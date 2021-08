Hannover. Am Donnerstag beginnt für die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen wieder der Unterricht nach den Sommerferien. Das Kultusministerium setzt dabei auf Präsenz – allerdings mit einigen Einschränkungen und Regeln. Die NP erklärt die wichtigsten Punkte zur Maskenpflicht, Corona-Tests und Klassenarbeiten.

Wie soll der Unterricht aussehen?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat „Maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit“ zum Prinzip erklärt. Das heißt: Das Schuljahr 2021/2022 beginnt am 2. September grundsätzlich im eingeschränkten Regelbetrieb, dem sogenannten Szenario A im Kohortenprinzip. Ein automatisches Umschwenken in den Wechselunterricht, das sogenannte Szenario B, ist nicht mehr vorgesehen. Auch generelle Regelungen zur Untersagung des Schulbesuchs gibt es nicht mehr, es sind nur noch Einzelfallanordnungen möglich. Die Kindertageseinrichtungen sollen demnach ebenfalls geöffnet bleiben. Begleitet werden die Öffnungen der Kitas und Schulen mit einem Netz an Sicherheitsvorkehrungen.

Welches Schutzkonzept gibt’s?

An den ersten sieben Schultagen, also von Donnerstag, den 2., bis Freitag, den 10. September, gilt eine tägliche Testpflicht. Grund hierfür ist insbesondere eine erhöhte Reisetätigkeit der Familien in den Sommerferien, heißt es von der Landesregierung. Die Schülerinnen und Schüler sowie nicht durchgeimpftes Schulangestellte müssen sich in diesem Zeitraum täglich freitesten, bevor sie in die Schule gehen dürfen. Ausgenommen davon sind vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte. Bereits vor den Sommerferien haben die Schülerinnen und Schüler mindestens einen Corona-Test ausgehändigt bekommen, weitere werden in der Klasse verteilt.

Wie wird die Testpflicht dann von Montag, den 13. September an, geregelt?

Nach der Eingangsphase hat das Kultusministerium die Testpflicht auf drei Tests pro Woche festgelegt. Getestet werden soll immer montags, mittwochs und freitags. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) befürwortet die verstärkten und regelmäßigen Testungen.

Was passiert, wenn ein Test positiv ausfällt?

Dann gilt ein vorübergehendes Zutrittsverbot für den Betroffenen oder die Betroffene sowie für alle weiteren Schülerinnen und Schüler, die derselben Kohorte angehören. Dieses Verbot greift jedoch nicht für genesene oder vollständig geimpfte Personen. Alle anderen dürfen erst nach Vorlegen eines aktuellen, nach Auftreten des Falls durchgeführten negativen Tests wieder in die Schule kommen.

Greifen Quarantäne-Regeln, wenn ein Corona-Fall in einer Klasse auftritt?

Regionssprecher Christoph Borschel erklärt: „Das Gesundheitsamt richtet sich derzeit nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Sofern zu 100 Prozent sicher ist, dass alle Schülerinnen und Schüler durchgängig eine Maske in der Klasse getragen haben, muss niemand in Quarantäne, nicht einmal die unmittelbaren Sitznachbarn des Erkrankten.“ Da es jedoch im Unterricht sogenannte Masken-Pausen geben werde, werde im Einzelfall geprüft, kündigt Borschel an: „Es gibt einfach keine pauschale Antwort auf diese Frage.“

Wie werden die Klassen noch geschützt?

Neben den bewährten Regeln wie Abstand halten und Hygiene beachten, besteht an allen Schulformen, also auch an Grundschulen, eine umfassende Maskenpflicht für alle. Jugendliche ab 14 Jahren müssen eine medizinische Maske tragen. Die Maskenpflicht gilt im Schulgebäude sowie durchgängig im Unterricht und ist zunächst bis zum 22. September befristet. Allerdings sollen die Schulen laut Ministerium sicherstellen, dass maskenfreie Zeiten gewährleistet werden, insbesondere in den Lüftungspausen, die wieder nach dem bewährten Rhythmus eingehalten werden sollen: 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Lüften, 20 Minuten Unterricht. Ein Ministeriumssprecher fügt hinzu: „Je jünger die Kinder sind, desto mehr Maskenpausen sind notwendig.“

Wie bewerten Bildungsverbände die Maskenpflicht?

