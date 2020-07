Sein Protest ist die Gitarre – das ist Hannovers Straßenmusiker-Rebell

Hannover

Tom Scharf geht ungeduldig vor dem Lidl am Hauptbahnhof auf und ab. „Wir müssen schnell weg hier“, sagt er, „da hinten die Treppe rauf.“ Mit seiner Gitarre in der Hand marschiert er mit hastigen Schritten die Stufen hinauf, sieht sich aufgeregt um. „Da auf der anderen Seite stehen sie, seht ihr sie in der Uniform? Wir müssen hier raus.“ Er flüchtet in Richtung des ZOB, setzt sich in der Nähe auf eine Bank und holt erst einmal Luft. „Das ist kein Protec-Gebiet mehr, jetzt haben wir Ruhe“, sagt Scharf.

Der 52-jährige hat vor wenigen Minuten ein Hausverbot kassiert. Nicht zum ersten Mail. Er kramt den Zettel aus seinem Jutebeutel. Ein Schreiben von der Sicherheitsfirma Protec, die für die Üstra den Bereich um die U-Bahn-Station am Hauptbahnhof bewacht. Drei Kästchen sind dick angekreuzt: Zugangsbehinderung, Lärmen und Ruhen beziehungsweise Lagern – die „Anlässe“ für das Hausverbot.

Hausverbot: Tom Scharf zeigt das Schreiben von Protec, das ihm den Zugang zur Passerelle verwehrt. Quelle: Elena Otto

Den Grund dafür hat Scharf in der Hand: Eine bunte Gitarre voller Aufkleber. Er ist Straßenmusiker und verdient sich damit sein Geld zum Leben. Die Vorgaben dafür kennt er. Dennoch spielt er immer wieder an Orten, wo er es eigentlich nicht darf. Auch aus Protest – weil er diese strengen Regeln für Unrecht hält. „Wir wollen doch Kulturhauptstadt werden. Warum wir beschränken wir das dann überall?“, fragt er sich. Selbst in Zeiten der Corona-Pandemie sei er aus den fast menschenleeren Gänge vertrieben worden. „Da hat man sich doch eigentlich gefreut, wenn mal wer etwas Lebensfreude verbreitet hat.“

Morgens um sechs Uhr geht es los

Scharf ist einer, der auf den Straßen der Stadt auffällt – und den viele kennen. Er trägt Rastalocken, eine Camouflage-Mütze und eine Lederjacke. Hinten drauf steht „Fuck AfD“ und „Fuck Nazis“. Seine Hose soll zerrissen aussehen, ist es aber nicht. Ein Beispiel dafür, wie man sich in Scharf täuschen kann. Denn alles ist sauber und gepflegt.

Immer an seiner Seite: Die Gitarre und Hund „Tequila“. Er ist erst ein halbes Jahr bei Scharf, doch beide sind unzertrennlich. „Er ist alles für mich“, sagt Scharf: „Oft weiß ich nicht, was ich mittags essen soll. Für ihn habe ich aber immer was.“ Häufig nennt er seinen Hund auch einfach „Digga“ – wie sein Vorgänger, den Scharf aus der aggressiven Zucht eines Neonazis gerettet haben will.

Jeden Morgen um sechs Uhr macht sich Scharf mit Tequila auf den Weg Richtung City. Dann setzt er sich häufig vor Lidl unter dem Hauptbahnhof und spielt auf seiner ramponierten Gitarre: „Wish You Were Here“ von Pink Floyd oder „Nothing Else Matters“ von Metallica – in der Akustik-Version, mit kratziger Stimme. Um 7 Uhr ist es meist wieder vorbei. Dann kommt Protec oder der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn und vertreibt Scharf wieder.

Nicht immer freundlich: „Von einigen werde ich angeschrien. Sie haben auch schon meine Gitarre kaputt gemacht“, sagt Scharf und zeigt auf zerstörte Wirbel. Einmal hat er 168 Euro Strafe zahlen müssen, weil er in der Passerelle spielte, inzwischen liegt auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gegen ihn vor. Einige Mitarbeiter der Sicherheitsdienste lassen ihn aber auch in Ruhe. „Die freuen sich, wenn ich da bin.“

Nach dem Burn-Out zum Straßenmusiker

Scharf hat mehrere Gitarren zu Hause. Seine aktuelle hat ihm vor ein paar Jahren ein „riesiger Rocker“ geschenkt. Viel Geld hat der Straßenmusiker nicht. Nach einem Burn-Out ist er arbeitsunfähig, lebt von einer Mini-Rente in Herrenhausen. Am Zehnten jeden Monats ist die so gut wie alle. Dann braucht er das Geld, das er sich durch seine Musik verdient. Während der starken Corona-Beschränkungen waren die Straßen oft so leer, dass er ohne Einnahmen nach Hause ging. Wenn es richtig gut läuft, bekommt er in einer halbe Stunde 15 bis 20 Euro zusammen. „Das brauche ich zum Überleben“, sagt er. Und für Tequila.

