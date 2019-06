Hannover

Die Idee präsentierte er beim Christopher Street Day (CSD) auf der Bühne des Opernplatzes. „Warum nicht mal ein Zebrastreifen in Regenbogenfarben oder ein schwules Ampelmännchen“, hatte Marc Hansmann (SPD) gesagt.

Er stehe für Symbolpolitik, die müsse aber besser vorbereitet werden, als es beim oft kritisierten Genderstern der Fall gewesen sei.

Die Idee ist nicht neu

Schwule Ampelmännchen und Regenbogen-Zebrastreifen – die Idee ist nicht neu. In Hamburg sind schon entsprechende Ampeln installiert. „Diese lesbische Ampelfrauen stehen Hamburg gut zur Gesicht, sagte Vize-Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) der „Welt“. Die Vielfalt-Ampeln stammen laut „Welt“ ursprünglich aus Wien, sind mittlerweile aber auch in München eingesetzt.

So lief es beim CSD in Hannover

Ebenfalls in Hamburg-St.Georg waren acht symbolische Regenbogen-Zebrastreifen geplant. Allerdings gab es auch viel Ärger darum. Da die Übergänge in der Nähe von Schulen aufgemalt werden sollten, sind die Anwohner nicht ganz so begeistert.

Von NP