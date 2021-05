Hannover

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht von einem Impfangebot für Kinder ab zwölf Jahren bis Ende August aus. Auch das Land Niedersachsen hat angekündigt, noch vor den Sommerferien allen Schülern die Möglichkeit der Erstimpfung gegen das Coronavirus zu machen.

Die Corona Task Force der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) befürwortet in einer aktuellen Stellungnahme grundsätzlich Covid-Impfungen für Kinder, insbesondere für Personen mit Risikofaktoren oder in besonderen Situationen. „Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht auf Erhaltung ihrer Gesundheit, dies beinhaltet auch den Schutz durch eine Impfung“, heißt es in dem Papier.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da jedoch die meisten gesunden Kinder nicht schwer an Corona erkranken würden, rechnet die DGKJ nicht mit einer allgemeinen Impfempfehlung zur Erfüllung des Impfziels Eigenschutz des Kindes. „Auch das Impfziel des Erreichens eines sogenannten Herdenschutzes wird als Begründung einer Impfung von Kindern kontrovers diskutiert. Daher werden in absehbarer Zeit de facto nur wenige Kinder ein Impfangebot erhalten“, schreibt die Task Force.

Da sich sehr seltene unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Vakzins erst nach der Markteinführung zeigen würden, wenn Hunderttausende oder Millionen geimpft sind, sei eine Nutzen-Risiko-Abwägung für Kinder allein aus ethischen Gründen wichtig. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin hält daher die Priorisierung eines Impfangebotes an die Kontaktpersonen der Kinder und Jugendlichen – Angehörige, Erzieher, Lehrkräfte – für unerlässlich. Zudem warnen die Kinder- und Jugendmediziner vor einer Impfpflicht als Voraussetzung für den Kita- oder Schulbesuch: „Die Rückgabe des Grundrechts auf Schulbesuch oder anderer Privilegien darf nicht an die Voraussetzung einer Impfung der Kinder gebunden werden.“

Von Britta Lüers