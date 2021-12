Schulleiter kritisieren Unterrichtsbefreiung vor Weihnachten

Hannover

Es sei eine „halbherzige Entscheidung“, sagte Verbandvorsitzende René Mounajed am Sonnabend in Hannover. „Vom 20. bis 22. Dezember kann jeder machen, was er will: Präsenzunterricht Ja und Nein, volle und leere Klassenzimmer gleichzeitig.“

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte am Freitag die Regelung mit Hinweis auf Familien mit besonders schutzbedürftigen Angehörigen verkündet. Das Ministerium respektiere damit die vorhandenen Sorgen und Gefühlslagen in den Familien angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung. Allerdings gebe es keinen Grund für allgemeine Eingriffe in den Schulbereich.

Erneut sei so die Entscheidung auf die Eltern übertragen worden, sagte Mounajed. Für die Schulen bedeute die Regelung, dass Klassenarbeiten an diesen Tagen nicht geschrieben und verschoben werden müssen. Zudem gebe es kein Anrecht auf ein Distanzlernen.

Die aktuelle Situation sei „ein Kuddelmuddel, eine Notbetreuung für alle“, unterstrich Mounajed. Für vorgezogene Weihnachtsferien oder den Verzicht darauf gebe es aus Sicht der Schulleiterinnen und Schuleiter gute Gründe. Doch die jetzige Wahlmöglichkeit sei die schlechtmöglichste Entscheidung.

Von epd