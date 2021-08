Hannover

Die Nachfrage für Impfungen von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen ist nach wie vor sehr hoch. In der Altersgruppe der zwölf- bis 18-Jährigen haben nach Angaben des Kultusministeriums bereits 34,4 Prozent eine Erstimpfung erhalten, 20 Prozent sind Erst- und Zweitgeimpft. Damit liegt Niedersachsen über dem Bundesdurchschnitt. Bei den Lehrerinnen und Lehrern sind 95 Prozent vollständig geimpft.

Nach den Sommerferien plant das Kultusministerium gezielte Corona-Impfaktionen an den Schulen. Derzeit sei man in Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um weitere freiwillige Angebote zu entwickeln, heißt es. Genaue Informationen, an welchen Schulformen und ab wann es solche Aktionen geben soll, gebe es noch nicht.

Berufsverband kritisiert möglichen Gruppenzwang

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte kritisiert solche Impfangebote. „Es gibt noch immer einen hohen Beratungsbedarf und diese Möglichkeit des persönliches Gesprächs ist in diesem Fall nicht gegeben“, macht die stellvertretende Bundessprecherin und Kinderärztin Tanja Brunnert deutlich. Anders sehe das an Berufsschulen aus, da die Schülerinnern und Schüler in der Regel schon volljährig sind.

Der Verband kritisiert zudem den möglicherweise entstehenden Gruppenzwang. Die freie und individuelle Impfentscheidung würde nicht mehr anhand objektiver Kriterien erfolgen, sondern aus dem Wunsch heraus dazuzugehören, heißt es. Das Kultusministerium betont auf NP-Nachfrage, dass diese und künftige Angebote freiwillig seien und die Teilnahme an schulischen Angeboten nicht davon abhängig gemacht werde.

Impfwoche für Jugendliche

Aktuell findet in Niedersachsen eine Sonderimpfwoche für Kinder und Jugendliche statt, bei der unter anderem in Schulen, Familienzentren und Impfzentren Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden. „Freiwillige Impfangebote sind ein weiterer Baustein in unserer Sicherheitsstrategie aus Masken, Testen, Lüften und Hygienemaßnahmen. Daher freue ich mich, dass im Rahmen dieser Jugend-Impfwoche so viele Schulen mitmachen und sich aktiv beteiligen“, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Bis zum 6. September läuft die Aktion noch. Genau Orte und Uhrzeiten finden Interessierte auf der Seite des Kultusministeriums.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht derzeit sogar davon aus, dass eine Impfung bei Kindern unter zwölf Jahren schon bald möglich sein wird. „Nach allem, was ich höre, kann das schon im September der Fall sein“, sagte er der „Rheinischen Post“.

Virologin fordert Lollitests

Für die Kinder und Jugendlichen beginnt mit dem Start des neuen Schuljahres auch das regelmäßige Testen wieder. Anders als in anderen Bundesländern greift Niedersachsen hierbei auf Selbsttests zurück. Melanie Brinkmann, Virologin am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung (HZI) kritisiert das Verfahren. Es könne nicht kontrolliert werden, ob der Abstrich korrekt durchgeführt werde. Außerdem würden diese Tests nur anspringen, wenn eine Person in genau diesem Moment relativ hohe Virusmengen an der Abstrichstelle habe, so Brinkmann gegenüber den RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Sie fordert stattdessen Lollitests, da deren Anwendung sehr einfach sei und sie mittels PCR ausgewertet werden könnten. Das Kultusministerium hingegen hält an den Selbsttests fest: „Das Testverfahren ist etabliert und wird bis auf Weiteres so umgesetzt“, sagt Pressesprecher Sebastian Schumacher. Das irgendwann auch etwas anderes eingesetzt werde, sei trotzdem nicht kategorisch auszuschließen.

Von Cecelia Spohn