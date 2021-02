Schulpsychologin: Krisenmüdigkeit auch am Zeugnistelefon

Hannover

„Es gibt eine Krisenmüdigkeit“, sagte die Schulpsychologin Gertrud Plasse aus Hannover dem Evangelischen Pressedienst (epd). Während Eltern den Spagat zwischen Arbeit und der Unterstützung der Kinder beim heimischen Lernen im Frühjahr noch „sportlich“ genommen hätten, falle die Belastung jetzt deutlicher aus.

Weil die Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie die Zeugnisse nur gestaffelt oder per Post und nicht gemeinsam erhalten, sind die Zeugnistelefone der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung mehr als eine Woche lang und noch bis Freitag (5. Februar) erreichbar. Dies nutzten insbesondere Eltern, aber auch Jugendliche, sagte Plasse. Insgesamt sei die Zahl der Anrufe jedoch nicht gestiegen. Sie liege derzeit im niedrigen zweistelligen Bereich. „Es ist selten, dass jemand von schlechten Zensuren wirklich überrascht wird.“ Oft besprächen Lehrkräfte die Zensuren längst vorher mit den Kindern und Jugendlichen.

Gelassener Umgang mit Zeugnissen

Insbesondere mit Blick auf die aktuelle Krisensituation rät die Psychologin den Familien zu einem gelassenen Umgang mit den Zeugnissen. „Im Moment steht anderes im Vordergrund, die Gesundheit und das Miteinander in der Familie“, sagte sie. „Da ist es wichtig, mal einen Lichtblick einzubauen.“ Trotz aller Beschränkungen sei es etwa möglich, ein Lieblingsessen nach Hause zu bestellen, um die gemeinsam geschaffte Etappe zu feiern.

Gemeinsames Lernen und Klassenkameraden fehlen

Dies sei umso wichtiger, weil bei allen die Anspannung zunehme. „Eltern machen sich Luft und berichten, was sie nebenbei noch alles leisten“, sagte Plasse. Den Schülerinnen und Schülern fehlten die Klassenkameraden und das gemeinsame Lernen. Dies könnten die Lehrerinnen und Lehrer auch mit viel Kreativität und Angeboten wie virtuellen Klassenkonferenzen nicht ganz wettmachen.

Zustandekommen von Noten sorgt für Unsicherheit

Bei den Zeugnistelefonen gehe es auch um konkrete Fragen etwa nach dem Zustandekommen einer mündlichen Note, erläuterte Plasse. Es mache sich bemerkbar, dass in den Wochen vor den Zeugnissen der Unterricht nicht wie üblich laufen konnte. „Jugendliche konnten sich nicht so präsentieren, wie sie es erwartet hätten, und vielleicht noch kurz vor Weihnachten in der mündlichen Leistung nachlegen.“

Manche Eltern fürchteten, dass sich die Schere weiter öffnen könnte zwischen denjenigen, die trotz aller Schwierigkeiten durchstarteten und denen, die den Anschluss verlören. „Wir raten, dann Schritt für Schritt vorzugehen und erst einmal auf die nächsten Wochen zu blicken. Im Gespräch mit der Lehrkraft kann gemeinsam überlegt werden, welche Unterstützung möglich ist.“

