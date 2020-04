Schulstart an der IGS Mühlenberg: „Wir fühlen uns wie Laborratten“

Hannover

Pinke Markierungen in regelmäßigen Abständen vor dem Haupteingang, Desinfektionsstationen im Foyer, gelbe Hinweisschilder im gesamten Gebäudekomplex: Auch an der Leonore-Goldschmidt-Schule ( IGS Mühlenberg) beginnt am Montag wieder der Unterricht – nach sechs Wochen ohne Schulbetrieb. Die Schulleitung hat alles für den Start vorbereitet, ein Hygiene- und Abstandskonzept entwickelt – in Eigeninitiative. Auf Unterstützung vom Kultusministerium und der Stadt hätten sie dabei vergeblich gehofft, sagt Schulleiter Michael Bax: „Wir fühlen uns wie Laborratten.“

Die schrittweise Rückkehr in die Klassenräume gilt zunächst nur für Schüler aus Abschlussklassen. Im Falle der IGS Mühlenberg sind das 204 Schüler, die in den kommenden Wochen ihren Hauptschul- oder Realschulabschluss oder das Abitur machen sollen. Wenn es nach Bax und seinen Kollegen ginge, hätte die Schule erst nach den Sommerferien wieder öffnen, die Abschlussprüfungen abgesagt werden sollen. „Alle sind aufgefordert, soziale Kontakte zu meiden, auf der anderen Seite sollen in Personengruppen Unterricht und Prüfungen durchgeführt werden. Das passt nicht.“

Bax kritisiert: „Die Schüler müssen auch menschlich abgeholt werden. Viele haben Ängste und Sorgen wegen der Entscheidungen des Kultusministeriums.“ Besonders eine schlechtere Vorbereitung und das potenzielle Scheitern spielen neben der Furcht um das Virus eine große Rolle. Auch die Lehrer befürchten, ihre Schützlinge nicht würdig vorbereiten zu können. „Im Unterricht können wir den Schülern nicht mehr über die Schulter gucken“, verweist der stellvertretende Schulleiter Henning Bergmann auf den einzuhaltenden Mindestabstand von eineinhalb Metern.

Letzte Vorbereitungen: IGS-Mühlenberg-Leiter Michael Bax rückt die letzten Stühle zurecht. Quelle: Christian Behrens

Hinzu kommt, dass die Realschulklassen wegen ihrer Größe in mehrere Lerngruppen aufgeteilt werden müssen. „Das ist für die Schüler nicht toll. Auch Lehrer müssen sich zum Teil auf fremde Schüler einstellen und sie, ohne Wissen um ihre Eigenschaften, in kürzester Zeit auf den Schulabschluss vorbereiten.“ Eine Mammutaufgabe sei das, so Bergmann.

Die Schulleitung ist sich sicher: „Die Zeit hätten wir deutlich effektiver nutzen können, um den Digitalunterricht weiterzuentwickeln“, findet Bergmann. Das „Home Schooling“ hätte sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, auch weil sich weniger technisch versierte Lehrer verstärkt in das Thema einarbeiten konnten. „Das ist ein Nackenschlag und frustriert. Das hätte eine Chance sein können“, so der Schulleiter.

Schulleitung wird zur Task-Force und entwickelt Hygienekonzept

Seit Bekanntwerden der Schulschließungen im März hat sich die siebenköpfige Schulleitung der IGS Mühlenberg zur Task-Force entwickelt, berät sich seitdem täglich in Konferenzen – in der Schule oder über Videotelefonie. „Jeder hat Aufgaben zugewiesen bekommen, damit wir den Schulstart gewährleisten konnten“, verrät der Schulleiter.

Besprechung: Die Schulleitung der IGS Mühlenberg berät sich. Quelle: Christian Behrens

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gab es in Niedersachsen kein grundlegendes Hygienekonzept zur Orientierung der Schulen – bis Donnerstag. „Eine exzellente Vorbereitung des Kultusministeriums“, kommentiert Georg Baumbach, Leiter der Sekundarstufe II, zynisch. Auch Michael Bax sagt: „Hätten wir darauf gewartet, hätten wir das nicht rechtzeitig geschafft. Wir mussten es uns komplett selbst erarbeiten.“

