Sedran verlässt Volkswagen Nutzfahrzeuge

Hannover

Überraschung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge: Markenchef Thomas Sedran wechselt in das Beteiligungsmanagement Nutzfahrzeuge und Maschinenbau des VW-Konzerns, in Stöcken übernimmt zum 1. September Carsten Intra, Personalvorstand bei der Truck-Tochter Traton. Das gab VWN am Dienstagabend bekannt.

Sedran hatte erst vor zwei Jahren den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Eckhard Scholz übernommen. Unter seiner Führung entwickelte VWN den vollelektrischen Transporter ID. BUZZ, der ab 2022 in Hannover produziert wird. Erst im Juni beschloss VWN einen Kooperationsvertrag mit Ford. „Die Weiterentwicklung des Nutzfahrzeuggeschäfts und die strategische Weiterentwicklung des Maschinenbaus sind wesentliche Zukunftsfelder des Volkswagen-Konzerns“, sagte der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess zur neuen Position von Sedran.

Anzeige

Lesen Sie auch: VWN bekräftigt: 5000 Jobs sollen in Hannover wegfallen

Weitere NP+ Artikel

Der neue Chef Intra, ein promovierter Maschinenbauingenieur, bringt Erfahrung aus dem Nutzfahrzeugsegment mit. 2001 startete er als Produktionsingenieur bei MAN, 2004 wurde ihm bereits die Leitung der zentralen Werksverbundplanung übertragen. Von 2006 an leitete Intra die Geschäftseinheit schwere Lkw.

Von Fabian Mast