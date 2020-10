Schwarzer Hautkrebs: Scanner aus Hannover soll Diagnose revolutionieren

Hannover

Sicherer, schneller, kostengünstiger – so soll baldmöglichst die Hautkrebs-Diagnose sein. Funktionieren soll das mit einer Kombination aus drei optischen Verfahren, unterstützt von künstlicher Intelligenz (KI) – was zusammen einen „Haut-Scanner“ ergeben soll, der zuverlässig ein Schwarzes Melanom erkennen soll. Daran arbeiten Wissenschaftler der Leibniz Universität in Hannover gemeinsam mit Kollegen der Uni Rostock – für ihr Projekt haben sie gerade die Zusage über 1,1 Millionen Euro Fördergeld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erhalten.

An der Leibniz-Uni forschen Physiker des Hannoverschen Zentrums für optische Technologien (HOT) auf der Technikseite, in Rostock bringen die medizinisch ausgebildeten Kollegen der Uni-Hautklinik ihre Kompetenzen ein. „In Hannover wird das optische System erforscht und entwickelt. Es geht darum, wie man die einzelnen Komponenten (Optische Kohärenztomografie, Optoakustik und Raman-Spektroskopie) zusammensetzt und auch wie die im Zusammenspiel arbeiten“ erklärt Bernhard Roth, Professor der Leibniz-Uni und Teamleiter des HOT. Das sei „tatsächlich das Kniffligste“ an dem Projekt. In Rostock würden „die Messungen an Patienten und am Mausmodell durchgeführt und ausgewertet. Dort wird auch nach neuen Kriterien gesucht, die zur Diagnose herangezogen werden.“

Sofort-Diagnose

Der geplante „Haut-Scanner“ soll sowohl die Gut- oder Bösartigkeit (Dignität) eines Leberflecks als auch die Eindringtiefe zuverlässig erkennen. Vorteile eines solchen Gerätes: Die „optische Biopsie“ per Haut-Scanner könnte das Skalpell bei der Diagnose ersetzen. Es müsste keine Hautprobe genommen und zur Analyse in ein Labor geschickt werden. Zudem gäbe es keine Zeit der Ungewissheit, bis das Ergebnis eintrifft – gleich nach dem Haut-Scan ist dann klar, ob es sich bei der Hautveränderung um einen bösartigen Tumor handelt oder nicht. Dadurch könnten die Kosten für überflüssige Gewebeuntersuchungen eingespart werden, denn derzeit seien mehr als 86 Prozent der entnommenen Gewebeproben unauffällig oder einfach nur gutartig.

Die Mediziner im Forscherteam sind sicher: Würde künftig auch nur eines von zehn schwarzen Melanomen im Frühstadium erkannt, würden die Krankenkassen Jahr für Jahr „Kosten in vielfacher Millionenhöhe“ sparen.

Bis es soweit ist, wird aber noch Zeit vergehen: Laut Roth dauert die Entwicklungsphase mindestens fünf Jahre, dann kommt noch der Zulassungsprozess obendrauf. Und Geld ist dafür nötig: mindestens noch einmal 1,1 Millionen Euro, bis ein Prototyp hergestellt ist, schätzt der Forscher, dazu wohl nochmal etwa eine Million Euro für vorgeschriebene klinische Studien. „Wenn es gar eine Multizentrenstudie mit mehreren Kliniken und Ländern werden sollte, sind die Kosten locker das Dreifache oder mehr“, erklärt Roth. „Man muss daher von einem langen Atem sowohl von den Forschern und Entwicklern also auch von den Förderern ausgehen.“

Einsatzpotenzial

Das Einsatzpotenzial für solch einen Haut-Scanner ist dafür genauso groß: Es gibt laut Roth allein in Deutschland etwa 135 Kliniken mit dermatologischen Fachabteilungen, etwa 1250 dermatologische und allgemeinmedizinische Versorgungszentren und weitere 2850 kleinere Praxen. Und: „Weltweit gibt es ein Vielfaches davon.“ Angesichts wohl im Laufe der Jahre sinkender Preise für die benötigten Techniken dürfte der Preis für so einen Haut-Scanner „schätzungsweise deutlich unter“ dem Preis liegen, der von Kliniken und den Zentren typischerweise für ähnliche Geräte (in anderen Einsatzbereichen) ausgegeben wird – und mithin weit weniger als 250.000 Euro betragen. Roth weist darauf hin: „Wir sind im wesentlichen nur Forscher – die kommerzielle Umsetzung könnte dann mit Partnern aus der Industrie gemacht werden.“ Da gebe es bereits Anfragen.

Info: Schwarzer Hautkrebs

Der schwarze Hautkrebs (kutanes Melanom) breitet sich laut Mitteilung der Leibniz Universität immer weiter aus: Allein in Deutschland diagnostizieren demnach Ärzte jährlich bei rund 25.000 Frauen und Männern diese gefährlichste aller Hautkrebsvarianten, Tendenz steigend. Je später der Krebs erkannt wird, desto geringer sind die Heilungschancen und desto teurer die Behandlungskosten. Die durchschnittlichen Behandlungskosten je Patient steigen demnach von wenigen tausend Euro (Stadium I) auf mehrere hunderttausend Euro (Stadium III/IV).

Derzeit kann nur nach der chirurgischen Entnahme einer Hautveränderung und einer Laboranalyse eine eindeutige Diagnose gestellt werden. Bestätigt sich der Verdacht auf ein Melanom, muss in einer zweiten Operation verbliebenes Tumorgewebe mit Sicherheitsabstand gänzlich entfernt werden, und die angrenzenden Lymphknoten häufig gleich mit.

Von Ralph Hübner