Der Grundschulverband in Niedersachsen hält eine Maskenpflicht im Unterricht für vertretbar. „Wenn es dadurch gelingt, die Schulen offen zu halten, muss man es ausprobieren“, sagt die Vorsitzende Eva-Maria Osterhues-Bruns. GEW-Chefin Laura Pooth findet: „Ich glaube, dass man das nach ein paar Wochen überprüfen muss, weil das natürlich den Unterricht stark erschwert.“ Mimik sei für das Lernen sehr wichtig, durch die Maske werde sie eingeschränkt.

Gilt die Maskenpflicht auch in den Pausen?

Nein, in den Pausen dürfen die Kinder die Maske abnehmen. Ebenso beim Sport.

Können sich Schülerinnen und Schüler von der Präsenzpflicht befreien?

Ja, aber nur, wenn sie mit einem aktuellen Attest belegen, dass sie das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes haben.

Wie sehen die Schulleiter und Lehrkräfte dem neuen Schuljahr entgegen?

„Das neue Schuljahr wird zum Maßstab dafür werden, wie Bildung auch in Pandemiezeiten gewährleistet werden kann“, sagt Torsten Neumann, Vorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte. Wichtig sei nun die Aufarbeitung der in der Pandemiezeit entstandenen Lerndefizite. Er rechnet jedoch damit, dass sich die ersten Schulwochen vor allem um die Corona-Organisation drehen werden: „Unterricht wird da gar nicht oder kaum stattfinden.“ Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule, sieht seine Schule gut für den Start gerüstet, ergänzt jedoch: „Einerseits kann ich die Entscheidung des Ministers zur Maskenpflicht nachvollziehen, die Delta-Variante ist deutlich ansteckender. Andererseits ist durchgängiges Maskentragen sehr anstrengend und wird auch auf Kosten des Unterrichts gehen.“ Bax begrüßt jedoch den erkennbaren politischen Willen für den Präsenzunterricht: „Das Szenario A und B darf nicht wieder eintreten.“

Was sagen die Lehrkräfte zur Idee des Kultusministeriums, bei steigender Inzidenz mehr Unterricht ins Freie zu verlagern?

Schulleiter Bax findet: „Darüber kann ich nur schmunzeln. Ein Blick auf die Wettervorhersage sagt alles.“ Eine Gymnasiallehrerin, die in der Region unterrichtet, kann ihren Ärger nicht verbergen: „Was müssen die im Ministerium gelacht haben, als die uns das geschrieben haben. Eine Unverschämtheit für Schüler und Lehrer zugleich.“

Ab wann gibt’s Klassenarbeiten und Tests?

Zum Start des neuen Schuljahres solle in allen Schulen mindestens in der ersten Woche nach Schuljahresbeginn eine Einstiegsphase stattfinden. Gemeinsames soziales Interagieren soll dabei gefördert werden und könne auf bis zu vier Wochen ausgedehnt werden, kündigte Minister Tonne an. Bis zum 24. September werden keine Klassenarbeiten oder Tests geschrieben. Bei den schriftlichen Arbeiten ist vorgesehen, deren Anzahl abzusenken. Allerdings fallen sogenannte Diagnoseverfahren nicht darunter, mit denen der Wissensstand der Schüler ermittelt werden soll. Schulleiter Michael Bax sieht die Diagnosetests kritisch: „Ich weiß gar nicht, wie wir das zeitlich und personell machen sollen. Außerdem fehlt uns Personal für mögliche Fördermaßnahmen. Das hat das Ministerium offenbar nicht bedacht.“ Bax ist überzeugt, dass die Lehrer ohnehin wissen, wo ihre Schüler stehen.

Vor dem Schulstart am Donnerstag wächst unter Eltern angesichts der steigenden Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen die Sorge. Zu Recht?

Die Infektionszahlen in der Region sind tatsächlich explodiert: Noch vor vier Wochen, also in der 31. Kalenderwoche, lag die Inzidenz bei den Null- bis Neunjährigen bei 23,3. Inzwischen hat sich der Wert fast verfünffacht auf aktuell 104,41. Bei den Zehn- bis 19-Jährigen liegt die Inzidenz nun bei 165,36 und damit dreimal so hoch wie vor vier Wochen.

Von Britta Lüers