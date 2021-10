Schutz gegen Kälte: Stadt Hannover erweitert Winternotprogramm für Obdachlose erheblich

Hannover

Die Stadt Hannover will den Gefahren des nahenden Winters für obdachlose Menschen mit einem Nothilfeprogramm für den Winter begegnen, das an zentralen Stellen in der Stadt neue witterungsgeschützte Aufenthaltsmöglichkeiten schafft. Zudem stellt sie sich innerhalb der Verwaltung mit dem eigens geschaffenen Fachbereich „Gesellschaftliche Teilhabe“ innerhalb des Sozialdezernats neu auf. Die Verwaltung reagiere damit auf die Erkenntnisse, die sie aus dem im vergangenen Jahr neu installierten „Runden Tisch gegen Wohnungslosigkeit“ und zwei Umfragen unter den Obdachlosen gewonnen habe, sagte Oberbürgermeister Belit Onay am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

„Wir wollen wohnungslosen Menschen in Hannover je nach ihren Bedürfnissen verschiedene Anlaufstellen im Winter bieten und gleichzeitig zur Befriedung sozialer Konfliktorte beitragen“, sagte Onay. Man ziehe auch Konsequenzen aus der Tatsache, dass die Zahl der Aufenthaltsmöglichkeiten in den bereits bestehenden Hilfseinrichtungen in Hannover aufgrund der Corona-Pandemie immer noch begrenzt sei.

Zeit für heiße Suppe und Gespräche im „Nachtcafé“

Im vergangenen Winter hatte der Umgang der Stadtverwaltung mit den Obdachlosen bei Obdachloseninitiativen, Wohlfahrtsverbänden, prominenten Stiftern wie den Ehepaaren Ricarda und Udo Niedergerke und Maria und Uwe Thomas Carstensen und engagierten Bürgern immer wieder zu heftiger Kritik geführt. Folgende Eckpunkte sind nun geplant:

Die Verwaltung richtet hinter dem Hauptbahnhof in dem Tagestreff „Kompass“ ein sogenanntes Nachtcafé ein. Erreicht werden sollen damit Menschen, die keine städtischen Übernachtungsangebote annehmen können oder wollen. Sie könnten sich in dem „Nachtcafé“ künftig bei einer heißen Suppe oder einem Getränk ausruhen und Ansprechpartner für ihre Situation finden, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns. Start des Projekts, das von der Stadt und ehrenamtlichen Kräften der Obdachlosenhilfe betrieben wird, ist der 15. November. Der Rat der Stadt hatte dem „Kompass“, in dem auch Alkohol in geringen Mengen erlaubt ist, in diesem Sommer fast das komplette Geld gestrichen. Der Vorwurf: Man habe die Trinkerszene rund um den Hauptbahnhof nicht befrieden können. Sozialarbeiter hatten dies öffentlich energisch bestritten. Zur Zeit kooperiert der „Kompass“ mit dem Kontaktladen „Mecki“ als Tagestreff.

Ein Bus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bringt Obdachlose zur Notschlafstelle Am Alten Flughafen (Foto von 2019) Quelle: Christian Behrens

Neuer 24-Stunden-Tagestreff am Alten Flughafen

Hannover größte Notschlafstelle an der Straße Alter Flughafen ist von Anfang Dezember zunächst bis Ende Februar 2022 rund um die Uhr geöffnet. Sie ist damit erstmals auch als Tagesaufenthalt nutzbar. Bislang mussten die Obdachlosen die Räume aufgrund der festen Öffnungszeiten selbst bei großer Kälte oder Regen oder in schlechter körperlicher Verfassung vormittags verlassen und konnten erst nachmittags zurückkehren. Obdachloseninitiativen und Sozialarbeiter hatten die ganztägige Öffnung vor allem im Winter seit vielen Monaten gefordert. Es werde zunächst eine Nothilfe ohne zusätzliche Angebote tagsüber geben, sagte Sozialdezernentin Bruns. Ein Brötchen und eine Suppe werde aber gereicht.

An gleich drei Aufenthaltsorten für drogenabhängige, wohnungslose Menschen – am Drogenkonsumraum „Stellwerk“, im Bauwagen unter der Raschplatzhochbrücke und an der Anlaufstelle für drogengebrauchende Frauen „La Strada“ – richtet die Stadt im Außenbereich zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten durch Zelte, Wetterschutz und Heizstrahler ein. Insgesamt sollen damit bereits ab 1. November während der bisherigen Öffnungszeiten 50 zusätzliche Plätze für die kalten Wintermonate geschaffen werden. Durch diese Maßnahme sollen künftig auch die Drogenszene entzerrt und größere Ansammlungen von Süchtigen vermieden werden, sagte Bruns. Die Plätze im „Stellwerk“ werden zudem ab 1. November auf zunächst sechs erhöht. Insbesondere rund um das „Stellwerk“, auf dessen Außenbereich sich zunehmend verelendete Menschen aufhalten, hatte es in der Vergangenheit immer häufiger Ärger gegeben.

Die Drogenhilfeeinrichtung „Stellwerk“ befindet sich an der Augustenstraße hinter dem Hauptbahnhof. Quelle: Christian Behrens

Neuer Fachbereich kümmert sich um Geflüchtete und Wohnungslose

Die Verwaltung stellt sich überdies auch inhaltlich neu auf. Der neue Fachbereich „Gesellschaftliche Teilhabe“ umfasst drei Bereiche: zur „Einwanderungsstadt Hannover“ gehören unter anderem die Migrations- und Flüchtlingsberatung, die Antidiskriminierungsstelle und die Koordinierungsstelle Zuwanderung Osteuropa. Der Bereich „Unterbringung“, der künftig „Wohnen und Leben in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen“ genannt wird, wandert aus dem Bau- ins Sozialdezernat. Die Einheit „Soziale Hilfen in Wohnungslosigkeit“ wird sich künftig um die Koordination der Wohnungslosenhilfe, die Straßensozialarbeit und die Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten kümmern. Zentrale Themen sollen nach Angaben der Stadtverwaltung die Integration von Geflüchteten, Fragen zu Art und Qualität der Unterbringung und die Weiterentwicklung von Angeboten für wohnungslose Mensch sein. Der Fachbereich „Unterbringung“ hatte bislang zum Baudezernat gehört – und stand im vergangenen Winter ebenfalls unter öffentlichem Beschuss. Beim Umgang mit den Obdachlosen werde zu wenig auf soziale Aspekte geachtet, hieß es immer wieder.

Von Jutta Rinas