Hier darf spielen: Tom Scharf mit Hund Tequila in der Fußgängerzone. Quelle: Elena Otto

Scharf hat ein bewegtes und wirres Leben hinter sich. Bei Pflegeeltern aufgewachsen, war er Rettungssanitäter bei der Bundeswehr. Ein altes Foto zeigt ihn blond, mit kurzen Haaren und im Hemd vor einem orangenen BMW. Damals war er Bassist in einer Band, die das Umland von Bremen unsicher machte. Aber noch in jungen Jahren rutschte er in die Drogenszene ab. Scharf nahm alles, was man kriegen konnte: Marihuana, Heroin, Tabletten. Er lebte mal in Hamburg, mal in Berlin, mal auf der Flucht vor der Polizei in einem Zeltlager im Wald.

Später machte er eine Therapie, ist inzwischen runter vom harten Zeug. Trotzdem hat er Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken, bringt ständig Namen durcheinander. Der Entzug war schwer und hat seine Spuren hinterlassen, sagt er. Bis zu seinem Burn-Out 2016 arbeitete er als Krankenpfleger.

Lärm übertönt die Musik

Erst dann kam er nach Hannover und verliebte sich in Linden. „Irgendwann will ich mal ein Buch über mein Leben schreiben“, sagt Scharf. Auch jetzt ist alles ein wenig durcheinander: Er ist Veganer, Christ, überzeugter Linker und kann Karate. Unterwegs sammelt er herumliegenden Müll auf.

Wenn Scharf einmal redet, ist er nicht zu bremsen. Wenn er aber an den Saiten seiner Gitarre zupft, wirkt er ruhig, konzentriert. Er ist dann bei sich. „Wenn du nichts mehr hast, dann hast du noch diese Lieder im Kopf. Das hilft dir überall durch“, sagt er.

Die Gitarre ist von Tom Scharf voller politischer Botschaften. Quelle: Elena Otto

Scharf geht durch die Fußgängerzone an einen Ort, wo er spielen darf. Eine halbe Stunde ist hier in der Nähe der Kreuzung zwischen der Georgstraße und Großen Packhofstraße ab 12 Uhr erlaubt, dann müsste er weiterziehen. Doch der Boden ist nass, es ist ungemütlich. „In der Passerelle wäre es wenigstens trocken.“

Scharf fängt trotzdem an, zu spielen. Ein Lieferwagen fährt vorbei, nebenan bauen Arbeiter eine Bühne auf, Metall klimpert. „Hier ist es viel zu laut, das ist doch blöd. Was ich mache, soll Lärm sein, aber diese ganzen Stadtgeräusche sind es nicht“, ärgert er sich.

Musik wäre Lebensfreunde

In seinem Leben sei er viel rumgekommen. Kurzzeitig war er in Lissabon, nirgends sonst würde man so restriktiv mit Straßenmusikern sein wie in Hannover, meint er. „Die Leute gehen hier mit heruntergelassenen Köpfen durch die Straßen. Musik – das wäre Lebensfreunde, genau richtig für die Kulturhauptstadt“, sagt Scharf.

Für heute reicht es ihm. Tequila will im Park spielen. „Er ist der Chef“, sagt Scharf und geht mit ihm zur Bahn Richtung Kröpcke. Dort kommt er an einem Bettler vorbei. Scharf kramt in seiner Geldbörse und wirft ihm eine Münze zu – wo er doch selbst nichts zum Leben hat. „Bei ihm war nichts im Becher und das ist immer blöd“, sagt Scharf.

Dann erzählt er noch, dass er einen Grundsatz hat. Wenn man schon rausgeht, dann sollte es für die Welt besser sein, als wem man zu Hause bleibt.

Von Sascha Priesemann