Schuss auf das Integrationsbüro: Immer mehr Rassismus, auch in Hannover

Hannover

Rechte Gesinnungen, Anfeindungen sowie rassistisch motivierte Angriffe nehmen immer stärker zu. Hülya Iri, SPD-Ratsfrau und Integrationsmanagerin, hat gerade zwei Beispiele erlebt. Die Spuren des ersten Anschlags sieht sie täglich. Die Scheibe ihres Büros am Kronsberg ist zersplittert – durch einen Schuss.

Iri rief sofort die Polizei. Die stellt fest: „Aufgrund des Schadensbildes lässt sich vermuten, dass dies durch ein Geschoss verursacht wurde. Die Art des Geschosses ist derzeit unbekannt. Bislang konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden.“

Die Spitzenkandidatin der SPD für die Kommunalwahl in Kirchrode-Bemerode-Wülferode eröffnete die Anlaufstelle vor zwei Jahren. Von der Hausaufgabenhilfe bis zum Bewerbungstraining bietet der Verein ein Angebot, das nicht nur Migranten offen steht, aber auch Ziel von Anfeindungen ist.

Zivilcourage nötig

„Dumme Sprüche höre ich häufig. Sollte das wirklich ein Schuss gewesen sein, ist das eine neue Qualität“, findet die türkischstämmige Politikerin. Sie lasse sich auf keinen Fall unterkriegen. „Wir müssen Diskriminierung und Rassismus entschieden entgegentreten.“ Das funktioniere durch den Lokalen Integrationsplan, durch Aktionen wie die internationale Woche gegen Rassismus, durch Diskussionen, durch das Flagge zeigen gegen Rechts.

Manchmal ist auch Trost und Bestärkung nötig. So wie am Mittwochabend geschehen. Ein städtischer Mitarbeiter saß in einer Stadtbahn der Linie 8, fuhr gerade vom Impfzentrum nach Hause. Vorschriftsmäßig trug er eine Maske – anders als eine Frau, die sich – ohne auf nötigen Abstand zu achten – neben ihn quetschte. „Er hat sie höflich um Maske und mehr Distanz gebeten“, berichtet Iri über ihr Gespräch mit dem Mann, der einen Migrationshintergrund hat. Antwort der Frau: „Ich bin deutsch – Sie nicht. Gehen Sie in Ihre Heimat zurück, statt hier zu meckern.“

Städtischen Mitarbeiter geschlagen

Der dermaßen rassistisch beleidigte städtische Mitarbeiter beschwerte sich beim Fahrer, rief dann die Polizei. Deren Pressestelle schildert den weiteren Ablauf so: „Als beide die Stadtbahn am Aegi verließen, schlug sie ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht.“ Der Mann wurde leicht verletzt; die Frau wird sich wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten müssen.

„Passiert ist das am Abend“, sagt Iri. „Leider waren keine anderen Fahrgäste in der Bahn. Aber ich weiß auch nicht, ob die eingegriffen hätten.“ Sie wünsche sich mehr Zivilcourage – und weiß Oberbürgermeister Belit Onay auf ihrer Seite. Der Verwaltungschef appelliert: „Unverhohlen wird von etlichen Personen in den sozialen Netzwerken und auf der Straße Rassismus und Antisemitismus verbreitet, wird bedroht und gehetzt. Dem müssen wir gemeinsam entschieden entgegentreten. Für die Menschenwürde und gegen Rassismus!“

Zentralstelle gegen Hass eingerichtet

Weil Beleidigungen und Bedrohungen auch in den sozialen Medien zunehmen, hat das Land Niedersachsen im vorigen Jahr eine neue Zentralstelle zur Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet eingerichtet, die bei der Staatsanwaltschaft in Göttingen angesiedelt ist. Sie ist für bedeutsame Fälle zuständig. „Hass und Hetzkampagnen im Netz haben mit der Corona-Krise eine neue Dimension erreicht“, sagen die Initiatoren.

Von Vera König