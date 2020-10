Hannover

Um den Präsenzunterricht in den Schulen auch nach den Herbstferien beibehalten zu können, setzt der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne auf Regeln wie regelmäßiges Lüften sowie eine empfohlene Maskenpflicht in Corona-Hotspots. Die NP sprach mit Peter Kindermann, Direktor der Sophienschule in Hannover, über die Situation.

Herr Kindermann, können Sie überall in ihrer Schule lüften?

Ja, die Fenster lassen sich alle öffnen. Die Faustformel des Kultusministeriums 20/5/20 kann problemlos umgesetzt werden, also 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Stoßlüften und 20 Minuten Unterricht. Wir freuen uns aber auch schon auf den Einzug in den Neubau in fünf Monaten. Dort sind alle Räume an ein Belüftungssystem angeschlossen.

Durch das Lüften wird es sicher kühler in den Klassenräumen. Haben Sie einen Tipp für die Eltern, beziehungsweise die Schüler?

Wir sind sehr froh, dass der Präsenzunterricht mit der gesamten Schülerschaft weiterläuft und werden uns entsprechend auf die Bedingungen einstellen können. Ich erlebe unsere Schülerschaft als sehr vernünftig und so werden sie sich auch jetzt entsprechend warm anziehen. Die brauchen keine Kleidungstipps von mir.

Lieber Maske als Szenario B

Mit welchen Gedanken schauen Sie in die nähere Zukunft?

Es wird zu Recht erwartet, dass wir einen Weg durch diese Zeit finden, der für eine ganze Schulgemeinschaft funktioniert. Mich erfüllt das mit Freude, es führt aber auch zu dauernder Anspannung. Meine Elternbriefe zum Beispiel rufen in der Regel recht konträre Reaktionen hervor. Zum Glück aber haben wir seit Frühjahr eine Menge Erfahrungen gesammelt und dadurch eine Routine für Drucksituationen, wie zum Beispiel Quarantäne. So können wir in dieser Zeit etwas Gelassenheit ausstrahlen. Wir sind aber schon recht erschöpft davon, den Schülern unser Programm nur gebremst bieten zu können.

Maskenpflicht im Unterricht wird gerade viel diskutiert – was empfehlen Sie?

Wir machen Veränderungen schrittweise mit, so geben wir den Kindern und den Eltern die Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Es bestand schon vor den Herbstferien Maskenpflicht auf den Fluren, Gängen, auf dem Hof und in der Pause, aber nicht am Sitzplatz im Klassenzimmer. Solange eine Maske im Unterricht nicht durch eine Verordnung vorgeschrieben ist, werden auch wir sie nicht verbindlich einführen. Aber wenn die Maskenpflicht kommt, werden sich die allermeisten von uns auch damit abfinden können. Denn lieber Maske als Szenario B.

Schule ein wichtiger Faktor

Man spricht schon von „Generation Corona“ – glauben Sie, dass das Virus nachhaltig diese Generation verändern wird?

Mir macht sehr zu schaffen, dass wir den Kindern nicht das geben können, was sie brauchen – Konzerte, Arbeitsgemeinschaften, selbst der Umgang mit Freunden ist reglementiert. Das schmerzt und prägt sicher auch. Ich beobachte aber auch, dass hier eine sehr verantwortungsvolle Generation heranwächst, die – obwohl sie primär vom Erkrankungsbild gar nicht so betroffen ist - mitmacht und ernsthaft damit umgeht. Vielleicht ist das ja sogar ein unausgesprochener Generationenvertrag zwischen Älteren und Jüngeren. Irgendwann werden die Jüngeren räuspern und sagen: Wir nehmen Euer aktuelles Problem ernst und ziehen voll mit. Nehmt Ihr unsere Forderungen aber bitte auch ernst – zum Beispiel nach einem nachhaltigeren Umgang mit unserer Umwelt. Denn das wird uns unser Leben lang noch beschäftigen!

Das Virus greift extrem in unser alltägliches Leben ein, beziehungsweise stellt es auf den Kopf. Ist das auch Thema im Unterricht?

Durch den Umgang mit dem Virus wird den Kindern vieles klar, zum Beispiel über den Wert von Medien: Wo gibt es verlässliche Infos? Wem vertraue ich? Aber auch Politik ist unmittelbar erfahrbar: Wer entscheidet und warum? Wie laufen die Entscheidungsprozesse und wer setzt Normen um? Aber wir lernen auch zu streiten: Wie erkennt man Ignoranten und wie geht man mit ihnen um? All das ist gerade unmittelbare Demokratieförderung, über die wir im Schulalltag natürlich auch sprechen. Aber auch das Bild der Schule hat sich gewandelt. Durch den Lockdown und die Schulschließungen ist allen Beteiligten bitter klar geworden, wie wichtig Schule tatsächlich ist – sowohl bei der Vermittlung von Inhalten aber auch im sozialen Umgang. Wir haben gespürt, wie wichtig die Beziehung der Lehrer zum Schüler für das Lernen ist, Lehrer sind langfristig nicht austauschbar mit einem YouTube-Video. Die Schüler brauchen die persönliche Ansprache und beim Lernen das Gefühl, dass da jemand ist, der wirklich Interesse an ihnen hat. Corona hat vielen Menschen gezeigt: Eine funktionierende Gesellschaft braucht ein funktionierendes System Schule.

Von Maike Jacobs