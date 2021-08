Hannover

Wenn Hannovers Schüler am 1. September wieder die Schulbank drücken, werden die Klassen- und Fachräume in ihren Schulen keine Luftfilter haben. Die mobilen Luftreiniger und Lüftungsanlagen einzubauen zum Schutz vor einer Corona-Infektion für die Klassen der Jahrgänge eins bis sechs, hatte die Stadtverwaltung vor den Sommerferien zwar angekündigt – aber nur, wenn das Land Niedersachsen den Einbau fördert, wodurch der Eigenanteil der Stadt nicht höher ausfallen würde als 20 Prozent der Gesamtkosten.

Aktuell steht nun fest: Die Förderrichtlinien des Landes sind der Stadt so unscharf formuliert, dass nicht sicher ist, ob Hannover dann auch tatsächlich an die Fördertöpfe gelangt. Das Land hatte vor Wochen angekündigt, 20 Millionen Euro landesweit für den Einbau von festen Luftfilteranlagen in Klassenzimmern bereitzustellen, um Kinder unter zwölf Jahren, die noch immer nicht gegen Corona geimpft werden können, besser zu schützen. Schon vor den Sommerferien hatte die Stadt dazu angemerkt, dass es mit dem Einbau der Filter zum Schulstart wohl nichts werden könne – weil die Zeit dafür zu knapp sei, weil es nicht ausreichend Geräte gebe auf dem Markt. Nun geht erst einmal gar nichts.

„Kommunen müssten beträchtlich in Vorleistung gehen“

Die Stadt argumentiert, dass die Förderrichtlinie des Landes, die seit Donnerstag vergangener Woche in der Verbandsanhörung ist, nicht eindeutig genug formuliert sei. „Die Kommunen müssten in erheblichem Umfang in Vorleistung treten, ohne zu wissen, ob sie tatsächlich gefördert werden“, so Stadtsprecher Dennis Dix am Dienstag. Gefördert werden sollen demnach „einfache Zu- und Abluftanlagen“. An diese Anlagen würden aber genaue technische Anforderungen gestellt, sie müssten etwa einen dreifachen stündlichen Luftwechsel liefern und dabei die „thermische Behaglichkeit“ unterstützen.

Einfache Fensterventilatoren, die die Luft nach außen blasen und bei denen frische Luft über ein geöffnetes Fenster nachströmt, seien nicht zielführend, teilte die Stadt am Dienstag weiter mit. Grund: Um den geforderten Luftwechsel zu erreichen, müssten die Lüfter auf hoher Stufe laufen und zögen deshalb viel kalte Frischluft an. Die „thermische Behaglichkeit“, die im Vergleich zum einfachen Lüften aber erreicht werden solle, sei damit nicht möglich.

CDU: „Hören seit Monaten nur Ausreden“

Weiteres Problem: Aufwendigere Lösungen sind als fest installierte Geräte vom Land nicht förderfähig. Und: Nach Informationen der Stadt gibt es in Hannovers Schulen keine Räume, die nur unzureichend zu lüften sind und deshalb zwingend einen mobilen Luftfilter brauchen. Aus dem Landesprogramm könnten deshalb für Hannover allenfalls CO2 -Ampeln angeschafft werden. Die messen das Raumklima und schlagen optisch Alarm, wenn zu viel Kohlendioxid, also verbrauchte Luft, im Klassenzimmer herrscht.

Keine Luftfilter – bei der CDU stößt diese Einstellung auf herbe Kritik. „Selbst, wenn es zutreffen würde, dass jeder einzelne Unterrichtsraum in einem ausreichenden Maße gelüftet werden könnte, hieße dies nicht, dass kein dringender Handlungsbedarf mehr bestünde. Die Stadt versteckt sich nur mal wieder hinter dem Land und kommt ihrer Verantwortung nicht nach. Das einzige, das wir seit Monaten hören, sind Ausreden“, so die schulpolitische Sprecherin, Stefanie Matz. Die Stadt als Schulträgerin habe die Aufgabe, alle notwenigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Schülerinnen und Schüler, aber auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.

FDP: „Kein voreiliges Handeln der Stadt ist richtig“

„Dies ist nicht damit erledigt, indem man wochenlang auf Fördermittel des Landes und des Bundes wartet. An erster Stelle müssen die Schutzmaßnahmen selbst stehen. Hannover muss die Kosten selbst stemmen“, so Matz weiter. Schon längst hätte die Stadt bei den Schulen detailliert abfragen müssen, ob zusätzliche Luftfilter und Lüftungsanlagen benötigt werden. „Die Bewertung muss über den simplen Fakt hinausgehen, ob Fenster geöffnet werden können, oder nicht.“ Man müssen sicherstellen, dass die Schulen für den Schulbeginn und insbesondere für die kältere Jahreszeit bestens vorbereitet seien, damit ein normaler Schulalltag mit vollständigem Präsenzunterricht gewährleistet sei.

FDP-Schulpolitiker Andreas Bingemer sieht dagegen gar keine Eile geboten, die Raumlüfter würden das regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume nicht ersetzen. „Wenn die Lüfter im Herbst zur kälteren Jahreszeit installiert würden, reicht das.“ Bingemer teilt die Einschätzung der Stadtverwaltung, nicht voreilig die Raumlüfter zu installieren, um dann am Ende vielleicht nicht in den Genuss der Landesförderung zu kommen. „Unser Defizit im Haushalt ist schon riesig, da muss das Loch nicht noch größer werden, weil man voreilig gehandelt hat.“

Von Andreas Voigt