Schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen in Hannover: B217 gesperrt

Hannover

Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 217 in Hannover: Am Dienstagnachmittag sind bei einem Zusammenstoß von vier Autos drei Frauen und ein Mann (56) verletzt worden. Der 56-Jährige erlitt nach Angaben der Feuerwehr schwere Verletzungen. Aktuell ist die B217 zwischen Ronnenberg und der Einmündung Hauptstraße in Wettbergen komplett gesperrt.

Laut Polizei krachte es gegen 17 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin eines Audi Cabrio in Richtung stadteinwärts unterwegs, als sie einen Regiobus überholte. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und raste in den Gegenverkehr.

Einsatzstelle gleicht einem Trümmerfeld

Die Cabrio-Fahrerin stieß mit mindestens einem anderen Auto zusammen. Genaues ist nicht bekannt. Beteiligt an dem Unfall sind neben dem Wagen der Verursacherin ein Skoda Fabia, ein weiterer Audi und ein Mercedes.

Der Unglücksort gleicht einem Trümmerfeld: „Die ganze Einsatzstelle erstreckt sich über 300 Meter“, so Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer zur NP.

Schwerverletzter in Klinik

Der 56-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Drei Frauen erlitten nach jetzigem Stand nur leichte Blessuren. Über die Schadensumme ist noch nichts bekannt.

Von Britta Mahrholz