Laut Verordnung dürfen nur 16 Personen gleichzeitig in einem Unterrichtsraum sein – 15 Schüler und ein Lehrer. „Wir haben auch Inklusionsschüler, die eine Begleitperson benötigen. Müssen deswegen jetzt andere Schüler fernbleiben?“, fragt Bergmann. „Man gewinnt das Gefühl, dass vieles überhaupt nicht zu Ende gedacht wurde.“

Das Konzept der IGS Mühlenberg

Um keine Menschenansammlungen vor der Schule zu provozieren, sollen die Schüler über vier Eingänge im halbstündigen Akkord in die Schule können. „Wir haben pinke Bodenmarkierungen mit dem nötigen Mindestabstand vor den Eingängen aufgesprüht“, verrät Schulleiter Bax. Die Schüler müssten sich dort aufstellen, würden dort von den Lehrern abgeholt und zum Unterrichtsraum geleitet.

Pinke Markierungen: Schüler der IGS Mühlenberg werden von Lehrern vor der Schule abgeholt. Vorher müssen sich die Schüler anhand der Markierungen aufreihen. Quelle: Christian Behrens

Bevor es in den Unterricht geht, muss jeder seine Hände säubern. „Eigentlich sollen sie sich die Hände wachsen, aber weil unsere Toilettenanlagen so eng sind, würde das alles zu lange dauern.“ Denn es darf immer nur eine Person eine sanitäre Anlage nutzen. Deshalb hat die Schule auch Desinfektionsstationen errichtet. Die Treppenhäuser haben provisorische Bodenmarkierungen mit Kreppband bekommen, das Sekretariat einen improvisierten Spuckschutz aus eine alten Glasscheibe, die auf einer Staffelei befestigt wurde. „Not macht erfinderisch“, lobt Bax die kreative Idee der Hausmeister.

Hinweis: Im gesamten Schulgebäude der IGS Mühlenberg wurden eigens entworfene Hinweisschilder platziert. Hier auf dem Boden vor dem Sekretariat. Im Hintergrund ist der improvisierten Spuckschutz zu erkennen. Quelle: Christian Behrens

Auch in den Unterrichtsräumen gilt der Mindestabstand. Tische und Stühle wurden, wie es bei Abschlussprüfungen üblich ist, ebenfalls mit eineinhalb Metern Abstand aufgestellt. Die Plätze werden zugewiesen, keiner darf danach einen anderen Platz wählen. Ist die 90-minütige Unterrichtsstunde vorbei, werden die Schüler von der Lehrkraft für die Pause wieder nach draußen vor den Haupteingang geleitet. Der Schulhof ist geschlossen: „Da haben wir nur wenig Kontrollmöglichkeiten“, so der Schulleiter. Eine Maskenpflicht besteht an der IGS Mühlenberg nicht, aber die Schule empfiehlt das Nutzen. „Wer keine hat, kann bei uns noch eine bekommen.“

Abstand halten: In den Treppenhäusern der IGS Mühlenberg gibt es Bodenmarkierungen, um den Mindestabstand einzuhalten. Quelle: Christian Behrens

„Ich würde es keinem Übel nehmen, wenn jemand in der Situation nicht unterrichten möchte.“

Auch wenn jetzt nur etwa 13 Prozent der 1850 Schüler kommt: „Wir treffen am Montag das erste Mal wieder aufeinander. Ich kann es mir noch immer nicht vorstellen, habe etwas Angst“, sagt Schulleiter Michael Bax. Die Schulleitung hätte sich gerne abgesichert, hat das Gesundheitsamt der Stadt um eine Abnahme des entwickelten Konzepts gebeten. „Sie haben gesagt, dass sie das nicht machen. Ich hoffe nicht, dass uns daraus ein Strick gedreht wird, wenn etwas schief geht. Wir sind keine Profis.“

Foyer: Im Eingangsbereich der Gesamtschule ist eine Desinfektionsstation aufgebaut. Quelle: Christian Behrens

Der Gedanke beschäftigt Bax: „Jeder hat Kontakt zu anderen Menschen. Was passiert, wenn wir nun plötzlich einen Verdachtsfall haben? Dann müssten wir die gesamte Schule unter Quarantäne stellen.“ Er könne nachts kaum noch schlafen, sorgt sich um Schüler – aber auch um seine Kollegen. „Wir haben einige Lehrer, die zur Risikogruppe gehören – auch ich. Ich würde es keinem Übel nehmen, wenn jemand in der Situation nicht unterrichten möchte.“

Von Jens Strube