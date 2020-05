Schwerer Raub: Prostituierte spielt den Lockvogel

HANNOVER

Für Sükran G. (40) geht es um sehr viel. Seit Donnerstag steht die Prostituierte wegen schweren Raubes in drei Fällen vor dem Landgericht Hannover. Auf jede angeklagte Tat steht eine Mindeststrafe von fünf Jahren. Doch wahrscheinlich wird sie die nächsten Jahre in einer Entzugsklinik zubringen.

Zum Prozessauftakt gab es ein Geständnis. Sükran G. sagte über ihren Anwalt Marco Neumann: „Der Freier hatte viel Geld dabei. Meine Mandantin hat den Lockvogel gespielt und das Opfer weggelockt.“ Der stark betrunkene Freier (27) hatte fast 1000 Euro in seiner Geldbörse. Für 20 Euro wollte er schnellen Sex mit der Angeklagten. Sie lockte ihn zum alten Postscheckamt an der Celler Straße und entwendete ihm die Geldbörse. Als der Freier das Geld zurückforderte, sei er vom Freund der Prostituierten mit einem Messer bedroht worden, sagte der 27-Jährige aus. Das war am 10. Juni 2019. Der Zeuge sagte auch, dass die Angeklagte schon öfter den „Lockvogel“ gemacht habe. Das hat er wohl von der Polizei erfahren.

Mit Pfefferspray Mann niedergestreckt

Zehn Wochen später soll Sükran G. in der Brüderstraße einen Freier mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt haben. Mittäter hätten den Mann dann um 285 Euro, EC-Karte und Ausweispapiere erleichtert. Doch laut Anwalt Neumann habe seine Mandantin den Mann im Gerangel eher aus Versehen mit Pfefferspray besprüht. Später habe sie dann zufällig Ausweis und EC-Karte gefunden, der Täter habe die Papiere wohl weggeworfen.

Und da wären wir dann schon bei Tat drei. Gegen 50 Euro „Finderlohn“ wollte sie dem Opfer einen Tag später, am 26. August, die EC-Karte und Ausweis wiedergeben. Doch sie bekam nur zehn Euro. Sie habe zwar ein Messer dabei gehabt, es aber nicht zum Erpressen von Geld eingesetzt.

Angeklagte ist kokainabhängig

Die Frau mit den braunen, ondulierten Haaren ist kokainabhängig. „Ich rauche Stein“, erklärte sie dem Richter Martin Grote. „Crack“ gilt als billige Droge, die schnell abhängig macht. Für ihre „Lockvogel-Tätigkeit“ im ersten Fall will sie zwei oder drei Kugeln Kokain erhalten haben.

Ein psychiatrischer Sachverständiger hat die Unterbringung der Prostituierten in einer Entzugsklinik empfohlen. Solche Therapien dauern mindestens zwei Jahre, nur etwa 40 Prozent der Straftäter stehen sie durch. Wird die Therapie abgebrochen, müssen die Täter die volle Haftzeit verbüßen. Seit 30. November sitzt G. in Haft.

