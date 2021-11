Hannover

Der Raum ist stockfinster. Durch das Gespräch im Vorfeld weiß ich bloß, dass der verwinkelte Hindernisparcours vor mir drei Etagen hat und 70 Meter lang ist. „Du musst dich komplett auf deinen Tastsinn verlassen“, sagt Feuerwehrfrau Kim Büchner, die mich auf der Strecke begleiten soll. Wir tragen beide Atemschutzmasken, auf dem Rücken die schweren Pressluftflaschen. Inklusive Schutzkleidung, Schuhen und Helm kommen 25 Kilo auf die Waage. 30 Minuten ist die Zeitvorgabe.

Ich sehe absolut nichts. Zum Glück geht Kim vorweg und ertastet in einer Windeseile Ecken, offene Luken, Türen und schmale Gassen, durch die wir robben müssen. Während ich die 31-Jährige für ihr Tempo bewundere, höre ich mit jedem Atemzug das schnaufende Geräusch in meiner Atemschutzmaske. Sie umgekehrt hört vermutlich ständig das Geräusch, wenn meine Flasche mal wieder irgendwo aneckt – oder ein Poltern, wenn ich eher über eine Hürde plumpse, anstatt sie gekonnt zu überwinden.

Teamwork ist ganz wichtig

Kim Büchner (31) ist eine von wenigen Frauen bei der Berufsfeuerwehr Hannover. Sie machen gerade einmal 3 Prozent aus. Vor der Übung erklärt sie mir die Atemschutzausrüstung. Quelle: Samantha Franson

Wir beide meistern die sogenannte Orientierungsstrecke in Feuerwache 3. Die gesamte Atemschutzwerkstatt ist seit ihrer Eröffnung 2020 eine der modernsten in Europa. Eigentlich sollte sie bei der dann aber wegen Corona abgesagten Feuerwehrmesse Interschutz der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Links“, ruft Kim, „danach geht es direkt durch eine Öffnung nach oben.“ Ich vertraue ihr blind. Nach jeder weiteren Kurve bestätige ich, noch dran zu sein. Teamwork ist bei der Übung ganz wichtig, im realen Feuer sogar überlebenswichtig. Sowohl im Test als auch bei echten Bränden rücken immer Zweierteams vor.

Die totale Dunkelheit im Raum simuliert echte Arbeitsbedingungen. Der Rauch führt dazu, dass die Sicht beispielsweise bei Wohnungsbränden gleich null ist. Zur Sicherheit bewegen sich Feuerwehrleute größtenteils auf den Knien vorwärts – unten sind weniger Gase, und es ist etwas kühler. „Wenn wir wollen, können wir in der Anlage auch noch akustische Signale einspielen“, sagt Dirk Steinort, Sachgebietsleiter ABC-Gefahrenabwehr, zu der auch die Atemschutzwerkstatt gehört. „Das erhöht das Stresslevel.“ Heute verzichten sie glücklicherweise darauf.

Schwitzen unter dicker Schutzkleidung

Unter anderem durch mehrere enge Luken müssen wir die Etagen im Parcours wechseln. Mit 25 Kilo schwerer Ausrüstung und steigender Hitze im Anzug wird das immer anstrengender. Quelle: Samantha Franson

In der Dunkelheit fehlt mir jedes Zeitgefühl. Zwischendurch schiele ich auf die Druckanzeige der Pressluftflasche, der Inhalt reicht für rund 30 Minuten. Etwa die Hälfte ist noch drin, aber liegt auch schon die halbe Strecke hinter uns? Ich rutsche eine kleine Holztreppe runter, die Kim „Hühnerleiter“ nennt. Direkt dahinter folgt die nächste enge Luke. Im ersten Durchkletterversuch gibt es wieder ein Geräusch, als die Luftflasche gegen die Kante stößt. Meine Hände glühen in den hitzebeständigen Handschuhen, ich schwitze. „Und hier ist noch nicht mal Feuer dabei“, denke ich.

Zur Galerie Reporter Peer Hellerling (37) hat im Selbstversuch die Orientierungsstrecke der Feuerwehr Hannover ausprobiert. Unter Atemschutz mit 25 Kilogramm schwerer Ausrüstung müssen in vollkommener Dunkelheit Hindernisse überwunden und der richtige Weg gefunden werden.

Langsam verstehe ich, warum der Medizinische Dienst der Feuerwehr im Vorfeld auf einen Gesundheitscheck bestanden hatte. Die Belastung ist enorm, ich merke meinen Pulsschlag. Manchmal ertappe ich mich beim hektischeren Atmen. Tage zuvor wurden mein Herz und meine Lunge gecheckt. Danach stand das Belastungs-EKG auf einem Trimmdich-Fahrrad mit immer schwerer zu tretenden Pedalen an. „Sie müssen fit genug sein, um theoretisch mit dem ganzen Material zu Fuß in den vierten Stock des Ihme-Zentrums zu laufen“, hatte Mediziner Martin Schnell gesagt. Jetzt weiß ich, was er meinte.

Klonk – schon wieder irgendwo angeeckt

Größtenteils geht es kriechend oder gebückt vorwärts – so wie auch im Ernstfall. Einer der Gründe: Unten ist es deutlich kühler als oben. Quelle: Samantha Franson

Unterwegs verlieren wir plötzlich Zeit – zum Glück nicht meinetwegen. In der variablen Strecke aus Steckelementen wurde versehentlich eine Sackgasse eingebaut. Die Minuten verstreichen. Auch Kim wird skeptisch und fragt bei der Kontrolle nach. Am Ende wird fix umgesteckt, danach geht es sofort weiter: „Hier musst du dich ganz flach machen“, sagt Kim, während ich das nächste Hindernis noch nicht einmal bemerkt habe. Kurz bleibe ich in der engen Passage stecken, Beklemmung kommt auf. Doch beim zweiten Anlauf klappt es, ich war bloß noch nicht flach genug.

