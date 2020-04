Schulstart an der IGS Mühlenberg: Schüler sind verunsichert

Hannover

Montagmorgen, es ist Viertel vor acht, strahlend blauer Himmel. Am Mühlenberger Markt, auf dem großen Vorplatz der Leonore-Goldschmidt-Schule ( IGS Mühlenberg), ist es still. Nur wenig deutet darauf hin, dass hier für 204 Schüler nach sieben Wochen Coronapause wieder der Unterricht beginnt. Doch dann nähern sich die ersten Jugendlichen dem Schulgebäude: Fast schon vorsichtig gibt es die erste Begegnung.

Mit aufgesetztem Mund-Nase-Schutz begrüßen sich die Klassenkameraden Jaklin Kajiabdullaha (17) und Matteo Guidotti (16). Statt sich vor Freude in die Arme zu fallen, wird Abstand gehalten – auch als die restlichen Mitschüler der 10b nach und nach eintreffen. Die Zeit in Isolation hat geprägt, die Schüler wirken überfordert mit der Situation. „Es ist ein komisches Gefühl, wieder hier zu sein“, sagt die 17-jährige Jaklin.

„Den Schulalltag, den wir alle kannten, gibt es nicht mehr“

Jaklin und Matteo machen den erweiterten Realschulabschluss, am 20. Mai beginnt ihre Prüfungsphase. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte es in diesem Jahr ein Durschnittsabschluss geben müssen. Der 16-Jährige sagt: „Ich verstehe nicht, dass in so einer ungewissen Situation der Unterricht wieder anfängt und wir unter diesen Bedingungen sogar unsere Abschlussarbeiten schreiben müssen.“

Mit Maske: Für die Zehntklässler Matteo Guidotti (16) und Jaklin Kajiabdullaha (17) hat am Montag wieder der Unterricht an der IGS Mühlenberg begonnen. Quelle: Rainer Droese

Um kurz vor acht Uhr stoßen Klassenlehrerin Kim Hahne und Schulleiter Michael Bax zu den Jugendlichen. Eigentlich sind sie über 30 Schüler in der Klasse, wegen der Coronavorschriften dürfen nun aber „nicht mehr als 15 Schüler in einer Lerngruppe sein“, erklärt Bax den jungen Erwachsenen nach einer emotionalen Begrüßung. „Wir hätten die Prüfungen auch lieber abgesagt. Wir müssen das beste draus machen, wir bekommen das hin.“ Dennoch betont er offen: „Den Schulalltag, den wir alle kannten, gibt es nicht mehr.“ Danach erläutert er den Schülern die Regeln, alle hören genau zu.

Schulleiter erklärt Regeln – Schüler folgen

Um unnötige Menschensammlungen zu vermeiden, wurde der Unterrichtsbeginn gestaffelt. Im halbstündigen Takt dürfen je vier Klassen das Gebäude über vier separate Eingänge betreten. Dafür müssen sich die Schüler einer Lerngruppe vor dem jeweiligen Eingang hintereinander auf pinke Bodenmarkierungen stellen. In dieser Aufreihung werden sie von den Lehrern ins Gebäude und auf direktem Wege zu einer Desinfektionsstation geführt, um dort die Hände zu reinigen. „Das ist auch eure Aufgabe, da müsst ihr aktiv drauf achten“, teilt der Schulleiter empathisch und doch eindringlich mit.

Kommunikativ: IGS-Mühlenberg-Leiter Michael Bax erklärt den Schülern die Corona-Regeln. Quelle: droese_r

Die Schüler haben verstanden, folgen der Instruktion und setzen das Gesagte fast militärisch genau um. Die Klassenlehrerin weist lediglich noch mal auf das Einhalten des Mindestabstandes hin. Nachdem die Schüler ihre Hände desinfiziert haben, gehen Kim Hahne und der Schulleiter voran. Über die Flure im Erdgeschoss geht es über ein Treppenhaus zum Klassenraum in den zweiten Stock. Keiner der Schüler spricht, es gespenstisch ruhig. Alle scheinen die neue Situation zu verarbeiten.

„Das ist schon fast, wie bei den Abschlussprüfungen “

Dort angekommen, erkennen die Schüler ihr Klassenzimmer nicht wieder. „So sieht jetzt jeder Raum aus. Das ist schon fast, wie bei den Abschlussprüfungen“, kommentiert Bax. Im Zimmer sind 15 Einzeltische mit dem nötigen Mindestabstand in drei Fünferreihen aufgestellt – die Schüler bekommen Tische zugeordnet. „Dies sind nun in den nächsten Wochen eure Plätze, die dürft ihr nicht mehr wechseln“, erklärt Bax.

Mit Abstand: Die Tischordnung in den Räumen der IGS Mühlenberg erinnert bereits an Abschlussprüfungen. Quelle: Rainer Droese

Er erläutert die restlichen Regeln, hält noch eine kurze Ansprache. „Es wird alles gut“, spricht Bax der abgespeckten Klasse Mut zu, verabschiedet sich und geht dann zur nächsten Lerngruppe, wiederholt dort die Prozedur. Das Sprechen vor den Schülern fällt dem Schulleiter sichtlich schwer. Er spürt die Verunsicherung der Jugendlichen, mahnt in Richtung Kultusministerium: „Es ist richtig, zur Normalität zurückzukehren, aber nicht mit so einem Druck.“

„Klausuren durchzudrücken halte ich für menschlich und pädagogisch falsch.“

Michael Bax hofft, dass die Schüler in der kurzen Zeit gut auf die Abschlussarbeiten vorbereitet werden können. Doch Zweifel bleiben: „Ich bin wirklich verunsichert“, sagt die angehende Abiturientin Julia Behrens (19). „Wir sind jetzt seit einigen Wochen ohne richtigen Unterricht, wir sind einfach raus.“ Ihre Prüfungsphase beginnt bereits in zwei Wochen, am 11. Mai.

Auch ihr Schulleiter pflichtet bei: „Die Klausuren durchzudrücken, halte ich menschlich und pädagogisch für falsch.“ Hinzu kommt: „Die Lerngruppen der zehnten Klassen sind bunt zusammengewürfelt – vom Niveau eines Abiturienten hin zum Förderschüler. Das ist eine kaum stemmbare Herausforderung für Schüler und Lehrer. Das hätte man keinem zumuten dürfen.“

Von Jens Strube