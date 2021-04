Schwimmen, Zoo, Herrenhäuser Gärten: Das bietet Hannover für die Freizeit

Hannover

Gerade für Kinder ist der Lockdown keine einfache Sache – zwar können sie sich auf den Spielplätzen in der Stadt austoben, aber oft fragen sich Familien trotzdem, was sie in Hannover während der Corona-Pandemie machen können. Wir haben einige Möglichkeiten für die Freizeit aufgelistet – vom Besuch im Zoo bis zur Mietung eines Schwimmbeckens.

Wer? Wisentgehege Springe

Was? Rundwanderwege durch Freigehege mit etwa 100 Wildarten, Tagesprogramm, wie eine Vorstellung von Polar- und Timberwölfen, abhängig von der Corona-Situation, möglich. Tickets können online und vor Ort erworben werden, eine vorherige online Terminreservierung ist Voraussetzung. Alle Besucher, auch Kinder unter drei Jahren, müssen angemeldet werden. Hunde sind nicht erlaubt.

Was kostet das? Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder im Alter von drei bis 17 Jahren 8 Euro. Ein Familientagesticket (zwei Erwachsene, zwei Kinder bis 17 Jahre) kostet 33 Euro. Ermäßigungen und Gruppentickets sind verfügbar.

Wann? Täglich ab 9 Uhr, letzter Einlass ist um 17 Uhr. Ab Mai ist der letzte Einlass um 18 Uhr. Bei Einbruch der Dämmerung wird um Verlassen der Anlage gebeten.

Wer? Zoo Hannover

Was? Jahreskarten-Inhaber und Tageskarten-Besitzer können nur mit einer online Terminbuchung in den Zoo. Tickets können ausschließlich im Internet erworben werden. Eine nachträgliche Änderung des Termins ist gegen Aufpreis möglich. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Internetseite des Zoos.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was kostet das? Ein Familien-Tagesticket für zwei Erwachsene und Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren kostet etwa 72 Euro, die Preise variieren tagesabhängig, zum Wochenende sind es etwa 78 Euro. Kinder unter drei Jahren müssen generell keinen Eintritt zahlen. Tickets für Hunde können ebenfalls erworben werden.

Wann? Täglich ab 9 Uhr bis 18.30 Uhr, der Einlass ist bis 30 Minuten vor Schließung möglich.

Hannover zum Entdecken

Wer? Wandererlebnispfad

Was? Ein 2,5 km langer Weg durch den Deister, der vom Wanderparkplatz Wennigsen „Waldkater“ bis zu den Wasserrädern führt. Es schließt sich der 4,3 km lange Natur-Rätsel-Pfad an. Er bietet viele Fragen, auf die spielerisch Antworten gefunden werden müssen.

Was kostet das? Gratis.

Wann? Immer möglich, im Hellen empfehlenswert.

Wer? Streetart Touren

Was? Verschiedene Touren durch Hannovers Stadtteile, entdeckt werden kann Streetart. Eine Route führt beispielsweise durch Linden, von der Pestalozzistraße, entlang der Limmerstraße bis hin zur Glockseestraße. Die Touren können individuell gestaltet werden.

Was kostet das? Gratis.

Wann? Immer, mögliche Ausgangsbeschränkungen beachten.

Wer? Der rote Faden

Was? Eine rote, auf den Boden gemalter Linie, die quer durch die Innenstadt von Hannover führt. Auf den 4,2 Kilometern können 36 Sehenswürdigkeiten entdeckt werden.

Was kostet das? Gratis.

Wann? Rund um die Uhr geöffnet, mögliche Ausgangsbeschränkungen beachten.

Wer? Park der Sinne

Was? Ein Park wurde im Rahmen der Expo eröffnet, er soll alle Sinne ansprechen. Zu erkunden gibt es beispielsweise das „Tal der Schmetterlinge“, mittig im Park gelegen, und den „Garten der Düfte“.

Was kostet das? Gratis.

Wann? Montags bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende von 9 bis 19 Uhr.

Wer? Herrenhäuser Gärten

Was? Historische Parkanlage, geeignet für Spaziergänge. Aktuell sind der Große Garten und der Berggarten geöffnet. Hunde und Fahrräder können nicht mitgenommen werden.

Was kostet das? Eine Gesamtkarte kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei. Es gibt weitere Ermäßigungen und Tarife.

Wann? Täglich ab 9 Uhr geöffnet bis 19 Uhr geöffnet. Der letze Einlass und Kassenschluss ist aktuell um 18 Uhr. Ab Mai werden voraussichtlich die Öffnungszeiten ausgeweitet.

Schwimmbecken zum Mieten

Wer? Wassermeloni Schwimmschule

Was? Ein Schwimmbad für einen Haushalt mit Begleitperson. Dauer: eine Stunde. Umkleiden sind geöffnet. Drei Hallenbäder stehen zur Verfügung: in Kirchrode (Birkenhof), Königsworther Platz (Henriettenstiftung), Mittelfeld (Kastanienhof).

Was kostet das? 70 Euro pro Besuch.

Wann? Termine gibt es in der Regel von 9 bis 21 Uhr. Wer Interesse hat, muss schnell sein – für diese Woche gibt es keine freien Termine mehr.

Wer? Therme im Hotel Kokenhof (www.kokenhof.de)

Was? Wer einen Spa- und Wellnessbereich schon immer mal für sich allein haben wollte, hat hier die Gelegenheit. Zugelassen für einen Haushalt (bis zu sechs Personen) zur Miete.

Was kostet das? Drei Pakete von Basis bis Deluxe hat das Hotel geschnürt, los geht es bei rund 150 Euro für 90 Minuten für die Nutzung des Pools, Whirlpools und des Fitnessbereichs. Je nach Variante sind dann noch Saunanutzung, Fingerfood oder auch Champagner inklusive.

Wann? Die Therme hat täglich geöffnet.

Wer? Hallenbad am Springhorstsee (www.schwimmkurse-hannover.de)

Was? Das Schwimmbad steht auf einem Campingplatz am Springhorstsee in Burgwedel. Ein Haushalt plus Begleitperson können die Halle stundenweise Miete.

Was kostet das? 60 Euro.

Wann? Erstmal ist alles ausgebucht – aber am 23. April, 18.30 Uhr, werden neue Zeiten freigeschaltet.

Von Stella-Sophie Wojtczak und Fabian Mast