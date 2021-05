Hannover

Dramatisch sei die Situation bereits vor der Corona-Krise gewesen. Jetzt sei sie „absolut katastrophal. Wir sind auf dem Weg zu einem Volk von Nichtschwimmern“, warnt Bernd Seidensticker, Vorsitzender des Schwimmclubs W98/Waspo Hannover – und steht mit seinen Sorgen nicht alleine da. DLRG, Vereine, Schulen und private Anbieter von Schwimmunterricht schlagen Alarm wegen der Folgen der Pandemie für die Schwimmfähigkeit ganzer Jahrgänge von Kindern. Mit dem guten Wetter und der Öffnung der Badeseen drohen schlimme Konsequenzen.

„Wir werden Kinder verlieren. Wenn die Massen an die Badeseen stürmen, werden viele von ihnen ertrinken“, fürchtet Seidensticker. Wegen der Corona-Krise werden „bald fast zwei Jahrgänge überhaupt keinen Schwimmunterricht gehabt haben. Und die Wartelisten sind jetzt schon irrsinnig lang“, berichtet der Clubchef. Nicht einmal einen groben Termin für den Beginn eines Kurses könne sein Verein nennen. „Wir können nur bestätigen, dass ein Kind auf der Warteliste steht“, sagt Seidensticker.

DLRG: „Uns gehen bis zu zwei Jahrgänge verloren“

Torsten Heuer, Bezirksleiter der DLRG in Hannover, will „keine Prognose wagen“, mit wie vielen Ertrinkenden gerechnet werden müsse. In den vergangenen Sommern hätte sich die mangelnde Schwimmfähigkeit der Bevölkerung „zum Glück noch nicht in den Einsatzzahlen niedergeschlagen“. Allerdings warnt auch Heuer davor, dass sich das ändern könnte. „Die Sommersaison steht vor der Tür. Und es werden noch mehr Eltern als zuvor mit nicht schwimmfähigen Kindern an die Seen strömen. Das ist ein Drama“, sagt er. Auch Heuer geht davon aus, dass „uns bis zu zwei Jahrgänge verloren gehen. Ich weiß wirklich nicht, wie wir das wieder aufholen sollen“.

Sorgen bereitet die Situation auch Antje Dietrich, Leiterin der Grundschule Alemannstraße in Vahrenwald. Die ist eigentlich in der günstigen Situation, nur wenige Gehminuten vom Vahrenwalder Bad entfernt zu liegen. Schwimmunterricht der Schule fand dort 2020 jedoch nur an wenigen Tagen statt, ehe dieser mit dem zweiten Lockdown im Herbst wieder ein Ende fand.

Schulleiterin sorgt sich um Kinder, die baden gehen

„Wir konnten bisher auch Kinder erreichen, in deren Familien Schwimmen ein schwieriges Thema war, zum Beispiel aus religiösen Gründen. Das konnten wir gut auffangen“, erzählt Dietrich, die zugleich eine der Sprecherinnen der Leitungen an Hannovers Grundschulen ist. Durch die Pandemie werde jedoch mindestens ein Jahrgang ohne Schwimmunterricht an die weiterführende Schule wechseln. „Das ist richtig schlimm. Ich mache mir wirklich Sorgen, wenn jetzt diese Kinder in die Baggerseen gehen“.

Bei der DLRG standen Kinder bereits vor der Pandemie zwei Jahre auf der Warteliste. Sie wird sich weiter verlängern. Bei der privaten Schwimmschule Froschkönig lag die Wartezeit vor der Corona-Krise bei einem Jahr. Leiterin Franziska Nowak geht davon aus, dass sich dieser Zeitraum auf mindestens 1,5 Jahre verlängern wird. „Wir haben schließlich ein ganzes Jahr verloren“, sagt sie. Üblicherweise schafften pro Jahr 350 bis 400 Kindern bei der Schwimmschule ihre Seepferdchen-Prüfung. 2020 seien es wegen der Corona-Lockdowns jedoch nur 32 gewesen. „Wir versuchen das jetzt wieder hochzufahren. Aber der Nachholbedarf ist riesig“, berichtet Nowak.

Corona-Verordnung lässt wieder Kurse mit bis zu 20 Kindern zu

Immerhin sind laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Schwimmkurse mit bis zu 20 Kindern wieder möglich. Allerdings müssen die Übungsleiter einen negativen Test vorweisen können oder vollständig geimpft sein. Auch die DLRG will ihren Kursbetrieb „probeweise und in Abstimmung mit der Stadt“ wieder aufnehmen, so Bezirksleiter Heuer. Zunächst zum Zuge kommen allerdings nur Kinder, deren Kurse im vergangenen Jahr abgebrochen werden mussten. „Da fangen wir im Grunde wieder bei Null an“, sagt Heuer.

Was tun? W98/Waspo-Chef Seidensticker fordert ein „Sonderprogramm. Wir brauchen jetzt eine massive Verstärkung der Schwimmausbildung“. Die Vereine seien „bereit zu helfen“. Allerdings würden Geld und Übungsleiter benötigt. Seidensticker kann sich vorstellen, verstärkt Studenten anzuwerben, auszubilden und dann in den Schwimmkursen einzusetzen. Zudem müssten auch mal Becken für den öffentlichen Badebetrieb gesperrt, damit sie für die Schwimmausbildung genutzt werden können.

Öffentlicher Badebetrieb soll Wasserflächen für Kurse abgeben

Das sieht auch Frank Heitmann so, Vorsitzender des Schwimmvereins Aegir in Ricklingen. „Wir müssen die Wasserflächen neu verteilen“, fordert er, auch zu Lasten des öffentlichen Badebetriebes. Aus Sicht des Vereinschefs ist das auch langfristig im Interesse der Stadt. „Die Kinder, die schwimmen lernen, sind in den Bädern schließlich die Kunden von morgen“, sagt Heitmann. Auch er hält die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Nachwuchs für „dramatisch“. Schließlich habe 18 Monate lang „fast nichts stattgefunden“.

Die Stadt reagiert auf die Problematik mit einer „Schwimmkursoffensive“. Übungsstunden haben in 1:1-Betreuung bereits Anfang Mai begonnen. Je nachdem was die aktuelle Corona-Verordnung des Landes zulässt, sollen die Angebote ausgebaut werden. Dazu will die Stadt auch den Sommer über das Vahrenwalder Bad nutzen. Allerdings nimmt sie aktuell noch keine Anmeldungen entgegen. Zunächst sollen die bestehenden Wartelisten abgearbeitet werden. In den städtischen Bädern legen pro Jahr üblicherweise rund 400 Kinder einen Seepferdchenkurs ab. Wegen der Corona-Krise waren es 2020 nur rund 50.

Von Christian Bohnenkamp