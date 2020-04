Fragen zur Maskenpflicht? Hier finden Sie alle Antworten

Hannover

Einige Wochen hat es gedauert, ab nun heißt es: Maske auf - und zwar über Mund und Nase! Jedenfalls in Bus, Bahn, Taxis und in Geschäften sowie auf Wochenmärkten. Das hat die Landesregierung am Freitag angekündigt, die Verordnung gilt ab Montag.

Muss sein: Auch Ministerpräsident Stephan Weil trägt jetzt den Mundschutz. Quelle: dpa

Warum ist das überhaupt nötig?

Man schützt andere Menschen. Beim Niesen, Husten und auch Sprechen gelangen Viren, die im Rachenraum oder im Atmungstrakt siedeln, durch winzige Speicheltröpfchen an die Luft. Vom Gegenüber, also zum Beispiel dem Verkäufer, können sie eingeatmet werden. Mit den Lockerungen sind wieder mehr Menschen unterwegs, der notwendige Abstand kann nicht immer eingehalten werden, deswegen hat sich die Landesregierung jetzt zu diesem Schritt entschlossen. Merke: Wenn möglichst viele Masken tragen, sind eben auch viele geschützt.

Muss jeder das tun?

Eigentlich muss jeder Bürger ab sechs Jahren die Maske tragen. Eine Bedeckung von Mund und Nase erschwert aber durchaus das Atmen, der Atemwiderstand wird geringfügig höher, deswegen sind kleine Kinder ausgenommen. Ausgenommen sind ferner Menschen mit speziellen Vorerkrankungen wie Herzinfarkten oder Lungenerkrankungen wie schwerem Asthma. Diese Krankheiten müssen im Fall des Falles aber auch vom Arzt attestiert werden, falls es zu einem Bußgeldverfahren kommt.

Was kostet es, wenn ich keine Maske trage?

Bis zum 4. Mai nichts. Jedenfalls in Niedersachsen, hier will man noch abwarten und den Menschen eine Woche Zeit geben, um sich an die Pflicht zu gewöhnen. Wobei es laut Claudia Schröder, Vizechefin des Krisenstabes der Landesregierung, auch Konsequenzen haben kann, wenn jemand in dieser Woche „zwei- oder dreimal erwischt wird“. In Bayern kostet der Verstoß 150 Euro, in Hessen 50 Euro, in welcher Höhe Niedersachsen nachzieht, wird noch bekanntgegeben. Unter 60 Euro dürften es nicht werden. Schröder sagte, es könnten Strafen drohen, „die höher sind als für das Fahren ohne gültigen Fahrschein“.

Welche Masken sind zulässig?

Alles, was die Tröpfcheninfektion verhindert oder minimiert. Das kann der Sommer- oder Winterschal sein, eine einfache OP-Maske, die es mittlerweile auch wieder in Apotheken zu kaufen gibt. Das kann die selbstgemachte oder selbstgenähte Maske sein oder der Designer-Mundschutz aus dem Laden. Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) bittet allerdings darum, möglichst nicht die hochwertigen FFP2- oder FFP3-Masken zu kaufen – „denn die brauchen wir dringend in den Krankenhäusern und Pflegeheimen“. Hausärztinnen wie Katharina Kornacker berichteten der NP übrigens, dass das Atmen in diesen hochwertigen Masken auf Dauer doch recht schwierig ist. Angenehmer zu tragen ist der einfache textile Mund-Nasen-Schutz.

Kann der Busfahrer den Schüler aus dem Bus werfen, wenn er keine Maske trägt?

Kann er nur, wenn der Arbeitgeber ihm das so aufgetragen hat. Das Busunternehmen hat Hausrecht, das Land Niedersachsen sieht dies in der Verordnung nicht vor.

Warum muss der Verkäufer keine Maske tragen?

Acht Stunden Atemschutzmaske tragen - das will die Landesregierung des Verkäufern nicht zumuten. Außerdem ist Arbeitsschutz Sache des Arbeitgebers, das müsste die Chefin dann schon anordnen. Sie kann aber auch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Kunden des Ladens verweisen (lassen), wenn die ihrer Mund-Nasen-Schutzpflicht nicht nachkommen.

Muss ich die Maske auch auf dem Weg ins Geschäft oder in die Bahn tragen?

Auf Straßen, Plätzen, Wegen gilt die Verordnung nicht, aber dann ab Haltestelle, Bahngleis oder der Passage, in dem sich das Geschäft befindet.

Was passiert, wenn ich ohne Maske die Bank oder Sparkasse betrete?

Nichts. Aus Angst vor Überfällen sind Banken und Sparkassen explizit von der Verordnung ausgenommen.

Gilt die Maskenpflicht auch am Steuer?

Nein, aber Beifahrern, die nicht zum Haushalt der Fahrerin gehören, wird dringend geraten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Falls jemand an Geschwindigkeitsverstöße denkt: Auch unter der Maske ist man normalerweise erkennbar, für Arbeitnehmer wie Berufsfahrer gilt ja ohnehin, die Fahrten strengstens zu dokumentieren. In den paar Fällen, wo der Fahrer nicht erkennbar und durch eine Dokumentation nicht identifizierbar ist, wird Gnade vor Recht ergehen. Die Kontrollbehörden wurden von Wirtschafts- und Innenministerium gebeten, die Ordnungswidrigkeit nicht zu verfolgen.

Gibt es eine Pflicht in Kitas und Schulen?

Nein, in Kitas, die überhaupt eine Notbetreuung anbieten, sind die Jungen und Mädchen noch keine sechs Jahre alt und damit ausgenommen. In den Schulen herrscht ebenfalls keine Maskenpflicht, da die Abstandsregelungen so organisiert sein sollen, dass diese wirken. Schulen dürfen auch nicht für Schüler eigenverantwortlich eine Pflicht zum Tragen der Maske einführen.

Wenn alle Masken tragen, können doch auch wieder Partys mit Freunden und Grillfeste mit der Nachbarschaft gefeiert werden, oder?

Leider nicht. Der Mund-Nasen-Schutz soll ein Schutz sein, um die Lockerungen „schützend zu begleiten“, wie Reimann sich ausdrückt. Arbeit und Einkauf ist notwendig, feiern eben nicht. Es geht nach wie vor darum, die Infektionen so gering zu halten, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Hände waschen, Nies- und Hustenetikette und eben Anstand halten bleiben der beste Schutz für jeden Bürger.

Von Petra Rückerl