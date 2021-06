Hannover

Schwerer Unfall am Sonntagabend: Gegen 18.56 Uhr hat ein Auto einen Radfahrer (20) erfasst, der auf der Carlo-Schmid-Allee unterwegs gewesen war. Laut Polizei im Bereich Ahlem, die Feuerwehr spricht von Davenstedt. Nach Feuerwehrangaben sei es zu fünf Verletzten bei dem Unfall gekommen. Lebensgefahr bestehe bei niemandem, hieß es bei der Polizei, der Radfahrer sei mit einem Beckenbruch in eine Klinik eingeliefert worden.

Zum Zusammenstoß sei es an einem Fußgängerüberweg gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Der Autofahrer habe noch versucht auszuweichen, allerdings erfolglos. Er traf nicht nur den Radfahrer, der Toyota Corolla sei beim Ausweichmanöver in der Böschung gelandet. Dabei hätten die Airbags des Autos ausgelöst, so dass die vier Insassen vorsorglich zur Versorgung in nahe Krankenhäuser gebracht worden seien.

Unfallursache noch unklar

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr sei laut Sprecher Tobias Slabon mit 29 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort gewesen.

Von Verena Koll