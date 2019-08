Seelze

Fiese Betrugsmasche: Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr boten drei vermeintliche Handwerker einen Wohnhausbesitzer in Lohnde ( Seelze) Erneuerungsarbeiten an der Dachrinne an. Als Lohn vereinbart wurden 100 Euro.

Sie wurden sehr laut und deutlich

Doch nach Ende der Arbeiten verlangten die drei Männer plötzlich 750 Euro mehr und setzten den Hausherrn so massiv verbal unter Druck, bis er die 850 Euro zahlte. Anschließend stellte er fest, wie mangelhaft die Arbeit ausgeführt wurden und dass es sogar noch weitere Schäden an dem Dach gab.

Polizei hatte sie im Blick

Er rief die Polizei, die drei waren schon weg. Allerdings hatten Polizeibeamte drei Rumänen, auf die die Beschreibung haargenau passte, bereits gegen 14.15 Uhr in Seelze kontrolliert. Damit hatten sie die Personalien der drei.

Die Polizei rät: Handwerker sollten möglichst immer über Firmen bestellt und zuvor Angebote eingeholt werden. Auf Angebote am Gartenzaun sollte man möglichst nicht reagieren.

Zeugen oder Betroffene gesucht

Sollten weitere Bürger betroffen sein oder als Zeugen etwas bemerkt haben: Bitte bei der Polizei in Seelze unter der Telefonnummer 05137/827-0 melden.

Von Petra Rückerl