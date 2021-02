Hannover

In der Leinemasch bei Wülfel wird bereits fröhlich geklappert – und das deutlich früher als sonst. Stadtjäger Heinz Pyka, der dort und bis zum Maschsee sein Revier hat, entdeckte die Störche beim morgendlichen Rundgang. Er ist erstaunt: „Sonst sind die Wandervögel frühestens Mitte, Ende März wieder aus dem Süden zurück.“ Das ungewöhnlich warme Wetter hat die Störche zurück gelockt.

Und noch etwas wundert den Jäger: Statt zwei sind bereits vier Vögel in der Leinemasch. „Ein Storchen-Herr hat bereits ein dort vorhandenes Nest bezogen und ein Weibchen versucht mit ihm anzubandeln. Doch er ziert sich noch“, schmunzelt Pyka. Offenbar handelt es sich bei dem Männchen um einen Storch, der seit vielen Jahren im Frühjahr von Spanien nach Hannover zieht, um „Vogelhochzeit“ zu feiern. Das Weibchen scheint nicht seine Partnerin aus dem vergangenen Jahr zu sein, vermutet der Jäger, der die Vögel oft vom Jägersitz aus beobachtet. „Das ist aber kein Hindernis für beide. Störche sind nesttreu, nicht partnertreu.“ Es kann also durchaus noch sein, dass aus den beiden etwas wird. Sein Weibchen aus dem letzten Jahr – die Storchendamen kommen oft etwas später nach – könnte vor vollendete Tatsachen gestellt werden.

Zweites Paar ist auch schon da

Was Pyka besonders freut: Er hat noch ein weiteres Storchenpaar entdeckt. „20 Jahre hatten wir nur ein Pärchen, das jedes Jahr im Frühjahr kam und Ende August wieder abzog. Letztes Jahr hatten wir erstmals ein zweites Paar. Ihnen scheint es hier gut gefallen zu haben.“

Dass den Störchen die frühe Rückkehr zum Verhängnis werden könnte, glaubt der Stadtjäger nicht. „Sie finden hier gerade alles was sie brauchen: Die Wiesen sind überschwemmt, was Würmer und Mäuse nach oben treibt. Überhaupt haben Störche ein riesiges Nahrungsspektrum. Sogar Junghasen habe ich sie schon verschlingen sehen.“

Wird es noch mal kalt? Das könnte zum Problem werden

Die einzige Gefahr für den Bestand sei jetzt ein nasser und kalter Frühling, bei dem der Nachwuchs zugrunde gehen kann. Das war in der Region 2020 mitunter der Fall. Statt sonst vier Eier auszubrüten kümmerte sich ein Großteil der insgesamt 88 Vogelpaare nur um ein Einzelkind. Zwei der wenigen Ausnahmen bildeten die Paare in Döhren/Wülfel, wo je vier Tiere ausgebrütet wurden.

Warum die Störche so früh zurückgekommen sind, kann sich Jäger Pyka nur mit der derzeitigen Wärme. Die Temperaturen sind wirklich ungewöhnlich, wie auch Meteorologe Dominik Jung in der NP erklärt: „Wir liegen mindestens acht Wochen vor der Zeit. Das ist in etwa so, als hätten wir im Juli eine Woche lang 40 bis 42 Grad.“

Doch woher wussten die Störche im fernen Spanien von unseren Wetterkapriolen. Sie haben vermutlich „Wind“ davon bekommen. Pyka erklärt sich den frühen „Storchefrühling“ so: „Sie richten sich nach den Winden, die sie bei ihrem Flug unterstützen. Die scheinen ihnen zu signalisieren, wann es Zeit ist“, sagt er und lacht. „Auf jeden Fall sind sie zur rechten Zeit gekommen.“

