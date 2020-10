Hannover

Seit Montag läuft an Niedersachsens Schulen wieder der Unterricht. Zum Start nach den Herbstferien hatte das Kultusministerium lediglich für Corona-Hotspots im Land eine Empfehlung gegeben, ab der fünften Klasse eine Maske auch im Unterricht zu tragen. Die Verantwortung in dieser nicht unerheblichen Frage, an der sich die Gemüter scheiden, hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) auf die Schulleitungen abgewälzt – nicht zum ersten Mal in der Pandemie.

Zur Pflicht erklärt hat der Minister hingegen die Faustformel 20:5:20, die besagt, dass nach rund der Hälfte einer Unterrichtsstunde das Klassenzimmer für mindestens fünf Minuten stoß oder quer gelüftet werden muss. Doch wie verändern Maske und Lüft-Intervalle den Unterricht? Die NP hat sich an der Leonore-Goldschmidt-Schule (ehemals IGS Mühlenberg) umgeschaut.

Schulleiter lehnt Maskenpflicht im Unterricht ab

Mit den Corona-Hygieneregeln geht die Schülerschaft der größten Gesamtschule Hannovers seit Wochen routiniert um. Die Schüler kommen, aufgeteilt nach Jahrgangsstufen, durch verschiedene Eingänge in das Gebäude, werden dort von einer Lehrkraft in Empfang genommen. Nach dem Hände desinfizieren geht es in die Klassenräume, „das ähnelt stark einer Entenparade“, so Schulleiter Michael Bax: „Aber so schaffen wir geregelte Ströme, die einzelnen Kohorten kommen sich gar nicht in den Weg.“ In den Treppenhäusern herrscht ein Einbahnstraßensystem, in die Pausen, die ausschließlich im Freien verbracht werden, geht es über die außenliegenden Fluchttreppen hinaus. Auch an die Maskenpflicht auf allen Wegen außerhalb der Klassenräume haben sich die Jungen und Mädchen längst gewöhnt.

In den Klassenräumen lehnt Schulleiter Bax die Empfehlung zum Maskentragen im Unterricht ab. „Ich habe auch keine Maskenpflicht ausgesprochen, das dürfte ich auch nicht, solange dafür die Rechtsgrundlage fehlt“, sagt er. Jeder Klassen- und Fachraum an der modernen Gesamtschule verfügt über ein Entlüftungsgerät. Bax: „Dreimal pro Stunde wird damit das gesamte Luftvolumen ausgetauscht. Auch die 20:5:20-Regelung setzen wir um, lassen zudem die Klassentüren geöffnet. Damit haben wir einen dreifachen Boden.“ Eine Maskenpflicht im Unterricht gehe eindeutig zu weit, so der Pädagoge: „Weder Schülern noch Lehrern ist es zu zumuten, zum Teil bis zu acht Stunden am Tag Maske zu tragen. Auch pädagogisch ist es grenzwertig. Wir sind ein hoch kommunikatives Arbeitsumfeld, da ist die Maske nicht förderlich, von den Belastungen für die Gesundheit ganz zu schweigen.“

„Wir würden für einen Wechsel in Szenario B votieren“

Unterdessen haben die Kultusminister der Länder bekräftigt, dass die Schulen in der Corona-Pandemie möglichst geöffnet bleiben sollen. Das Recht auf Bildung von Kindern und Jugendlichen werde am besten im Präsenzunterricht in der Schule verwirklicht, heißt es in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz. Um dieses Versprechen zu erfüllen, wird auch in Niedersachsen eine verbindliche Pflicht zum Tragen der Maske immer wahrscheinlicher. Michael Bax und sein Schulvorstand hat darauf bereits eine Antwort gefunden: „Sollte die Masken-Pflicht im Unterricht kommen, sprechen wir uns beim Kultusminister vehement dagegen aus und würden umgehend für einen Wechsel in Szenario B votieren. Auch das wäre nicht optimal, da nicht alle Schüler gleich gut mit dem Homeschooling zurechtkommen, aber es wäre immer noch die bessere Option.“

Was stehen Schüler und Lehrkräfte zur Maske im Unterricht?

Und was sagen Lehrkräfte und Schüler zur Maske im Unterricht? Deutschlehrerin Marie Lassan sagt: „Eine Maskenpflicht wäre schwierig für die Raumakustik, es würde geballt zu Kommunikationsproblemen kommen.“ Dennoch müssten auch die Lehrer geschützt werden, so Lassan: „Ich bin da zwiegespalten, setze gelegentlich auch im Klassenraum die Maske auf oder bitte meine Schüler ihre zu tragen, wenn ich mich unwohl fühle.“ Die Sechstklässlerin Karolina trägt „immer wieder ihre Maske im Klassenzimmer, ich fühle mich damit einfach sicherer“. Angst habe sie, dass es wieder zu Schulschließungen kommt: „In der Schule fällt mir das Lernen einfach leichter.“ Klassenkameradin Livana trägt keine Maske. „Ich bekomme damit schlecht Luft, könnte mich mit einer Maske im Unterricht nicht so gut auf den Unterricht konzentrieren.“ Und auch Schüler Yeremis lehnt eine Maskenpflicht im Unterricht ab: „Es wird so schnell warm darunter und man würde mich nicht mehr verstehen, da ich automatisch leiser rede, wenn ich die Maske trage.“

Von Britta Lüers