, was ihr fehlte. Erst mit 46 erfuhr sie die genaue Diagnose, welche Ehlers-Danlos-Formen sie hat. Ihrer Mutter war bei der Geburt der Tochter aufgefallen, dass diese besonders weiche Babyhaut gehabt hatte, „weich wie Marshmallows“, beschreibt es die Tochter. Als Silke Dannenbring-Lühmann neun Jahre alt war, sei sie einmal die Treppe hinaufgefallen, „da ging’s mit den Knie-Verrenkungen los“. Mit 17 hatte sie schon die zweite Knie-OP. Insgesamt hat sie inzwischen 55 Operationen hinter sich, nicht alle am Knie, an verschiedenen Gelenken.

Weitere NP+ Artikel

Ehlers-Danlos ist eine erblich bedingte Erkrankung, bei der die Bildung und die Struktur von Collagen im Körper auf bestimmten Genen fehlerhaft ist. Die Collagene sind ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Bindegewebes, es verleiht zum Beispiel Organen, Bandscheiben, Bändern oder Muskeln Stabilität. Nicht allerdings bei Ehers-Danlos-Patienten, die Krankheit kann den gesamten Körper betreffen.

Gewebe ist zu weich

Für Silke Dannenbring-Lühmann heißt das zum Beispiel: Ausgerenkte Gelenke gehören zu ihrem Alltag. Knie bekommt sie inzwischen meist selbst wieder eingerenkt. Am Herzen hat sie ein Aneurysma, das sich wegen des ausgedünnten Herzwandgewebes gebildet hat. „Das kann nicht operiert werden, weil mein Gewebe zu weich ist“, erklärt die 51-Jährige. „Nur im größten Notfall gingen Ärzte da dran, haben sie mir erklärt, dann aber ginge die OP wahrscheinlich nicht gut aus.“

Ungefähr 20, vielleicht sind es auch 30 Orthesen, die sie im Laufe der Jahre verschrieben bekommen hat. Schienen unter anderem für die Knie, Sprunggelenke, Hände, Ellbogen, die die Gelenke stabilisieren sollen. „Das funktioniert auch eine Weile lang“, weiß die 51-Jährige. „Allerdings erschlaffen dadurch die Muskeln und das ist kontraproduktiv, weil die Muskeln die Gelenke ja auch stärken sollen.“ Also benutzt sie die Orthesen nur, wenn sie weiß, die Gelenke werden über die Maße beansprucht, ansonsten lässt sie sie weg. Und nachts? Schläft sie auf einem speziellen Pflegebett samt einer Wasserbettmatratze, die sie kombiniert mit sieben Kissen, damit sie sich nicht zu viel bewegt. Denn dabei kugelt sonst schon mal die Schulter aus oder ein Halswirbel verrutscht.

Das Zebra als Symbol

Während Silke Dannenbring-Lühmann ihre Geschichte erzählt, lächelt sie viel. Die schwarzen Wuschelhaare trägt sie in einem asymmetrischen Schnitt, eine Strähne hat sie zum Zopf wachsen lassen, in den sie Perlen sowie zwei Federn ihrer Graupapageien eingeflochten hat. Am Reißverschluss ihrer Weste baumelt ein Zebra-Anhänger, das Zebra ist das Symbol der seltenen Erkrankungen („Hufgetrappel muss nicht nur von Pferden stammen“).

Nach der Schule hat Silke Dannenbring-Lühmann eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin abgeschlossen und das Abitur nachgeholt. Sie wollte gern studieren, doch Ärzte rieten ihr davon ab: „Das kannst du machen, haben sie mir gesagt, aber dann bestell schon mal deinen Grabstein. Ein Studium macht dein Körper nicht mehr mit.“ Stattdessen folgte die Erwerbsunfähigkeit wegen der 100-prozentigen Schwerbeschädigung.

Ihre Familie

Während der Ausbildung lernte sie ihren späteren Mann kennen. Kinder haben sie nicht. Die Wahrscheinlichkeit, EDS zu vererben, liege bei 50 Prozent. In ihrer Familie gebe es einige Verdachtsfälle auf die Krankheit, sagt Silke Dannenbring-Lühmann, bei niemanden sei die Krankheit so ausgeprägt, wie bei ihr, bei niemandem sonst nachgewiesen. Ihrem Mann und ihr sei das Risiko der Vererbung dennoch zu groß gewesen, sie nahmen lieber zwei Graupapageien bei sich auf: Sandro (25) und Keke (45).

Schlechte Tage habe sie natürlich auch manchmal. „Dann frage ich mich: Warum muss mir das passieren?“ Da hebe es die Laune, U 2 oder Schlager laut aufzudrehen und mitzusingen. „Oder Sandro und Keke kommen zu mir, sie merken, wenn ich traurig bin. Dann spiele ich mit ihnen, das heitert mich auf.“ Oder sie wendet sich über die Ehlers-Danlos-Initiative an andere Betroffene, tauscht sich aus. „Das hilft mir sehr.“ Darum ist sie auch die zweite Vorsitzende der Deutschen Ehlers-Danlos-Initiative und Landesleiterin der Landesvertretung Niedersachsen der Selbsthilfegruppe. Am 28. November ist wieder ein Landestreffen geplant, das wegen Corona vielleicht nur virtuell stattfinden kann. Das organisiert Silke Dannenbring-Lühmann – mit ihren 51 Jahren, von denen ein Arzt ursprünglich nie gedacht hatte, dass sie die überhaupt erreichen würde.

Weitere Infos unter:

ehlers-danlos-initiative.de

Von Verena Koll