Hannover

Am Freitagmorgen hat es auf der L460 zwischen Gestorf und Schulenburg einen schweren Unfall gegeben. Aus bislang ungeklärter Ursache ist offenbar kurz nach zehn Uhr eine Person mit dem Auto gegen einen Baum gekracht. Nach ersten Informationen schwebt der Fahrer des Wagens in Lebensgefahr. Die Landstraße ist zwischen der B3 und Schulenburg derzeit in beiden Richtungen gesperrt.

Mehr in Kürze.

Von NP