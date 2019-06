Hannover

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in der Region Hannover. Sie ziehen von Südwesten über die Region hinweg, bringen schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 und 95 Stundenkilometer mit. Dazu kann es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter in kurzer Zeit und Hage geben. Einen ersten Vorgeschmack gab es gegen 22 Uhr, als Blitze direkt über der Stadt Hannover zuckten.

In Hessen tobte bereits ein Unwetter, ließ zahlreiche Straßen im Süden des Bundeslandes überfluten. Ei Konzert der Hip-Hop-Band The Black Eyed Peas auf dem Hessentag ist am Freitagabend wegen Unwetters ausgefallen.

Mit der Gefahr von Unwettern ist am Freitag das legendäre Musikspektakel „Rock am Ring“ gestartet. Als die US-Rockband Badflower den Auftakt auf der Hauptbühne des Festivals in der Eifel machte, schien aber noch die Sonne.

Von lo