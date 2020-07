Seelze: Freispruch für mutmaßlichen Erbschleicher

Hannover

Zu Beginn und am Ende des Urteils brandete Applaus von den Angehörigen des Angeklagten im Gerichtssaal 2173 auf. Schöffenrichterin Sabine Mzee hatte Torsten Schmidt (48, Name geändert) freigesprochen. Er hat sich nicht der gewerbsmäßigen Untreue in 172 Fällen schuldig gemacht. In der ungewöhnlich ausführlichen Urteilsbegründung fiel immer wieder „in dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten).

Torsten Schmidt hatte die Betreuung für eine Seniorin in Seelze übernommen. Er kannte die Frau seit seiner Kindheit. Auch seine Frau half bei der Betreuung und Pflege der alten Dame mit. Seit 2013 war der Angeklagte der ehrenamtliche Betreuer für die Seniorin. Er war aber nicht für ihre Vermögensverhältnisse zuständig. Trotzdem wurden zwischen Juni 2013 und April 2018 mit den beiden Bankkarten immer wieder Geld abgehoben. 2013 wurde eine zunehmende Demenz bei der Frau diagnostiziert.

Anzeige

Auf den Konten fehlten 88.000 Euro

Im November 2018 starb die Seniorin im Alter von 83 Jahren in einem Pflegeheim. Am Ende war sie schwer dement. Seit seiner Betreuung hatte der Angeklagte rund 88.000 Euro von den beiden Konten der alten Dame abgehoben.

Weitere NP+ Artikel

Richterin Mzee erklärte, dass es in dem Fall verschiedene Unklarheiten gebe. Das vermeintliche Opfer sei tot. Über Absprachen mit dem Angeklagten sei nichts bekannt. Torsten Schmidt schwieg vor Gericht. „Im Mai 2016 hatte die Seniorin dem Betreuungsrichter erklärt, dass sie ihre Vermögensangelegenheiten selber regle“, sagte die Richterin. Wie gesagt, 2013 wurde eine Demenz bei der Frau festgestellt.

Überhaupt wovon will die Frau gelebt haben, wenn der Angeklagte alle Bargeldabhebungen eingesteckt habe. In der Tat waren alle Abhebungen zwischen Juni 2015 und April 2018 als Untreuedelikte angeklagt. Und man könne nicht sagen, ob der Angeklagte das Geld an sich genommen habe. Auch andere Familienangehörige hätten Zugriff auf die Scheckkarten gehabt. Also „in dubio pro reo“.

Gründe für die Schuld des Angeklagten außer Acht gelassen

Die Richterin ließ dabei gewichtige Gründe aus, die für eine Schuld des Angeklagten sprechen. So gab er die Betreuung auf, als die Konten nahezu leer waren. Angeblich sei er krank gewesen und dem Papierkram nicht mehr gewachsen. Der Angeklagte war als Alleinerbe eingesetzt. Das Erbe trat er nicht an. Schließlich waren beim Pflegeheim Schulden in Höhe von 20.000 Euro aufgelaufen. Und Torsten Schmidt reichte die Arztrechnungen bei der Beihilfe für die Bergmanns-Witwe ein. Die Institution zahlte auch, die Arztrechnungen blieben aber unbeglichen. Macht so etwas jemand, der dem Papierkram nicht im Griff hat?

Gegenüber der im Mai 2018 bestellten hauptamtlichen Betreuerin sagte der Angeklagte, dass er sich 500 Euro im Monat für seine Pflegeleistungen nehmen dürfe. Gelegentlich wurden aber bis zu 3000 Euro monatlich abgehoben. Zu guter letzt belog Torsten Schmidt den Betreuungsrichter. Er teilte nicht mit, dass die Seniorin seit Ende Juli 2017 in einem Pflegeheim lebte.

Von Thomas Nagel