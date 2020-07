Hannover

Klappt es oder klappt es nicht? René Schweimler vom Fahrgastfernsehen und Nico Röger von Hannover Concerts bangten seit März um das Seh-Fest an der Gilde-Parkbühne. „Es war ein großes Hin und Her, aber seit dem 15. Juli wissen wir: Das beliebte Open-Air-Kino wird auch in diesem Jahr laufen“, sagt Veranstalter Schweimler.

Allerdings unter besonderen Bedingungen. Maximal 500 Zuschauer dürfen auf das Gelände an der Parkbühne, die Plätze sind durchnummeriert, es können online Zweier, Vierer- oder Achtertickets geordert werden, eine Abendkasse wird es nicht geben. Die Gastronomie wurde auf zwei Stände reduziert (Besucher dürfen weiterhin ihre Picknickkörbe mitbringen), auf den Toiletten gilt eine Einbahnstraßenregelung, das Sicherheitspersonal wurde verstärkt.

Ausgefülltes Kontaktformular mitbringen

Es gibt Desinfektionsstände, Besucher müssen einen Mundschutz tragen, bis sie auf ihren Plätzen sitzen. Schweimler appeliert an alle Zuschauer, mit einem fertig ausgefüllten Formblatt mit den Kontaktdaten (soll es ab Mittwoch auf der Seh-Fest-Seite geben) zum Seh-Fest zu kommen: „Das wird den Einlass erheblich vereinfachen.“ Der läuft in diesem Jahr über zwei Eingänge.

Eine Preiserhöhung war ohnehin geplant, durch den erheblichen Aufwand im Vorfeld kostet eine Karte nun sogar noch einen Euro mehr – acht Euro zahlt man pro Besuch. „Wegen der vielen Umbauten und der neuen Infrastruktur mussten wir quasi einen Corona-Euro draufschlagen“, erklärt Schweimler, der auch bei maximaler Auslastung keinen Gewinn erwartet. „Das Seh-Fest war noch nie eine Veranstaltung, mit der man Geld verdient hat.“ Das Freiluftkino sei vielmehr eine „Liebhaberveranstaltung“, wie HC-Chef Nico Röger es formuliert. „Wir sind stolz und froh, in diesen Zeiten Kultur stattfinden zu lassen.“

Das Programm: von Blockbuster bis Musical

Blockbuster, Komödien, Familienkino, Thriller, anspruchsvolle Storys – auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen gelang es den Machern, ein bewährt qualitatives Programm auf die Beine zu stellen. Die zwei Filme, die als erste ausverkauft sind, werden als „Seh-Fest-Joker“ an den Freitagen 21. und 28. August nochmal gezeigt.

Bemerkenswert: Das Seh-Fest ist in diesem Jahr auch ein Hör-Fest. „Ein Schwerpunkt liegt auf Musikfilmen“, kündigt Schweimler an. Neben „ Lindenberg! Mach dein Ding!“ (4. August) werden auch die Musicals „Bohemian Rhapsody“ (5. August), „Mamma Mia“ (12. August), „Ich war noch niemals in New York“ (18. August) und der Klassiker „Comedian Harmonists“ (26. August) laufen.

Volles Programm: Vom 3. bis 29. August läuft das Seh-Fest. Quelle: Christian Behrens

Filmstart ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit, in den ersten Wochen des Festivals also etwa um 21.15 Uhr. Gegen Mitternacht ist die Veranstaltung zu Ende. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, die Macher bitten alle Besucher, nicht überpünktlich zu Beginn zu erscheinen. „Da die Plätze nummeriert sind, kann man ganz entspannt anreisen“, sagt Schweimler.

Die Filmauswahl Montag, 3.8., "Nightlife" Dienstag, 4.8., " Lindenberg" Mittwoch, 5.8., "Bohemian Rhapsody" Donnerstag, 6.8., "Little Women" Freitag, 7.8. "Knives Out" Samstag, 8.8., "Once Upon a Time... in Hollywood" Montag, 10.8., "Parasite" Dienstag, 11.8., "Die Hochzeit" Mittwoch, 12.8., "Mamma Mia 2: Here We Go Again" Donnerstag, 13.8., "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" Freitag, 14.8., "Joker" Samstag, 15.8., Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" Montag, 17.8. Jumanji: The Next Level" Dienstag, 18.8., "Ich war noch niemals in New York" Mittwoch, 19.8., "Aladdin" Donnerstag, 20.8., "The Gentlemen" Freitag, 21.8., Seh-Fest-Joker: 1. ausverkaufter Film nochmal Samstag, 22.8., Bad Boys for Life Montag, 24.8., Harriet - Der Weg in die Freiheit Dienstag, 25.8., "Das perfekte Geheimnis" Mittwoch, 26.8. "Comedian Harmonists" Donnerstag, 27.8., Die Känguru-Chroniken Freitag, 28.8., Seh-Fest-Joker: 2. ausverkaufter Film nochmal Samstag, 29.8., "König der Löwen"

Von Julia Braun