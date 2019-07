Hannover

Unfall am Mittwochmittag auf der A7 am Kreuz Hannover-Kirchhorst: Aus bislang unbekannter Ursache sind zwei Lkw zusammengestoßen. Ein Führerhaus ist stark deformiert, am zweiten Lkw ist das Heck beschädigt. Neben Polizei und Feuerwehr war zunächst auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Beide Fahrer erlitten aber nur leichte Verletzungen. Das Trümmerfeld erstreckt sich jedoch über die komplette Fahrbahn, zudem ist Diesel ausgelaufen. Die A7 in Richtung Norden musste daher zeitweise komplett gesperrt werden. Inzwischen konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Verkehr staut sich jedoch auf mehrere Kilometer zurück.

Nähere Information folgen in Kürze.

