Hannover

Keine Branche ist härter getroffen vom Lockdown: Seit gut einem Jahr geht so gut wie nichts mehr in Discos und Clubs – und die Betreiber in Hannover gucken bang in die Zukunft.

Im Oktober 2020 hatte Dennis Brakin sein „Infinity“ in der Marktstraße mal für drei Wochenenden aufgesperrt. „Nur für Barbetrieb“, erklärt der in Kasachstan geborene 38-Jährige. Am ersten Wochenende kamen 100 Gäste, danach noch weniger. „Hat überhaupt nicht funktioniert“, erinnert sich Brakin, der seit 2011 Betreiber der Diskothek ist, die Ältere noch als „Heck-Meck-Gasse“ kennen. „Die Leute kommen zum Tanzen her. Und das durften sie nicht. Ohne Tanzen macht eine Disco keinen Sinn.“ Bis zu 450 Besucher tummeln sich an guten Sonnabenden, für eine schwarze Null braucht er um die 300. Nun geht seit dem 15. März nichts mehr. Seit dem 15. März 2020, wohlgemerkt.

„Uns steht das Wasser bis zum Hals“

„Meine Ersparnisse sind weg, uns steht das Wasser bis zum Hals“, sagt der gelernte Industriekaufmann, dessen Infinity zu 90 Prozent russischstämmige Gäste und zu zehn Prozent internationale Gäste hat. Durchschnittsalter: 28 Jahre. Wenn er bis Ende des Jahres immer noch nicht aufmachen darf, fürchtet Brakin, „ist die Stammkundschaft weg. So ein Generationswechsel im Publikum vollzieht sich schnell. Wer sich gestern bei uns richtig gefühlt hat, fühlt sich morgen vielleicht zu alt.“

Vor zwei Wochen ist Martin Polomka in einer Samstagnacht für Renovierungsarbeiten mit der Bohrmaschine durch seine „Baggi Osho-Disco“ gelaufen, mitten über die Tanzfläche. Die zu der Zeit üblicherweise überquillt. „Da habe ich mich umgeschaut und mich gefragt: welcher schlechte Film läuft hier gerade ab?“ Der 38-jährige Inhaber der Eventfirma Trend ID betreibt das „RP5 Stage“ (seit neun Jahren), das „Palo Palo“ (seit sechs) und die Osho (seit vier), die Sportszene kennt Polomka als Trainer von Regionalligist HSC. 40 Festangestellte hat er in Kurzarbeit geschickt, die Lage nennt er „absolut katastrophal. Weil wir erst aufmachen dürfen, wenn alles andere längst auf ist und weil unsere jungen Gäste die allerletzten sind, die in der Impfreihenfolge dran sind.“

„2021 bleiben wir geschlossen“

Polomka hat „dieses Jahr abgehakt, 2021 bleiben wir geschlossen“. Aber „überleben werden wir, weil unsere Disco so konservativ wie eine Bank geführt wird“ und seine Betriebe die wichtigste Position bestens besetzt haben: die des Steuerberaters. „Wenn es dann wieder losgehen darf“, sagt Polomka und lacht, „dann rennt uns das Partyvolk die Bude ein. Da bin ich sehr sicher.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Theo Vagt ist gerade auf Mallorca, wo er in Port d’Andratx das Restaurant „La Gomera“ besitzt. „Hier gibt es in Corona-Zeiten vom spanischen Staat 1000 Euro Ausfallgeld im Monat, das war`s“, sagt der 59-Jährige, der seit 21 Jahren an der Hamburger Allee die „Dax Bierbörse“ betreibt. Vier Millionen Euro Umsatz im Jahr 2019, 60.000 Euro Kosten pro Monat, 20 Festangestellte. „Ohne die staatliche Unterstützung gäbe es uns schon nicht mehr“, sagt Vagt, der die Zwangs-Pause für eine 200.000 Euro teure Renovierung nutzt. Er hofft auf Wiederöffnung im Juli oder August, sagt aber auch: „Ich habe keine Ahnung, ob sich das Freizeitverhalten geändert hat. Ob die Lust aufs Ausgehen schnell zurückkommt. Ich weiß nur, dass diese Krise tiefe Spuren hinterlassen wird.“ Eine Rückkehr des Partyvolks wird der Funpark nicht mehr erleben: Die Großraumdisco öffnet nicht mehr, hatte aber auch schon vor Corona mit den hohen Kosten zu kämpfen.

„Seit 13 Monaten Berufsverbot“

95 Prozent Umsatzrückgang hatte DJ Airknee, der eigentlich Frank Rumohr heißt, im vergangenen Jahr: „Veranstaltungstechniker, Künstler, DJs, die ganze Branche ist auf null. Wir haben seit 13 Monaten Berufsverbot“, sagt der 49-Jährige, der allerdings weiß: „Während einer solchen Pandemie wollen die Leute auch gar nicht feiern. Vielen geht es ja selbst schlecht.“ Die Zeit der Großraumdiscos sei definitiv vorbei, durch Social Media und die Dating-Apps werde in Zukunft auch weniger ausgegangen. Die Clubszene „wird dennoch nicht aussterben, im Gegenteil. Ich glaube fest daran, dass es nach Corona die Goldenen Zwanziger gibt. Freuen wir uns schonmal darauf.“

Von Christoph Dannowski