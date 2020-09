Sechs Monate danach: Das ist Hannovers Corona-Chronik

Hannover

Seit März ist auch die Region Hannover ein Corona-Gebiet. Die NP hat zusammengetragen, wie sich die Pandemie in Hannover und dem Umland in den vergangenen sechs Monaten entwickelt hat:

März

1. März 2020: Die erste Corona-Infektion in der Region wird bekannt. Es handelt sich um einen 68-Jährigen aus Uetze, der mit seiner Frau eine Busreise durch Südtirol unternommen hatte. Auch andere Menschen, die positiv getestet worden sind, hatten das Virus aus dem Urlaub in Südtirol oder Österreich, vor allem aus Ischgl, nach Hannover gebracht. Zu den ersten Infektionen in der Landeshauptstadt kam es am 4. März. Nach einem ersten Verdachtsfall an einer Schule, nämlich in Barsinghausen, gibt es Entwarnung.

4. März: Die Hannover Messe wird vorerst in den Juni verlegt, Ende März ganz abgesagt. Immer mehr Großveranstaltungen und Konzerte folgen im Laufe des Monats. Auch der Fußball rollt ab dem 9. März nicht mehr: Die Zweitligapartie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden findet nicht statt. Kurz nach der Absage wird bekannt: 96-Spieler Timo Hübers ist der erste mit dem Virus infizierte Profifußballer in Deutschland. Der komplette Kader muss in Quarantäne.

16. März: Nach mehreren Verdachtsfällen an Schulen in Hannover und der Region, die bereits zur zeitweisen Schließung der Einrichtungen führten, steht jetzt der Shutdown fest: Das Land macht alle Schulen, Krippen, Kitas, Horte und Kindertagespflegeeinrichtungen dicht. Auch alle Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen sowie Schwimmbäder und andere öffentliche Einrichtungen, werden geschlossen.

23. März: In der Region Hannover sind 368 Infizierte und die ersten Todesfälle bekannt: Zwei Menschen sind dem Corona-Erreger zum Opfer gefallen. Erkrankt ist auch OB Belit Onay, er muss in Quarantäne. Gleiches gilt für fast die komplette Dezernentenriege, Regionspräsident Hauke Jagau und Polizeipräsident Volker Kluwe, zu denen Onay zuvor Kontakt hatte.

April

2. April: Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region steigt erstmals auf mehr als 1000. Zehn Menschen sind bereits an der Krankheit gestorben.

4. April: Während Plexiglasscheiben in den Geschäften des täglichen Bedarfs bereits zur Normalität gehören, erlaubt das Land Bau- und Gartenmärkten nach knapp zwei Wochen Pause wieder zu öffnen.

11. April: Die Behelfsklinik auf dem Messegelände ist nach rund drei Wochen fertig: 460 Betten stehen bereit – werden jedoch bis heute nie gebraucht und wenig später wieder eingemottet. In der Region haben sich mittlerweile 1389 Menschen infiziert, 23 sind gestorben.

Ostersonntag, 12. April: Ein Besuchsverbot wurde noch vor Ostern vom Land zurückgenommen. Ostern mit nahen Verwandten ist möglich. Die Kirchen dürfen mit erheblichen Einschränkungen öffnen. Viele bieten aber stattdessen Internet-Gottesdienste an.

17. April: Das Gesundheitsamt gibt bekannt, dass jedes dritte Todesopfer in einem Senioren- oder Pflegeheim gelebt hat. Es gibt nachgewiesene Corona-Fälle in insgesamt zehn Heimen in Hannover und dem Umland.

20. April: Geschäfte dürfen unter strengen Einschränkungen wieder öffnen. Rund 50.000 Menschen sind in der Innenstadt unterwegs – nur ein Drittel des Andrangs vor Corona.

27. April:Die Zahl der Corona-Infizierten im Stadtgebiet knackt die Tausendermarke. In der gesamten Region – hier wurde die gleiche Marke Anfang April erreicht – haben sich 1877 Menschen angesteckt. Gleichzeitig gilt ab heute in Deutschland die Maskenpflicht, unter anderem im Nahverkehr und in Geschäften. Und: Die ersten Schüler, es sind die Abschlussklassen, gehen wieder zum Unterricht.

