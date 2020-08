Schulstart in Corona-Zeiten: Warum nicht Unterricht in einer Messehalle?

Hannover

Gesundheitsforscher Gerd Glaeske, Professor an der Universität Bremen, hat mit anderen Wissenschaftlern mehrere Positionspapiere zur Corona-Pandemie verfasst. Im NP-Interview fordert er von der Politik mehr stärkere zielgruppen-spezifische Präventionsmaßnahmen.

Was sind zielgruppen-spezifische Präventionsmaßnahmen?

Wir haben schon drei Papiere dazu publiziert und nennen das eine möglichst „stabile Kontrolle" des Infektionsgeschehen. Das betrifft insbesondere die älteren Menschen in Alten- und Pflegeheimen, aber auch Pflegende und das Ärztepersonal in Krankenhäusern. Und speziell nach den Schulferien die Schüler und Lehrer. In den Altenheimen etwa haben wir die Situation noch immer nicht im Griff. Man hatte sich anfangs auf Schutzmaßnahmen und Schutzkleidung für Krankenhäuser konzentriert. Erst als die Todesfälle in den Alten- und Pflegeheimen relativ stark anstiegen, hat man reagiert.

Welche Maßnahmen fordern Sie für diese Zielgruppe? Man kann die alten Leute ja nicht auf Dauer kasernieren.

Man muss sich eine differenzierte Form überlegen, weil dort ja nicht nur kranke, sondern auch gesunde Menschen leben. Aber die Schutzmaßnahmen müssten genauso streng sein wie in Krankenhäusern. In den Altenheimen waren immer noch Besuchsregelungen am Anfang erlaubt. Wenn dann infizierte Besucher kommen, die keine Symptome spüren – das sind schätzungsweise mindestens 30 Prozent der Infizierten –, kann das sehr problematisch werden. Die Kasernierung, wie Sie es nennen, ist für die Menschen sicher eine wirkliche Belastung, aber Abstand wahren – etwa mit Hilfe von Plexiglasscheiben – ist dort dringend erforderlich. Das halten wir für notwendig, genauso wie die Testungen für Bewohner und Beschäftigte.

Wie können zielgruppen-spezifische Präventionsmaßnahmen im Bereich Schule aussehen?

Dazu bereiten wir gerade ein viertes Positionspapier vor. Es geht darum, ob in Schulen – wie in NRW – verpflichtend Masken getragen werden müssen. Da kommt es auf die Umgebung an. Gibt es genügend Platz, um genügend Abstand zu halten? Dann könnte es möglicherweise reichen, die Masken nur auf dem Weg und in den Pausen zu tragen. So wird das jetzt beispielsweise in der Hamburger Elbphilharmonie ab 1. September geregelt. Es gibt Konzerte, aber nur mit einem Viertel der Besucher, die die Masken absetzen können, wenn sie sitzen und tragen, wenn sie wieder aufstehen. Das sind oftmals differenzierte Maßnahmen, aber man wird es nicht anders regeln können.

„Man muss zu unkonventionellen Maßnahmen greifen“

Wir in Hannover haben große, gut belüftete Messehallen und fragen uns, warum man nicht zumindest die älteren Schüler dort mit dem immer gleichen Lehrerpersonal unterrichten könnte und die jüngeren in den Schulen. Wäre das für Sie denkbar?

Man muss zu unkonventionellen Maßnahmen greifen und das wäre so eine. Wenn ich die Möglichkeit habe, auszuweichen, dann schaue ich beispielsweise auf die technische Voraussetzungen für die Verständigung – und dann mache ich das. Das darf ich nicht nur unter medizinischen Präventionsaspekten sehen, sondern gerade auch unter psycho-sozialen Aspekten. Der Zusammenhalt einer Klasse zeichnet sich ja auch danach aus, wie die Schülerinnen und Schüler sich begegnen können, wie sie miteinander arbeiten und kommunizieren können. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Gerade die schwächeren Schüler haben unter Schulschließungen gelitten. Nur ein Viertel der Schülerhaushalte verfügt über das ganze technische Equipment für home-schooling. Die anderen werden abgehängt, die leiden doppelt unter der Situation. Insofern ist der Unterricht in Messehallen als eine Chance zu begreifen, um auch präventiv psycho-soziale Probleme bei den Kindern und Jugendlichen verhindern zu können.

Können Sie sich in den nächsten Monaten Fußballspiele mit Fans in den Stadien vorstellen?

Im Moment noch nicht. Anders als in der Elbphilharmonie kann man bei den Stehplätzen keinen 1,5-Meter-Abstand einhalten. Bei den Sitzplätzen mag das gehen, wenn man immer einen Platz frei lässt. Und wenn man aufsteht, trägt man dann wieder eine Maske.

Nun sind die Menschen nicht mehr so diszipliniert wie anfangs. Müsste man notfalls Bußgelder und Kontrollen erhöhen?

Man hat mit verschärften Maßnahmen bereits begonnen, etwa der Verstoß gegen die Maskenpflicht wurde auf 150 Euro in Ländern wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen erhöht. Wenn Menschen gar nicht verstehen, dass es sich nicht nur um einen Schutz für einen selber sondern auch für andere handelt, dann müssen sie das auch zu spüren bekommen. Das ist im Straßenverkehr auch nicht anders.

Von Petra Rückerl