Sealife Hannover freut sich über Rochenbabys

Hannover

Hannovers Tierparks im Babyboom: Erst Ende November kam im Zoo Hannover ein kleines Eisbär-Baby zur Welt, nun freut sich auch das Sealife Hannover über tierischen Nachwuchs. Und das gleich in dreifacher Ausführung. In der letztem Januarwoche erblickten drei Blaupunktrochenbabys das Licht der Welt.

Die zur Familie der Fleckenstechrochen gehörenden Tiere sind etwa 100 Gramm schwer und haben eine Spannweite von etwa 15 Zentimetern. Das Besondere an den Tieren: Sie können die Intensität der blauen Punkte selbst regulieren. Das hilft ihnen bei der Tarnung.

Rochen bleiben noch hinter den Kulissen

Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Babyrochen-Mädchen im Sealife Hannover geboren. „Wir sind sehr glücklich, dass wir so gesunde und muntere Rochen nachzüchten konnten. Dies bedeutet auch, dass die Tiere ihren natürlichen Verhalten nachgehen können und wir optimale Bedingungen in den Becken für die Aufzucht der Tiere bieten können“, sagt Biologin Heike Zinke. Der derzeitige Nachwuchs stammt jedoch nicht von dieser Rochendame, sondern von zwei anderen Weibchen.

Erst in einigen Wochen werden die Babys für die Besucher zu sehen sein. Quelle: Droese

Zu Beginn nehmen sie noch keine Nahrung zu sich, stattdessen zehren sie an ihrem vorhandenen Dotter. „Erst nach einiger Zeit fangen sie an zu fressen und an Gewicht zuzunehmen“, so Zinke. Das werde von der Biologin genau beobachtet. Deswegen bleiben die Rochenbabys noch für ein paar Wochen hinter den Kulissen. Wann genau sie für die Besucher zu sehen sein werden, ist noch unklar.

Auch das Geschlecht ist noch nicht bekannt. Das lasse sich erst nach einigen Monaten bestimmen, heißt es. Sind sie erst einmal ausgewachsen, können sie bis zu 70 Zentimeter lang werden. Bis das soweit ist, dauert es allerdings noch eine Weile.

Von Cecelia Spohn