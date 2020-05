Hannover

Ihre Forderung ist klar: „Schulen und Kitas sollen wieder uneingeschränkt geöffnet werden.“ Dafür plädieren die Verantwortlichen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin sowie des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Vier Spitzenverbände also, wenn es um das Wohl von Kindern und Jugendlichen geht.

Auch Thomas Buck (54) unterstützt die Forderung, er ist der Obmann des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte im Bezirk Hannover und Landesvorstand der Ärztekammer Niedersachsen, seine Praxis betreibt der promovierte Facharzt für Kinderheilkunde in Misburg. Und er bringt sehr anschaulich auf den Punkt, warum er die Forderung zur uneingeschränkten Schulöffnung wichtig findet: „Kinder brauchen Kinder. Sie wollen sich mit ihren Freunden treffen. Die Rolle können Eltern nicht ersetzen, das ist auch gar nicht ihre Aufgabe und vor allem: Das wollen die Kinder nicht. Sie wollen Kinder.“

Anzeige

Jugendliche fühlen sich nicht wahrgenommen

Thomas Buck zitiert eine Studie der Uni Hildesheim. Für die seien Jugendliche und junge Erwachsene befragt worden, wie es ihnen im Alltag mit Corona gehe. Viele hätten angegeben, sie fühlten sich nicht wahrgenommen. In der öffentlichen Diskussion gehe es zwar darum, wie sie ihre Abschlüsse machen könnten, wie es mit dem Homeschooling funktioniere. Aber als Menschen fühlten sich die Befragten nicht ernst genommen, ihre sozialen Bedürfnisse zählten nicht. „Erwachsene leiden doch schon unter dem Kontaktverbot“, veranschaulicht es der Kinderarzt, „aber die meisten Erwachsenen haben wenigstens auf der Arbeit noch ein wenig Kontakt zu anderen Menschen. Den Kindern nehmen wir aber die Schule und damit die Möglichkeit zum Kontakt mit Gleichaltrigen. Es ist klar, dass ihnen das fehlt.“

Weitere NP+ Artikel

Das Übertragungsrisiko von Corona durch Kinder sei allen bisherigen Erkenntnissen zufolge gering, begründen die Vertreter der Spitzenverbände ihre Forderung zur Schulöffnung: „Schul- und Kitaschließungen haben wahrscheinlich nur eine geringe Effektivität auf die weitere Infektionsausbreitung.“ Tatsächlich würden Kinder in ihren Familien in der Regel durch Erwachsene infiziert. Es fehlten dagegen Belege dafür, dass Kinder Erwachsene angesteckt hätten. Warum die Angst trotz der Studienlage bisher dennoch so groß sei, die Schulen wieder zu öffnen? „Das mag auf die Erfahrungen mit der Spanischen Grippe zurückzuführen sein“, vermutet Thomas Buck. Durch die Influenza-Pandemie war es zwischen 1918 und 1920 zu mehr als 27 Millionen Todesfällen weltweit gekommen. Einer Studie der University of Michigan zufolge hatten Schulschließungen zwischen September 1918 und Februar 1919 dazu geführt, dass in 34 US-Städten die Todesraten durch die Spanische Grippe deutlich gesenkt wurden. Je länger die Schulen geschlossen blieben, desto weniger Menschen seien gestorben.

Nicht zu vergleichen mit Spanischer Grippe

„Allerdings“, gibt der Misburger Kinderarzt zu bedenken, „ist die Situation damals mit der aktuellen Pandemie nicht zu vergleichen. Wir wissen heute einfach viel mehr.“ Vor allem, was die Hygieneregeln betreffe. Abstand müssten die Kinder in der Schule weiterhin halten, empfiehlt Thomas Buck. „Sie sollten einen Mundschutz außerhalb des Klassenzimmers tragen, allerdings bitte nicht im Unterricht, keiner braucht eine CO-2-Narkose“, sagt er. „Es müssen alle die Hygieneempfehlungen einhalten, und es muss leicht nachzuverfolgen sein, wer mit wem Kontakt hatte.“ Das sei wichtig für den Fall, dass es zu einer Infektion komme. „Die könnte dann leicht eingedämmt werden. Und wenn das alles eingehalten wird, können die Schulen wieder uneingeschränkt öffnen.“

Für Kitas gelte im Grunde das gleiche. Wichtig sei nur, dass nicht alle Kinder eines Kindergartens sofort wieder miteinander spielten, Gruppen sollten getrennt unter sich bleiben, damit mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden könnten.

Aggressionspotenzial der Eltern steigt

Die uneingeschränkte Öffnung halten viele Experten vor allem für wichtig, weil vermutet wird, dass die Fälle häuslicher Gewalt, insbesondere in Bezug auf Kinder, steigen. „Zahlen kennen wir nicht“, betont Mediziner Buck. „Aber es ist klar, dass in einer Zeit, in der Eltern im Homeoffice arbeiten und zugleich die Schule daheim beaufsichtigen, das Aggressionspotenzial steigt. Das heißt nicht, dass jeder Genervte gleich zuschlägt. Aber die Sorge ist da.“ Die Schule fehle als Rückzugsort.

Öffnet das Kultusministerium die Schulen und Kitas also bald wieder? Ein Sprecher kommentiert das so: Man werde die Hinweise genau prüfen. „Gleichwohl erfordert es der Schutz aller Beteiligten, bei unklarer und strittiger Bewertung im Zweifel für den Gesundheitsschutz zu entscheiden.“ Der Schutz der Gesundheit aller sei oberste Prämisse bei den Entscheidungen rund um Schulen und Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung.

Rechte der Kinder achten

Die Experten der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin weisen noch einmal darauf hin, dass vor der Schließung der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche die Folgen „für diese Bevölkerungsgruppe“ nicht thematisiert, ihre Fürsprecher nicht gehört worden seien, damit seien „die elementaren Rechte der Kinder missachtet worden“. Auch durch die Schulschließungen.

Von Verena Koll und Simon Polreich