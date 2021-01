Seelze: Wer ist Annika T. (32)? Eine Spurensuche

Seelze

Die Wilhelm-Raabe-Straße in Lohnde ( Seelze) liegt eingeklemmt zwischen dem Mittellandkanal und Bahngleisen. „Früher haben die Nachbarn zusammen gefeiert. Heute ist jeder für sich“, sagt ein älterer Anwohner mit Bedauern in der Stimme. In der Siedlung wurden 1960 die ersten Einfamilienhäuser gebaut. Die Familien kannten sich.

Nicht so in dem weißen Eckhaus, in dem Annika T. wohnt. In dem Mehrfamilienhaus leben elf Parteien, viele davon mit Migrationshintergrund. Nachbarn sprechen von einer hohen Mieterfluktation. „Wenn ich im Vorgarten war, habe ich sie manchmal getroffen, dann haben wir ein paar Worte gewechselt“, erzählt eine Nachbarin. Annika T. sei immer sehr gut mit ihren Kindern umgegangen. Die Nachbarin traf sie manchmal, wenn die junge Mutter ihre Kinder aus der Kita abholte. Einem Beruf sei Annika T. nicht nachgegangen sein, heißt es.

Nachbarn wissen nichts von Eheproblemen

Von Eheproblemen oder Streit in der Familie haben die Nachbarn nichts mitbekommen. Einige sagen auch, dass Annika T. mit ihrer Familie sehr zurückgezogen gelebt habe. Bis zum 10. Januar 2021. Per Notruf flehte die junge Mutter bei der Polizei in Seelze um Hilfe. Sie sprach von einer „Bedrohung“. Dann brach das Gespräch jäh ab. Später fand die Polizei ihre Jacke mit Blutanhaftungen am Mittellandkanal; nicht weit entfernt von ihrer Wohnung. In der Jacke befand sich ihre Geldbörse mit Ausweisen. Auch das Handy lag daneben. Die Suche nach ihr mit Hunden und Tauchern blieb erfolglos.

Am Freitagabend konnte die Polizei Hannover die vermisste Mutter nach „intensiven Ermittlungen“ in einer Großstadt finden. Wie ist sie dorthin gekommen? Ihr Auto befand sich ebenfalls am Mittellandkanal. Bis zum S-Bahnhof sind es fast vier Kilometer. Ist die korpulente Frau den Weg dorthin gelaufen? Oder hat sie sich abholen lassen? Setzt man das Puzzle zusammen, dann entsteht der Eindruck, dass sich Annika T. in Luft auflösen wollte. Aber nicht einfach so, sondern mit einem großen Knall. Steckt vielleicht ein anderer Mann dahinter?

Mutter kehrte nicht zur Familie zurück

Am Sonntag war sie noch nicht zu ihrer Familie zurückgekehrt. Ein Polizeisprecher erklärte, dass ein Gespräch am Sonntag an ihrem Auffindeort geführt worden sei. „Wir müssen jetzt erst mal klären, was hinter all dem steckt“, so der Polizeisprecher. Noch ist unklar, ob gegen Annika T. ermittelt wird. Es kommen der Missbrauch von Notrufen und Vortäuschen einer Straftat in Frage.

Ist ihr die Erziehung der Kinder über den Kopf gewachsen? Hatte sie psychische Probleme? Wollte sie vor ihrem Mann fliehen? Eine Nachbarin beschreibt den Familienvater als sehr freundlich und zugewandt. „Aber wir haben nur über oberflächliche Dinge wie die Gartenarbeit gesprochen“, erzählt sie. Von seelischen Konflikten weiß die Polizei nichts. Ein Nachbar bezeichnet Annika T. immer als „superfreundlich“.

Seit etwa sieben Jahren wohnt die Familie in Lohnde. Ganz normale Menschen. Doch hinter dieser bürgerlichen Fassade steckt ein Geheimnis. Ein Geheimnis, dass Annika T. dazu brachte auf so abenteuerliche Weise zu verschwinden.

Von Thomas Nagel