Mai

1. Mai: Die Großkundgebung auf dem Goseriedeplatz fällt aus. Ein Bündnis aus linken, feministischen und migrantischen Gruppen hat jedoch 100 Teilnehmer zur Demonstration am Steintor mobilisiert. Einen Tag später findet eine Demo gegen Corona-Verordnungen mit 500 Teilnehmern am Maschsee statt.

4. Mai:Anfang des Monats folgen weitere Lockerungen etwa für Gastronomie und Kinderbetreuung oder Kirchen. Auch Friseure dürfen wieder öffnen. Viertklässler dürfen wieder zur Schule gehen. Kurz darauf öffnet auch der Zoo wieder seine Tore.

14. Mai: Immer mehr Erkrankte genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt in der Region Hannover bei 198. Einige Kommunen registrieren keinen aktuellen Fall – darunter auch Uetze.

Himmelfahrt, 21. Mai: Vatertag unter Corona: Kein Jazz auf dem Trammplatz, kaum Bollerwagen-Touren und kein Open-air-Gottesdienst im Großen Garten. Die Behörden kontrollieren streng, dass sich keine großen Gruppen bilden.

26. Mai:Nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht hat es einen ersten Corona-Fall an einer Schule in Hannover gegeben. In der Ricarda-Huch-Schule ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Noch bevor das Ergebnis bekannt war, hatte das Gesundheitsamt bei 14 Schülern und zwei Lehrern des Gymnasiums eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Sie müssen zum Teil bis zum 3. Juni zu Hause bleiben.

28. Mai: Der Paketdienstleister UPS in Langenhagen wird zum Corona-Hotspot. Allein an diesem Tag werden 72 infizierte Mitarbeiter festgestellt. Quelle: Julia Polley

Am 28. Mai werden 72 Infizierte beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen bekannt, 200 Menschen kommen in Quarantäne. Der erste positive Befund war 14. Mai aufgetreten. Bis Anfang Juni hat die Region bei UPS 161 Infizierte verzeichnet. Und: Freibäder öffnen unter Anmelde-Auflage.

Juni

8. Juni: Weitere Lockerungen treten in Kraft. Unter anderem dürfen Bars und Kneipen wieder öffnen, mehr Teilnehmer bei Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen werden zugelassen und touristische Busreisen sind wieder möglich.

10. Juni:Die Zahl der aktiv Erkrankten ist auf ihrem Höhepunkt. In Hannovers Stadtgebiet sind es 159, im Umland 151 Erkrankte. Ab diesem Tag sinken die Zahlen – bis zu ihrem Tiefpunkt am 21. Juli.

11. Juni: In knapp zwei Wochen, am 22. Juni, sollen niedersachsenweit die Kitas wieder für alle Kinder öffnen – auch in der Region Hannover. Doch schon jetzt mehren sich die Fälle von Kitas, in denen es bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gibt. Insgesamt fünf Tagesstätten in Hannover und im Umland sind betroffen. Auch in den Schulen der Region ist die Zahl gestiegen: 15 Schulen haben mittlerweile Covid-19-Fälle, sieben davon in der Landeshauptstadt.

18. Juni: Am Flughafen Hannover startet der erste Flug seit drei Monaten nach Mallorca mit 189 Passagieren an Bord.

18. Juni: Ein kleines bisschen Normalität am Flughafen – die erste Maschine startet Richtung Mallorca. Mit an Bord sind 189 Passagiere. Quelle: Dröse

28. Juni: Der Drang zu Feiern ist größer als erlaubt: Die Polizei muss mehrfach zur Limmerstraße, weil dort Feiernde die Abstandsregeln nicht einhalten und teilweise auch die Stadtbahngleise blockieren.

Juli

5. Juli: Das Schützenfest fällt in diesem Jahr aus. Stattdessen marschiert Schützenpräsident Paul-Eric Stolle die Strecke des Umzugs ganz allein in Uniform ab. Gleichzeitig treten weitere Lockerungen der Corona-Verordnung in Kraft: Vor allem für Veranstalter im Kulturbetrieb und Hobbysportler. Die erlaubte Teilnehmerzahl wird von 250 auf 500 angehoben.

