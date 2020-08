Hannover

Susanne (55) ist das erste Mal in der Restless-Legs-Selbsthilfegruppe im Freizeitheim Ricklingen. Die schlanke, attraktive Frau erzählt: „Seit 2018 habe ich die RLS-Diagnose. Im Moment kann ich überhaupt nicht schlafen.“ Seit acht Wochen sei sie krank geschrieben, weil sie sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren könne. Nach eineinhalb Jahren habe die Wirkung der Medikamente bei ihr nachgelassen.

So wie Susanne ergeht es mehreren Millionen Menschen in Deutschland. Besonders beim Einschlafen werden die Beine unruhig. Die zwanghaften Bewegungen machen jeden Schlaf unmöglich. Die Ursache für die häufigste neurologische Erkrankung ist nach wie vor ungeklärt. „Eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von RLS spielt Untersuchungen zufolge der körpereigenen Botenstoff Dopamin“, heißt es in einer Patienteninformation. Ist der Dopamin-Stoffwechsel gestört, kommt es zu den unwillkürlichen Beinbewegungen.

Kernöl hat die Beschwerden beseitigt

Dr. Cornelia Goesmann aus Hannover ist bei jeder Sitzung der Selbsthilfegruppe dabei. Sie ist eine RLS-Expertin, hat ein Buch über die Erkrankung („Gut leben mit Restless Legs“, ISBN 9783869104492) geschrieben. Sie gibt Tipps, welche Medikamente helfen. Und warnt: „Antidepressiva verstärken die RLS-Symptomatik noch.“

In der Selbsthilfegruppe erzählen die Betroffenen ihr Leid, hoffen auf Ideen, wie man dem Syndrom begegnen kann. So hat Susanne gute Erfahrungen mit Walking gemacht. „Die Energie geht raus aus den Beinen“, sagt sie. Was Thomas (55) erzählt, sorgt für großes Erstaunen. Seit er jeden Abend einen Esslöffel Kernöl nimmt, sind die Beschwerden verschwunden. Die Wirkung hält jetzt schon seit Anfang 2019 an. „Mein Arzt hat mir das Kernöl wegen der vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren empfohlen“, sagt er.

Auf Dauer können Medikamente Beschwerden verschlimmern

„Das habe ich noch nie gehört“, staunt Willi. Er selbst bezeichnet sich als „RLS-Wunder“. Einst litt er sehr schwer unter den Beschwerden. „Irgendwann habe ich aufgehört, Medikamente zu nehmen.“ Seitdem gehe es ihm viel besser. Jetzt reichten ihm zwei Arznei-Pflaster im Monat, um die Beschwerden im Griff zu behalten.

Von Pflastern mit Parkinson-Medikamenten oder Opiaten hält Dr. Goesmann nicht allzu viel. „Die Wirkstoffe werden über den ganzen Tag abgebaut und nicht nur nachts“, sagt sie. Mit anderen Worten: Tagsüber sind die Patienten müde und bedröhnt, nachts ist die Wirkstoff-Dosis oft zu niedrig.

Mittlerweile entfalten Medikamente mit Dopamin als Wirkstoff oder auch Opiate eine gute Wirkung. Das Problem ist die so genannte Augmentation. Bei einer Langzeitmedikamentation tritt nach einer gewissen Zeit eine Verschlechterung der Beschwerden auf. Die RLS-Symptome treten dann nicht erst abends, sondern bereits nachmittags oder schon mittags auf.

Vereisung der Beine hat geholfen

Deshalb sind die Betroffenen auch an alternativen Therapien interessiert. Willi hat sich zum Beispiel eine Vereisungsmaschine von einem Arzt besorgt und seine Beine mit minus 60 Grad Kälte behandelt. „Nach zwei Jahren war es vorbei mit der Wirkung“, erzählt er. Bekannt ist, dass kalte, abendliche Beinduschen bei RLS gut tun. Auch Akupunktur könne helfen, erzählt Dr. Goesmann. Zumindest haben ihr das Patienten erzählt. Aber die Wirkung lasse schon nach einigen Wochen nach.

Susanne will es in jedem Fall nun mit Kernöl probieren. „In meiner Situation greife ich nach jedem Strohhalm.“

Von Thomas Nagel