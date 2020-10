Hannover

Die Zahlen der Corona-Infizierten klettern auch in der Region unaufhörlich. Beim Transport der Schüler mit Bussen und Bahnen bleibt jedoch auch nach den Herbstferien alles wie bisher. Zum Ärger der CDU. Bernward Schlossarek, Vorsitzender der Fraktion in der Region, fordert jetzt den Einsatz von Reisebussen, damit auch die Schüler die Chance haben, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

„Das würde dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko auf dem Schulweg deutlich zu verringern und das Vertrauen in das klimafreundliche und sichere Verkehrsmittel Bus ein Stück weit zurück zu gewinnen“, glaubt Schlossarek. Bereits Anfang Oktober hatte die CDU gewarnt, dass das Infektionsgeschehen in Bussen und Bahnen außer Kontrolle geraten könnte. Seitdem ist die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen auch in der Region Hannover massiv angestiegen.

CDU : Eltern sind zurecht um die Gesundheit besorgt

Die Meldungen, dass die Schulbusse zu voll seien, häuften sich, kritisiert Schlossarek. Eltern seien „zurecht besorgt um die Gesundheit ihrer Kinder und ihrer Familien“. Die Busse und Bahnen hält er für „die schwächste Stelle“ bei den Hygienekonzepten, die Ansteckungen verhindern sollen.

Zusätzliche Busse von privaten Reiseunternehmen seien eine „schnelle, pragmatische und effektive Lösung“. Und außerdem ein kleines Konjunktur-Programm für die von der Corona-Krise hart getroffenen Branche. Nach „Monaten des kompletten Stillstands“ würden die heimischen Verkehrsunternehmen „ein dringend benötigtes wirtschaftliches Tätigkeitsfeld erhalten“, erklärt der CDU-Mann.

Region: „Können den Mindestabstand nicht garantieren“

Die CDU hatte auch schon am Dienstag im Verkehrsausschuss der Region nachgehakt, was die Region tue, um die Überfüllung von Bussen und Bahnen und damit zugleich eine Erhöhung des Ansteckungsrisikos zu verhindern. „Wir können den Mindestabstand nicht garantieren. Deshalb gibt es aber die Maskenpflicht“, sagte Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent in der Region. Dort, wo es sehr starken Andrang gebe, versuche man zusätzliche Busse einzusetzen. „Wir arbeiten derzeit an einem konkreten Vorschlag“, kündigte Franz am Donnerstag gegenüber der NP an. Dabei könnten „auch Reisebusse eine Option sein“. Das Ziel sei, „im Winterhalbjahr Verstärker anzubieten“.

Im Verkehrsausschuss hatte Franz einen weiteren Vorschlag ins Spiel gebracht, mit dem sich der Andrang reduziere ließe. Franz plädierte dafür, die Anfangszeiten der Schulen zu entzerren. Zum Beispiel könnten die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II zu unterschiedlichen Zeiten mit dem Unterricht beginnen. „Dadurch würden auch die Ansteckungskohorten stärker getrennt“, erklärte Franz. Denn in den Schulen selbst sollen sich die Gruppen möglichst nicht begegnen. In Bus und Bahn kommen sie dann allerdings wieder zusammen.

Schulen nicht bereit zu entzerrten Anfangszeiten

Bei den Schulen konnte sich die Region mit ihrem Vorstoß allerdings nicht durchsetzen. „Viele Schulen sind nicht dazu bereit“, berichtete Franz. Die Anfangszeiten würden allein von den Schulvorständen festgelegt. Nicht einmal die Landesschulbehörde könne entsprechende Anordnungen treffen.

In der Südstadt, wo gleich mehrere Schulen im Bereich des Altenbekener Damms liegen und dort auch an der U-Bahn-Haltestelle aussteigen, hatte sich die Freie Waldorfschule am Maschsee dafür eingesetzt, dass die diese zu unterschiedlichen Zeiten den Unterricht beginnen. Allerdings ebenfalls ohne Erfolg.

Laut Verkehrsdezernent Franz gibt es jedoch nach wie vor keinen Nachweis für einen signifikanten Corona-Ausbruch im Nahverkehr – „auch nicht in der Schülerbeförderung“, betonte er. Franz vertritt die Ansicht, dass Schüler weiterhin lieber Bus und Bahn nutzen sollten, anstatt sich von Elterntaxis chauffieren zu lassen. Auch seien viele Schüler trotz schlechteren Wetters weiterhin mit dem Fahrrad unterwegs.