13. Juli: Das Land schränkt Besucherzahlen in Altenheimen nicht mehr ein. Die Einrichtungen sollen den Zugang künftig selbstständig über eigene Hygienekonzepte regeln und so bestimmen, wie viele Besucher zu den Bewohnern dürfen.

16. Juli: Die Sommerferien starten. Eines der merkwürdigsten und anstrengendsten Schuljahre ist nun in Niedersachsen zu Ende gegangen. Angesichts der Epidemie verbringen viele Familien ihren Urlaub in Deutschland. Das merkt man zu Ferienbeginn auch auf den Straßen.

21. Juli: Die Zahl der aktiv Erkrankten ist auf ihrem Tiefpunkt. In Hannovers Stadtgebiet sind es drei, im Umland zehn Erkrankte. Ab jetzt steigen die Zahlen.

28. Juli:Das niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerium hat regelmäßige Corona-Tests für Mitarbeiter von Schlachthöfen angeordnet. Demzufolge dürfen in Schlacht- und Zerlegbetrieben nur noch Personen arbeiten, die zuvor mindestens einmal in zehn Tagen auf Covid-19 getestet wurden.

August

3. August: Urlauber, die in Corona-Risikogebieten waren, sollen sich bei ihrer Heimkehr testen lassen, ob sie möglicherweise mit dem Virus infiziert sind. Um das möglich zu machen, ist das Corona-Testzentrum in Em­pelde vom DRK im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsens (KVN) reaktiviert worden.

5. August: Viele Wirtschaftsunternehmen leiden unter Corona. Tiefrote Zahlen auch bei Conti: Der Autozulieferer Continental ist wegen der Corona-Krise auch unter dem Strich tief in die Verlustzone gerutscht. Der Nettoverlust betrug zwischen April und Ende Juni 741,1 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte.

14. August: Mallorca gilt wieder als Corona-Risikogebiet. Rückkehrer müssen zwei Wochen in Quarantäne oder sich auf Sars-CoV-2 testen lassen. Am Testzen­trum des Flughafens Langenhagen kommt es zu langen Warteschlangen – und auch zu einer Rangelei mit dem Sicherheitsdienst.

1. August: Corona schlägt zurück – Mallorca ist wieder Risikogebiet, im Testzentrum am Flughafen herrscht Hochbetrieb. Quelle: Dröse

17. August: Das Land reagiert auf die wieder steigenden Infektionszahlen: Lockerungen werden verschoben, sogar Verschärfungen sind denkbar. Weil man derzeit noch nicht absehen könne, welche Auswirkungen das Ende der Sommerferien auf die Infektionszahlen habe, werde man die derzeitigen Regeln mindestens bis Mitte September aufrechterhalten, so die Landesregierung. Vor dem Schulstart steigt die Sorge.

20. August: Regionspolitiker fordern schärfere Maskenkontrollen in Bussen und Bahnen zum Schulstart. Während in den Schulen unter großen Anstrengungen die Hygienekonzepte umgesetzt werden, wird die Einhaltung der Hygieneregeln in den Verkehrsmitteln kaum kontrolliert, kritisiert die CDU. Kurz darauf wird angesichts steigender Infektionszahlen auch der Ruf nach einer Maskenpflicht für Lehrer und Schüler auch im Unterricht lauter. Die Landesregierung lehnt das ab.

27. August: Die Ferien sind zu Ende, die Schule geht wieder los. Zwei Tage später starten auch die Erstklässler. Quelle: Christian Behrens

27. August: Für rund 50.000 Schüler startet in Hannover wieder die Schule. Erstmals seit fast einem halben Jahr gibt es wieder Unterricht in voller Klassenstärke. Eine Maskenpflicht gibt es in Niedersachsen nur außerhalb der Klassenräume, wenn der Abstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Gleichzeitig einigen sich Bund und Länder, bei Verstößen gegen die allgemeine Maskenpflicht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro zu erheben.

