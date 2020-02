Sechs Staatssekretäre schauen bei der Verurteilung eines Diebs zu

HANNOVER

Krzysztof D. (34) wusste sicher nicht, dass hoher Besuch seinen Prozess am Donnerstag im Amtsgericht Hannover verfolgte. Sechs Staatssekretäre aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saarland und Hessen schauten zu, wie der Ladendieb zu 400 Euro Geldstrafe verurteilt wurde. Er hatte am Mittwoch eine Nike-Sporttasche für 15 Euro bei Karstadt gestohlen.

Mittwochs inhaftiert, donnerstags verurteilt: Das beschleunigte Verfahren in Hannover ist ein justizpolitisches Erfolgsmodell. „Der Angeklagte bekommt eine unmittelbare Antwort des Rechtsstaats“, sagt Thomas Metz, Staatssekretär im hessischen Justizministerium. Das beschleunigte Verfahren erfordere eine sehr gute Kommunikation zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. „In Hannover arbeiten die Akteure hoch motiviert und effektiv zusammen“, hat Metz erfahren.

Beschleunigte Verfahren auch für andere Städte geplant

Stefan von der Beck, Staatssekretär im niedersächsischen Justizministerium, will das Erfolgsmodell auf ganz Niedersachsen ausdehnen. Als Standorte seien Osnabrück (dort laufen schon beschleunigte Verfahren), Lüneburg, Braunschweig und Oldenburg auserkoren worden ; inclusive einer personellen Verstärkung der Gerichte und Staatsanwaltschaften.

Krzysztof D. konnte nach einem Tag Haft das Amtsgericht Hannover als freier Mann verlassen. Der Pole lebt seit zwei Monaten in der Region Hannover. Und wurde bereits zum zweiten Mal wegen Diebstahls verurteilt. Sein Strafregister in Polen weist 16 Vorstrafen auf. Einen Beruf erlernt hat er nicht. Wahrscheinlich wird er wegen mangelnder Liquidität seine Geldstrafen absitzen müssen.

Hannover ist Vorbild für andere Gerichtsstandorte

Hannover hat gewissermaßen den Vorteil, dass die Klientel für das beschleunigte Verfahren sich direkt neben dem Amtsgericht befindet. Das „Stellwerk“ hinter dem Hauptbahnhof ist ein beliebter Treffpunkt für Drogenabhängige und Obdachlose. Meist finden sich Diebe und kleine Drogendealer im beschleunigten Verfahren wieder. Insofern konnten sich die Staatssekretäre per Blick aus dem Fenster davon überzeugen, dass der hannoverschen Justiz die Arbeit nicht ausgeht.

In Hannover werden jährlich etwa 1000 beschleunigte Verfahren geführt. „ Hannover kann in dieser Hinsicht als Vorbild für andere Standorte gelten“, meint Staatssekretär von der Beck. So hätten die beschleunigten Verfahren zum Beispiel dazu geführt, das Problem der „Antänzer“ hier relativ schnell in den Griff zu bekommen. Und zwar lange bevor dieses Phänomen in der Neujahrsnacht 2016 am Kölner Hauptbahnhof bundesweit für Aufregung und Empörung sorgte.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel