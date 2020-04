Schulleiter in Niedersachsen fordern Absage des Abiturs

Hannover

Die Abiturprüfungen finden auch in diesem Jahr statt, trotz Corona – so hat es die Kultusministerkonferenz beschlossen. Nun fordert der niedersächsische Schulleitungsverband angesichts der Pandemie, die Abitur-Prüfungen sowie weitere Abschlussprüfungen für Haupt-, Real- und Oberschüler doch noch abzusagen.

Kann das Abitur wirklich stattfinden?

„Uns Schulleitern stellt sich die Frage, ob wir es unter dem Gesundheitsaspekt verantworten können, diese Prüfungen durchzuführen“, sagt Andrea Kunkel, Vorsitzende des Schulleitungsverbands. Es sei ein Fehler und berge Gesundheitsrisiken, die Prüfungen durchzudrücken, dies könnte "unabsehbare Folgen" haben.

„Da stimmt doch die Verhältnismäßigkeit nicht“

In Niedersachsen sollen die schriftlichen Abiturprüfungen am 11. Mai beginnen, die mündlichen Prüfungen am 3. Juni folgen. Die Abschlussarbeiten der 9. und 10. Klassen beginnen am 20. Mai. Rene Mounajed, Schulleiter des Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim und Geschäftsführer beim Verband, kritisiert die Prüfungspläne des Kultusministeriums: „Das Robert-Koch-Institut rät uns Bürgern, alles, was nicht zwingend notwendig ist zu vermeiden. Wir sollen also einerseits der ’Stay at home’-Ansage folgen, nun aber andererseits in großen Menschenansammmlungen Prüfungen durchführen. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit doch nicht.“

Zudem stelle sich die Frage der Notwendigkeit, so Mounajed: „Unbestritten haben Abschlussprüfungen wie das Abitur einen Wert, den wir auch nicht in Frage stellen wollen. Aber das Abitur wäre nicht in Gefahr, wenn wir die Prüfungen ausfallen lassen würden.“ Durch die Qualifikationsphase hätten die Abiturienten bereits Zweidrittel ihrer Abi-Noten erreicht, so der Geschäftsführer weiter: „Und die meisten Schüler werden mit ihrem erreichten Schnitt zufrieden sein.“

Verband fordert freiwillige Abiturprüfungen

Nach Ansicht des Schulleitungsverbands sollten die Abi-Prüfungen in der Corona-Krise freiwillig sein – für all diejenigen, die ihren Schnitt noch verbessern müssen oder wollen, andernfalls genüge für das Zeugnis die Durchschnittsnote. Dafür hatte sich in der Vorwoche bereits der niedersächsische Schülerrat ausgesprochen, der das Festhalten des Landes an den Schulabschlussprüfungen in der Corona-Krise ebenfalls kritisiert. Mounajed ist sicher: „Mit dieser Regelung hätten wir 80 Prozent der Abiturienten nicht in den Schulen und würden so zum weiteren Gesundheitsschutz einen wichtigen Beitrag leisten.“

Das Kultusministerium will dennoch am Abitur festhalten. Die Prüfungen seien möglich, heißt es. Auch hätten die Schulen durch die späteren Termine genug Zeit, sich vorzubereiten. Zudem komme der Rahmen-Hygieneplan zeitnah an die Schulen. Niedersachsens Schulleitungsverband weist hingegen auf einen „enormen zusätzlichen Aufwand“ hin, den Abschlussprüfungen in der Corona-Krise mit sich bringen. So müssen Lehrer laut Verband abfragen, ob alle Schüler beim Klausurtermin gesund sind.

Mounajed: „Aber was sollen wir machen, wenn sich plötzlich während der Prüfung oder vielleicht auch erst danach herausstellt, dass doch ein Schüler krank ist? Müssen dann alle Mitschüler und Lehrkräfte in Quarantäne? Und wie sollen wir reagieren, wenn ein Abiturient anfängt zu husten?“ Das Kultusministerium müsse endlich einsehen, dass faire Prüfungen angesichts der Corona-Pandemie kaum machbar seien. Mounajed: „Es ist einfach ein vollkommen anderes Jahr, da kann man beim Abitur nicht so tun, als wäre alles normal.“

Von Britta Lüers