Das Atemschutzzentrum Die neue Feuerwache 3 ist seit Oktober 2019 in Kirchrode beheimatet und kostete 25 Millionen Euro. Der alte Standort an der Jordanstraße (Südstadt) wurde aufgegeben. Die neue Wache mit 126 Mitarbeitenden ist auch für die ABC-Gefahrenabwehr zuständig. Im dazugehörigen Atemschutzzentrum werden alle 1500 Masken gereinigt, repariert und geprüft. Sie kommen nach jedem Einsatz oder spätestens einmal pro halbem Jahr zur Reinigung. Pro Waschgang können bis zu 50 Masken gleichzeitig automatisch gesäubert werden. Bei besonders hartem Schmutz ist Handwäsche möglich. Anschließend folgt die Prüfzone. Erst nach erfolgreichem Materialtest geht alles zurück. Durchschnittlich führen die Atemschutzgerätewarte 15.000 Prüfungen und 6000 Flaschenbefüllungen jährlich durch. „Dieses Jahr werden es aber durch die Großbrände bei der Üstra und bei der Firma Befesa deutlich mehr sein“, sagt Bereichsleiter Dirk Steinort. Zum Zentrum gehören auch die Übungsstrecken. Neben dem Orientierungsparcours gibt es eine nachgestellte Wohnung fürs Einsatztraining. Dort kann vom angebrannten Essen bis zum Zimmerbrand inklusive schreiender Kinderpuppe alles simuliert werden. Sogar Türen lassen sich schwergängiger machen oder erhitzen. Auf dem Dach gibt es den Nachbau eines Labors und Tanklasters, damit die Retter in Schutzanzügen das Bekämpfen von Gefahrstoffen trainieren können. In Kirchrode werden alle Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Hannover ausgebildet. Es finden jährlich fünf Lehrgänge mit je zwölf Teilnehmern statt. Zweimal jährlich werden die Fähigkeiten der mehr als 800 hauptamtlichen und 750 ehrenamtlichen Retter überprüft.

Es folgt eine mehr als zwei Meter lange und sehr enge Röhre. „Ich gehe zuerst durch, du musst mich dann weiter an den Füßen durchdrücken“, sagt Kim. Sie legt sogar rasch ihre Flasche ab und schiebt sie vor sich durch den Tunnel. Ich verzichte auf das Experiment – so schnell finde ich die Laschen nicht – und bugsiere mich nach ihr lieber einfach so hindurch. So muss sich ein Torpedo im U-Boot-Rohr fühlen. Ich taste mich vorwärts, bis ich Kims Hand spüre. Sie greift zu und zieht mich am anderen Ende raus. Nach drei weiteren Kurven in gebückter Haltung ist es geschafft.

Kraxeln auf der Endlosleiter

Vier Stufen sind ein Meter: Insgesamt 20 Meter muss ich in voller Montur direkt nach dem Hindernisparcours auf der Endlosleiter leisten. Mittendrin meldet sich meine leere Luftflasche: durchgefallen. Quelle: Samantha Franson

Das bedeutet aber keineswegs Feierabend: Nun geht es in voller Montur auf die Sportgeräte. 80 Kilojoule Arbeitsenergie muss ich unter Atemschutz leisten, der Parcours waren bloß 30 davon. Die Luftreserve beträgt noch etwas weniger als ein Drittel. Auf dem Fahrradergometer trete ich drei Minuten in die Pedale, das bringt zehn weitere Joule. Danach wechsle ich auf die Endlosleiter. Wie bei einem Förderband rattern die Stufen durch, 20 Meter muss ich zurücklegen. Kurz vor Ende pfeift meine Flasche als Warnung, die Luft ist raus – bei mir auch. Ich bin durchgefallen. 22 Kilojoule haben gefehlt.

Zur Galerie Das Atemschutzzentrum in der Feuerwache 3 in Kirchrode gilt als eines der modernsten Europas. Im Oktober 2019 wurde es eröffnet, seitdem wird hier sämtliches Atemschutzequipment der Feuerwehr Hannover gewartet und geprüft. Auch der Ausbildungsbereich ist auf dem neuesten Stand.

Dafür, dass ich ohne Vorerfahrung einfach so ins kalte Wasser geworfen wurde, sei das Ergebnis aber „nicht schlecht“, sagt Sachgebietsleiter Steinort. Auch Kim meint, fürs erste Mal habe es auch gleich mit dem Teamwork gut funktioniert. Außerdem hätten wir durch die Panne im Parcours wertvolle Luft verloren. Ich akzeptiere mein Schicksal, bin aber doch etwas geknickt. Sofort nehme ich die Maske ab, mein Gesicht ist knallrot vor Anstrengung. Auch das T-Shirt unter der dicken Schutzkleidung ist nassgeschwitzt.

Respekt vor enormen Leistungen

Einfach nur warm: Nach dem 30-minütigen Test bin ich erschöpft und schwitze unter der dicken Schutzkleidung. Im Hintergrund radelt Kim auf dem Fitnessrad und wirkt deutlich entspannter. Quelle: Samantha Franson

Gleichzeitig steigt mein Respekt vor den Leistungen der Feuerwehrleute ins Unermessliche. Im realen Leben nehmen sie sogar noch Schläuche und Werkzeug mit, arbeiten viel härter gegen die Uhr – und müssen auch noch Opfer aus brennenden Wohnungen retten. Dabei wirkt es bei den Rettern wie das Normalste der Welt. Auch bei Kim: Direkt nach der Übung verschwindet sie gleich wieder zum regulären Dienst.

Von Peer Hellerling