Boutique Edelkreis: Mit neuem Namen auf Expansionskurs

Hannover

Ein erfolgreiches Second Hand-Konzept geht auf Expansionskurs: Die bislang als Edelmut bekannte Boutique für hochwertige Gebrauchtkleidung will weitere Läden in Norddeutschland eröffnen. Und der seit Mitte November wegen eines Wasserschadens geschlossene Laden in Hannover am Weißekreuzplatz macht kommende Woche wieder auf – mit neuem Namen: Edelkreis.

Die Umbenennung ist der Ausbreitungsstrategie geschuldet – und den Rechten anderer Namensträger, erklärt Stefan Heinze (34), Geschäftsführer in Hannover und Leiter des Franchisesystems für die Expansionsstrategie. So gebe es eine Modemarke namens Edelmut in Düsseldorf – und in Hamburg eine reine Online-Spendenorganisation gleichen Namens. Daher wurde schon im September der Laden in Großburgwedel umbenannt – er war ohnehin der erste im System, ihn gibt es seit 2013. Die Hannover-Ausgabe kam 2016 hinzu, inzwischen gibt es die (nun) Edelkreis-Boutiquen auch in Hameln und Osnabrück.

Schaden behoben: Edelkreis am Weißekreuzplatz in Hannover eröffnet (wieder) am 19. Februar 2020. Quelle: Michael Wallmüller

In Celle soll weiteres Geschäft entstehen

Um gewappnet zu sein, habe man sich die Namensrechte für Edelkreis schützen lassen, erklärt Heinze, alles sei ins Patentregister eingetragen, nun „deutschlandweit geschützt“. Aktuell werde daran gearbeitet, auch in Celle ein Geschäft zu etablieren. Dazu ist noch der Segen der Gremien des lokalen Kirchenbezirks erforderlich – denn Edelkreis ist ein Projekt des Diakonischen Werkes, bei dem Heinze als Spendenkoordinator angestellt ist.

Edelkreis-Geschäftsführer in Hannover: Stefan Heinze Quelle: Foto: Wallmüller

Durch den Wasserschaden - ausgelöst in der Wohnung über dem Laden in der Friesenstraße 57 – ist das Ergebnis für 2019 wohl etwas geringer ausgefallen, im Vorjahr seien immerhin 138.000 Euro Umsatz erzielt worden. Miete, Steuern und Kreditkosten für den Aufbau des Geschäfts (25.000 Euro pro Jahr) abgezogen, seien immerhin noch 33.000 Euro für den guten Zweck ausgeschüttet worden. Sobald der Kredit abgezahlt ist – in etwa drei Jahren – peilt Heinze einen Umsatz um 160.000 Euro an, will dann pro Jahr rund 60.000 Euro für die Ausschüttung zu sozialen Zwecken erreichen – so, wie es dem Laden in Großburgwedel schon gelingt. Derzeit arbeiten für Hannover 70 Ehrenamtliche, für das ganze System seien es 270.

Gemeinnützige Einrichtungen profitieren

Das Konzept der Boutique steckt im Namensbestandteil „edel“: „Wir setzen grundsätzlich darauf, höherwertige Sachen zu verkaufen“, erklärt der Geschäftsführer. „Wir schließen da eine Lücke: Die Leute bringen höherwertige Sachen und Stoffe eher nicht zur Kleiderkammer, schon gar nicht zum Container. Das kommt jetzt zu uns – weil die Geber wissen: Das wird hier nicht verramscht, das wird hier und von den Käufern auch wertgeschätzt.“ Das habe sich inzwischen auch rumgesprochen, und daher „ist es passgenauer geworden, was die Leute uns bringen – und damit die Quote gestiegen, was wir hier anbieten können“.

Konzept: Edles Gebrauchtes in Textil. Quelle: Michael Wallmüller

Aber auch alles, was nicht den Qualitätsansprüchen genügt, werde, soweit möglich, an anderer Stelle verwendet oder sonstwie sozial förderlich verwertet. Und edel ist auch der Zweck: Von den Hannover-Erlösen haben laut Heinze etwa die Gesundheitsvorsorge für Obdachlose („Mecki“), die Teilzeitausbildung für junge Mütter („Sina“) und das ökumenische Essensangebot profitiert.

Nach dem Wasserschaden mussten das Parkett ausgetauscht und Teile der Decke erneuert werden. Nun ist alles so weit, dass in Hannover am Mittwoch, 19. Februar, Wiedereröffnung auf dem Plan steht.

Lesen Sie auch:

Von Ralph Hübner