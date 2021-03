Hannover

Das hat nicht gepasst: Ein Schwerlasttransporter, der mit 4,70 Meter seine zugelassene Gesamthöhe inklusive Ladung um rund 30 Zentimeter überschritten hatte, ist in der Nacht zu Freitag auf der A2 an einer Fußgängerbrücke bei Bothfeld hängen geblieben. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Dortmund für mehrere Stunden gesperrt werden.

Das Scania-Gespann hatte eine Nabe für Windkrafträder geladen. Der 57-jährige Fahrer war gegen 23.55 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Bothfeld prallte der Schwerlaster mit der Oberkante der Ladung gegen die Überführung.

Der Aufprall war so heftig, dass Betonbrocken aus der Brücke herausbrachen und auf die Fahrbahn stürzten. Dabei wurde das Mercedes-Begleitfahrzeug von herabfallenden Teilen getroffen. Andere Fahrzeuge glücklicherweise nicht. Sowohl der Fahrer des Lastzugs als auch der 38-Jährige am Steuer des Begleitwagens blieben unverletzt.

Statik der Brücke musste überprüft werden

Wegen der nötigen statischen Prüfung der Brücke und der Reinigung der Fahrbahn blieb die A2 in Fahrtrichtung Dortmund bis 3.45 Uhr gesperrt. Zu längeren Staus kam es nicht. Den Gesamtschaden an der Brücke, den Fahrzeugen und vor allem an der Ladung schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Der Schwerlasttransport wurde zum Parkplatz Godshorn gelotst, wo er zunächst stehen blieb. Gegen den 57-Jährigen wurde eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

Von Andreas Krasselt