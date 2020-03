Coronavirus: Sechs Verdachtsfälle auch in Hannover

Hannover

Die Einschläge kommen näher. Neben dem bestätigten Corona-Fall in Uetze gibt es auch sechs Verdachtsfälle in Hannover. „Die Ergebnisse werden bald erwartet, alle Personen befinden sich in Quarantäne“, bestätigte Regions-Sprecher Klaus Abelmann. Ob in häuslicher oder auch in stationärer Isolierung in einer Klinik, konnte er nicht sagen.

Einer dieser Verdachtsfälle hat auch einen Bezug zum positiv getesteten Fall des 68-Jährigen in Uetze. Diese Person soll im Zusammenhang mit der vorsorglichen Schließung der beiden Schulen in Uetze und Eltze und der Kita in Eltze am Montag stehen.

Bisher 17 Personen in der Region unter Quarantäne

Die weiteren fünf Verdachtsfälle in Hannover sollen mit dem Fall in Uetze nichts zu tun haben. „Wir gehen davon aus, dass auch diese Ergebnisse negativ sind“, ist Abelmann hoffnungsfroh. Bislang mussten 17 Personen in der Region unter Quarantäne gestellt werden, elf wurden negativ getestet.

Von Petra Rückerl