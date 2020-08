Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) beharrt trotz Kritik darauf, den Schulunterricht nach den Sommerferien ohne Maskenpflicht zu starten. Das Tragen einer Maske im Unterricht widerspreche dem gemeinsamen Lernen und der pädagogischen Grundidee an den Schulen, sagte Tonne am Mittwoch in Hannover.