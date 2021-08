Hannover

Karl-Martin Harms ist Seelsorger am Flughafen Hannover in Langenhagen. Er rät den Angehörigen vom Unfall betroffener Kinder, in nächster Zeit mit ihnen eine Art Mobilitätstraining durchzuführen.

Pastor Harms, was brauchen Menschen, die einen solchen Unfall erlebt haben?

Die Menschen stehen meist unter Schock, müssen sich orientieren. Dann ist es gut, wenn andere ihnen zur Seite stehen, ihnen zeigen, dass sie für sie da sind und sie auf der nächsten kurzen Strecke begleiten. Das können in der Seelsorge geschulte Personen oder aber auch Psychologen und Traumatherapeuten sein.

Eigentlich liefert man sich solchen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn, Flugzeug aus, steigt trotzdem immer wieder ein. Wie kann man nach einem Unfall das Vertrauen zurückgewinnen?

Das ist so, man verdrängt die Gefahr. Kurzfristig kann das Vertrauen erschüttert sein – auch wenn man über solche Unfälle liest. Aber man blendet das normalerweise im Alltag aus, sonst könnten wir ja gar nicht darin einsteigen. Es wird dazu geraten, möglichst schnell wieder in das entsprechende Verkehrsmittel einzusteigen, um die Ängste nicht ins Unermessliche anwachsen zu lassen.

Das gilt für Fahrgäste und Fahrer oder Fahrerinnen?

Auf jeden Fall, es gibt Menschen, denen es leichter fällt, anderen nicht. Ich weiß von Lokführern, für die dann Kriseninterventionsteams bereitstehen. Ziel ist in den Fällen immer, wieder auf die Lok steigen zu können.

Kinder an die Hand nehmen

In dem Bus waren auch unter den Verletzten Kindern. Gilt das auch für diese?

Ich würde bei Minderjährigen zu folgendem raten: Eine Person des Vertrauens – das sind in der Regel Eltern – kann eine gewisse Übergangszeit das Kind auf der Strecke, das es normalerweise nimmt, begleiten. Das Kind im wahrsten oder übertragenden Sinne an die Hand nehmen und die nächsten Fahrten zusammen machen. Sich hinsetzen, nicht stehen wie die verstorbene 29-Jährige, und eine Art Mobilitätstraining mit dem Kind durchführen.

Finden Sie so ein Unglück vergleichbar mit dem Zugunglück von Eschede?

Das war in Langenhagen durchaus eine Großschadenslage, ich würde die Zahlen unterschiedlicher Unglücke nicht aufrechnen. Das ist schon ein ähnlich schwerer Unfall. Wenn ein Lastwagen ungebremst auf einen Bus fährt, dann ist das ein traumatisches Erlebnis.

Menschen, die in dem Bus gesessen haben oder deren Angehörige können Pastor Harms über den Flughafen kontaktieren, wenn sie Beistand wünschen.

Von Petra Rückerl