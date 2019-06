Hannover/Wiesbaden

Nach Angaben des Wetterdienstes wetter.net soll es nach Pfingsten schon wieder die nächste Hitzewelle geben.

„Der Hochsommer ist seit dem Wochenende schlagartig in Deutschland eingekehrt und es bleibt auch erstmal da. Er bringt die gesamte Palette: Hitze und Unwetter. Das geht in den nächsten Tagen so weiter. In der nächsten Woche steht schon wieder die nächste Hitzewelle ins Haus, dann sogar mit Spitzenwerten von über 35 Grad im Schatten.Die Lage ist brisant. Heute Nachmittag gibt es die nächste Ladung an starken Gewittern. Teilweise drohen wieder Unwetter. Morgen geht es weiter. In der schwül-heißen Luft brodelt es besonders heftig. Dabei können sich bei umfangreichen Gewitterzellen auch Tornados bilden. Ist die Windscherung mit der Höhe stark genug kann es zur Rotation in der Gewitterzelle kommen. Dann entsteht der typische Trichter. Erreicht dieser den Boden, dann sprechen wir von einem Tornado. Jährlich gibt es in Deutschland übrigens 40 bis 60 davon. Es ist also keine Seltenheit wie manch einer vielleicht denken mag“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Besonders heftig könnte es in Sachen Gewittern ab Mittwochabend und in der Nach zu Donnerstag werden. Dann zieht in der gesamten Westhälfte eine umfangreiche Gewitterfront auf. Diese gehört zu einem kleinen Tief welches aus Frankreich in den Südwesten Deutschlands zieht. Es kann zu lang anhaltendem Starkregen mit Überflutungen kommen. Brisant ist die Wetterlage vor allen Dingen deswegen, dass es in der Nacht stattfindet, so Jung.

Von NP