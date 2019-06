Hannover

Zivilfahnder der Bundespolizei verhafteten die 33-jährige Frau im Hauptbahnhof. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft Hannover gesucht. Eine Geldstrafe wegen Leistungserschleichung in Höhe von 1000 Euro konnte sie nicht bezahlen. Nun sitzt sie ersatzweise für 72 Tage in Hildesheim in der Justizvollzugsanstalt.

Am Nachmittag fiel den Fahndern zudem ein Mädchen (17) auf. Zur Hauptverhandlung wegen mehrfachen Schwarzfahrens war die Jugendliche wiederholt nicht erschienen. Daraufhin erließ die Amtsrichterin aus St. Goar einen Haftbefehl. Die Beamten brachten das Mädchen ins Polizeigewahrsam.

41-jähriger Schwarzfahrer verhaftet

Gegen Abend verhafteten Bundespolizisten schließlich noch einen Mann (41), der per Haftbefehl gesucht wurde. Er muss sich wegen Diebstahls und Schwarzfahrens verantworten. Auch er kam in Polizeigewahrsam.

Von api